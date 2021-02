Nativii din zodia Vărsător sunt oamenii schimbării, oamenii viitorului, oamenii care caută dincolo de ceea ce le oferă prezentul. Ei nu se mulțumesc niciodată cu ceea ce li se oferă. Ei vor mai mult, vor să schimbe lumea, vor să răstoarne reguli și sisteme învechite și caută soluții pentru binele universal. Vărsătorii sunt idealiști și visători, mulți dintre ei ajung lideri și îndrumători spirituali, atunci când beneficiază de o educație aleasă și de un context social benefic.

Adesea, zodia Vărsător este reprezentată printr-un tânăr care poartă un vas plin cu apă. Acest tânăr, spun legendele antice, era Ganymede, un bărbat frumos căruia Zeus i-a oferit slujba de paharnic al zeilor din Olimp.

Vărsătorii sunt adesea înzestraţi cu frumuseţe fizică. Bărbaţii zodiei sunt foarte atrăgători, au privirea deschisă şi par să nu îţi ascundă nimic. Dar aparanţele sunt înșelătoare.



Ce semnifică perioada zodiei Vărsător

Perioada zodiei Vărsător este cuprinsă între 20 ianuarie și data de 20 februarie, fiind ultima zodie de iarnă, în care întunericul se opune încă luminii și soarelui tot mai puternic care anunță venirea primăverii. Forțele acestea două aflate în confruntare își lasă amprenta și asupra nativilor Vărsători.



Personalitatea Vărsătorului și caracteristici speciale



Nativii din zodia Vărsător sunt firi neobişnuite şi greu de înţeles. Atitudinea lor se poate schimba de la o zi la alta, dar nu acesta ar fi cel mai neplăcut aspect al portretului lor, ci tendinţa de a lua mereu decizii greşite, sub influența unor idealuri sau visuri pe care uneori nici nu le pot atinge, fiind foarte departe de capacitățile lor.

Vărsătorii se nasc sub influenţa unei forţe contradictorii, de aceea unii dintre ei sunt timizi, introvertiţi, sensibili, răbdători şi iertători, în timp ce alţii sunt exuberanţi, vorbăreţi, cuceritori, superficiali, ba chiar frivoli. Dar au câteva calități pentru care sunt foarte apreciați: prietenoși, umani, originali, inventivi, independenți, isteţi și vizionari.

Vărsătorii sunt atrași de orice este nou, de orice iese din tipare, de idealurile greu de atins și au un spirit liber, vorbind deschis despre tot ceea ce gândesc și doresc. Ei sunt foarte generoși cu oamenii, se implică în activități sociale pentru ajutorarea grupurilor defavorizate, sunt genul de persoane care adună animalele rătăcite pe străzi și ajută fără rezerve orice străin care le cere ajutorul.

Femeia Vărsător



Inventivă, originală şi dezinhibată, femeia Vărsător atrage ca un magnet atenţia celor din jurul ei prin discuţiile îndrăzneţe şi prin modul în care glumeşte cu toţi. Îi place foarte mult să vorbească despre proiectele ei de viaţă şi despre toate lucrurile mărunte care o amuză. Cunoaşte foarte mulţi oameni şi se implică în activităţile care îi solicită creativitatea şi imaginaţia. Dar nu le duce pe toate la capăt. Renunţă la jumătate de drum doar pentru că se plictiseşte.

Femeia Vărsător are un spirit viu, este independentă, atrăgătoare și are succes la sexul opus. Îi plac schimbările, tot timpul caută ceva mai bun și mai interesant de făcut. Îi place să își schimbe garderoba, mașina, locuința și locul de muncă ori de câte ori are ocazia să obțină ceva mai bun.

Bărbatul Vărsător

Bărbatul din zodia Vărsător este un spirit liber, pe care nimeni nu îl poate ține în cușcă, cu atât mai mult dacă a beneficiat și de o educație deosebită. Este un idealist care pune mare preţ pe libertate şi pe cultură.

Încă din şcoală, Vărsătorul este autodidact şi învaţă singur numai ceea ce îi place. Se revoltă împotriva regulilor şi este în stare să fugă de acasă dacă vrea să le demonstreze părinţilor că se poate descurca singur.

Vărsătorul este un caracter aparte, care şochează în adolescenţă, iar la maturitate își croiește viața după principiile lui, ocolind regulile cât poate de mult. Mulți nativi ai zodiei vor fugi de responsabilităţile casnice şi familiale, pentru că găsesc activități provocatoare mult mai interesante.



Copiii născuți în zodia Vărsător

Micuții din zodia Vărsător au o personalitate complexă și o tărie de caracter care se vede chiar din primii ani. Sunt inteligenți, învață repede totul, pătrund în adâncime anumite concepte pe care alții copii le asimilează mai târziu, cum ar fi nevoia de libertate și de exprimare. Dar au o fire schimbătoare, uneori veselă și exuberantă, alteori suspect de liniștită, când se concentrează asupra unor activități care nu sunt întotdeauna agreate de părinți.

Copiii Vărsători sunt curioși, iar curiozitatea îi poate împinge și spre lucruri interzise, cum ar fi consumul de droguri sau de alcool, de aceea părinții trebuie să le ofere o libertate bine controlată și să îi susțină emoțional. În clasele mai mari, inteligența și capacitatea lor de asimilare se dezvoltă rapid, sunt creativi și găsesc soluții inedite, dând dovadă uneori de sclipiri geniale.

Pot fi rebeli și extravaganți, se vor implica în activități extrașcolare, vor fi mereu în fruntea colegilor prin ideile și rezultatele lor, dar energia lor debordantă trebuie canalizată către lucrurile bune.

Compatibilitatea cu alte zodii

Vărsător – Berbec

Nici unul din ei nu va accepta să îşi dezvăluie secretele. Vărsătorul are tendinţa să acapareze toată atenţia şi să domine, ceea ce nu va fi pe placul Berbecului.

Vărsător – Taur

Sunt temperamente total diferite. Vărsătorul nu se va ocupa niciodată de casă sau de copii, aşa cum şi-ar dori Taurul. Relaţia lor se poate încheia dramatic.

Vărsător – Gemeni

Aparent, se pot înţelege de minune. Amândoi au o viaţă socială bogată şi respectă nevoia de libertate a celuilalt. Dar la cea mai mică urmă de îndoială, iubirea lor se poate risipi.

Vărsător – Rac

Nativul Rac este prea sensibil şi retras pentru un partener din Vărsător. Cel din urmă nu se poate adapta la stilul de viaţă casnic, tradiţional şi conservator al Racului.

Vărsător – Leu

Fiecare dintre cei doi încearcă să domine într-o relaţie de iubire. Dacă ajung să facă un compromis în privinţa libertăţii şi să se respecte reciproc, au şanse să fie fericiţi.

Vărsător – Fecioară

Fecioara are nevoie de protecţie, de siguranţă financiară şi de ordine. Vărsătorul nu se pricepe deloc să îi ofere aceste lucruri, ceea ce va declanşa numeroase dispute între ei.

Vărsător – Balanță

Căsnicia ideală pentru un Vărsător este cu un partener din Balanţă, oricât ar părea de curioasă această asociere. Balanţa are aceeaşi natură duală ca Vărsătorul, iubeşte petrecerile şi îi place să fie răsfăţată, sarcină pe care nativul Vărsător o va îndeplini cu bucurie.

Vărsător – Scorpion

Din punct de vedere spiritual, este dificil să se înţeleagă. Relaţia lor poate totuşi, funcţiona, dacă au grijă să nu îl facă pe celălalt să sufere.

Vărsător – Săgetător

Există o mare atracţie între cele două semne, mai ales de natură fizică. Pot trăi în concubinaj ani întregi, fără ca vreunul să ia hotărârea de a se căsători, deoarece le este teamă de responsabilităţi.

Vărsător – Capricorn

O astfel de relaţie va fi dominată de tensiune, nefericire, îngrijorare. Capricornul se va simţi neglijat, înşelat, dat la o parte din viaţa atât de complexă a Vărsătorului.

Vărsător – Vărsător

O relaţie în care Vărsătorul ar putea fi fericit, este relaţia cu un seamăn din aceeaşi zodie. Vărsătorii se vor înţelege perfect unul pe celălalt şi îşi vor accepta toate capriciile.

Vărsător – Peşti

Depinde foarte mult de răbdarea lor şi de prietenia care se naşte între ei, ca o relaţie de iubire să reziste în timp. Dacă nu au încredere unul în celălalt, pot fi doar simpli amici.

Dragostea și zodia Vărsător



Spiritul independent şi înclinaţia spre lucruri excentrice afectează puternic viaţa intimă a Vărsătorului. Se spune că poate iubi profund numai o dată în viaţă. Dar nici acea iubire nu rezistă prea mult în timp, dacă nu este sufletul-pereche.

Vărsătorii sunt, poate, cei mai ghinionişti când vine vorba de dragoste. Îşi găsesc cu mare greutate perechea potrivită, se îndrăgostesc de femei fie prea pretenţioase, fie prea conservatoare pentru a le rămâne alături.

De multe ori, în relația de cuplu Vărsătorul pare detașat, pentru că nu se implică în activitățile domestice sau în proiectele de viitor. El are mereu alte obiective decât partenerul de viață, dar când se înțeleg foarte bine, este un iubit devotat și un bun tată pentru copii, deoarece pune accentul pe educația lor și pe activitățile recreative.

Meserii potrivite pentru nativii Vărsători

Nativul Vărsător lucrează bine în echipă, deoarece are nevoie de colegi care să organizeze haosul pe care îl creează în jurul lui. Disciplina îi este necunoscută şi nu suportă să fie condus sau dominat.

Fuge de locurile de muncă din administraţie sau educaţie. Preferă firmele mici, cu şefi prietenoşi, cu care să vorbească deschis la orice oră. Caută să muncească în domenii legate de cultură, televiziune, istorie, medicină, psihologie. Dacă are afinităţi pentru ştiinţele exacte, va lucra mai târziu în comunicaţii, telefonie mobilă sau internet.

Nativul acestei zodii este atras de domeniile ştiinţifice, pentru că are profunda încredere că ştiinţa este singura pârghie pentru progresul umanităţii. De obicei însă, trece de la o slujbă la alta cu mare uşurinţă. Nu îl interesează câştigurile când îşi alege un loc de muncă, în schimb îl interesează oamenii lângă care trebuie să muncească.



Sănătatea și zodia Vărsător

Sistemul circulator, gleznele și gambele sunt zonele guvernate de zodia Vărsător, fiind totodată și zonele mai sensibile ale nativilor. Mișcarea este esențială pentru acești nativi, care oricum nu sunt genul de persoane sedentare și își caută tot felul de activități și meserii care presupun deplasări, întâlniri, mișcare și comunicare.

Pe de altă parte, sistemul circulator este strâns legat de inimă, iar Vărsătorii trebuie să aibă mereu o dietă bogată în magneziu, calciu, fier și vitamine complexe, și cât mai puține grăsimi și alimente cu colesterol.

