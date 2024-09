Calendarul vechilor indieni arată că Luna plină din septembrie este luna recoltei sau luna culesului. Anul acesta, vom avea o eclipsă parțială de Lună plină pe data de 17 septembrie, care va tranzita zodia Peștilor. Ce ne ajută Peștii să culegem? Mai multe emoții, mai multă dragoste, dar și mai multe resentimente față de visurile care au rămas neîmplinite în acest an. Cu toate acestea, eclipsa de Lună plină în Pești are un mesaj cu totul aparte în acest an: ea poate vindeca tocmai acele răni provocate de neîmpliniri și dorințe spulberate, de promisiuni încălcate și iubiri trecute.

Eclipsa de Lună plină din 17 septembrie

Vestea bună pentru amatorii de astronomie este că eclipsa de Lună plină din data de 17 septembrie se poate observa și din România. Ea are o durată totală de 4 ore și 6 minute și este vizibilă din anumite zone din Europa, Asia, Africa, America de Nord, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian și Antarctica.

Eclipsa va fi parțială, în sensul că doar o parte a discului lunar va fi acoperi de umbra Pământului, ceea ce va face spectacolul mult mai frumos de pe Terra. Pentru a urmări eclipsa de Lună, pur și simplu ieși afară, privește cu atenție cerul nopții și bucură-te de priveliște. Nu este necesar niciun echipament special, cum ar fi un telescop. Cu toate acestea, binoclul sau un telescop mic pot îmbunătăți experiența prin dezvăluirea detaliilor de pe suprafața Lunii – observarea Lunii este, poate, mult mai captivantă în timpul unei eclipse ca în orice alt moment.

Eclipsa de Lună plină din 17 septembrie este cu atât mai frumoasă, cu cât Luna plină se află la perigeu, deci mai aproape de Terra, iar discul ei luminat de Soare pare mult mai mare. Din România vom putea observa, de preferat cu un telescop, o parte a eclipsei, dar trebuie să căutăm o regiune cât mai întunecată și lipsită de poluarea luminoasă a marilor orașe. Dacă urci undeva pe deal sau pe munte, departe de localități sau surse de lumină, vei putea observa în voie o parte a eclipsei. Ține cont de faptul că punctul maxim al eclipsei va fi atins la ora 5 și 44 de minute în dimineața zilei de 18 septembrie.

Ce spune astrologia despre eclipsele de Lună

Încă din Antichitate, popoarele avansate care foloseau cunoștințe astrologice amănunțite, puteau prevedea eclipsele de Lună. Acestea erau mult mai rare decât eclipsele de Soare, dar aveau un impact la fel de puternic.

Întotdeauna, eclipsele erau explicate prin fenomene violente, războaie, răzbunări și trădări între zei. Cu asemenea explicații, se credea că razele Lunii din noaptea eclipsei nu puteau fi decât nocive. Toate activitățile erau oprite în nopțile cu eclipsă de Lună. Oamenii stăteau închiși în case, iar preoții sau șamanii se rugau aprig să treacă urgia. Pentru ei, eclipsele de Lună prevesteau nenorociri și moarte, tot felul de evenimente care aveau să le perturbe viața.

În epocile mai noi, după încheierea timpurilor neguroase ale Evului Mediu, Luna capătă tot mai mult o alură romantică, enigmatică și chiar binefăcătoare. Oamenii se tem mai puțin de eclipsele de Lună, ba chiar astrologii din Epoca Romantică consideră că acestea au un impact puternic asupra relațiilor de dragoste. Eclipsele sunt acum considerate momente de cotitură în viața de cuplu, revelații care ne arată unde am greșit în dragoste, ce puncte slabe are relația noastră și cum ar trebui să o îmbunătățim. Eclipsele de Lună prevestesc schimbări mari în viața noastră intimă, în viața de cuplu și în căsnicie, dar numai de noi depinde să facem alegerile corecte.

Cum era folosită lumina Lunii pline în vremurile trecute

Multe femei se vor plânge în nopțile cu Lună plină că sunt mai sensibile, mai obosite, mai irascibile, că nu se pot odihni bine și că au un sentiment acut de nesiguranță. Sunt oameni care devin mai nervoși și au tendința să se certe cu familia exact în zilele cu Lună plină. Ba chiar au existat unele studii care au încercat să demonstreze că în nopțile luminate de Lună crește infracționalitatea, crește numărul de accidente casnice sau numărul de pacienți la camerele de gardă cu tot felul de probleme. Dar rezultele nu au fost concludente pe scară largă.

În mod cert, o legătură există, chiar dacă nu este atât de puternică precum se credea în secolele trecute. Efectele gravitației se resimt, chiar dacă nu au nimic magic în ele. Însă, în lumea veche a satului, ritualurile aveau rolul lor și deveneau mai puternice pe Lună plină. Până și azi, se dă în bobi sau se rostesc descântece când nopțile sunt bine luminate de Lună.

Cele mai frumoase și colorate ritualuri de pe vremuri se făceau pentru dragoste. Femeile apelau la diverse ritualuri, mai simple sau mai complexe, însoțite de incantații și descântece să întoarcă iubirea din drum, să își găsească alesul sau să pună capăt aventurilor unui soț infidel.

Lumina Lunii pline a fost întotdeauna aliata femeilor pentru dragostea lor, pentru sănătate, pentru siguranța copiilor și a familiei. În ritualurile de dragoste, făcute întotdeauna cu lumina Lunii, se foloseau apa de izvor neîncepută, crenguțe de flori sau trandafiri, icoane ale Maicii Domnului, coronițe cu flori și busuioc sfințit. Pe lângă acestea, se foloseau neapărat și candele sau lumânări, aduse de la biserică, să aibă o putere mai mare.

De asemenea, lumina Lunii pline era folosită adesea în descântecele pentru sănătate. Lumina în sine este un mesaj puternic de speranță și vindecare. Mamele cu copii bolnavi sau femeile care îngrijeau rude bolnave foloseau nopțile cu Lună plină să se roage pentru sănătatea lor.

Eclipsa de Lună plină în Pești și puterea ei magică

Mulţi dintre noi suntem sfătuiţi de Luna plină să încetinim ritmul, să aşteptăm ocaziile cu adevărat bune şi să analizăm cu atenţie fiecare oportunitate care ni se oferă. Ori de câte ori ne vom grăbi să acceptăm soluţii de moment, astrele pot complica lucrurile şi ne vom trezi în situaţii fără ieşire. Trebuie să restabilim echilibrul între viaţa personală şi viaţa familiei, între posibilităţile noastre financiare şi obiectivele pe termen lung.

Nativii Peşti şi Capricorni, care au înregistrat anumite succese anul acesta, vor reuşi să treacă mai uşor peste perioadele grele din iarna care va începe curând şi vor obţine mai mult folosind ceea ce au deja. Balanţele vor avea un sezon dificil în dragoste, de aceea nu trebuie să se grăbească să încheie toate socotelile cu trecutul. Vechea iubire poate fi o lecţie bună pentru o nouă pasiune. Scorpionii secretoşi vor fi nevoiţi să îşi deschidă inima, iar Racii îşi vor împlini marea dorinţă de a călători.

Pentru fiecare zodie, eclipsa de Lună plină aduce ceva care poate vindeca o rană veche, o rană deschisă sau un vis care nu poate fi împlinit și care rămâne un fel de durere în sufletul nostru. Luna plină din Pești ne oferă mai multă afecțiune, ne aduce dragoste și ne ajută să oferim mai mult celor care sunt lângă noi, pentru a renunța la ceea ce nu putem obține. Cu alte cuvinte, culege ceea ce ai lângă tine, uită de visurile greu de împlinit, și sufletul tău va fi mai fericit.

Eclipsa de Lună plină și zodiile

Berbec: zodia ta este mai puțin afectată în plan sentimental de eclipsa de Lună plină în Pești, dar aceasta te ajută să pui capăt unei situații incerte și să mergi mai departe, eliberat de o povară apăsătoare.

Taur: eclipsa de Lună va fi un moment prielnic pentru zodia ta și vei reuși să vezi mai clar cum trebuie să procedezi în cazul unor situații complicate. Soluțiile vor veni de la sine și vei avea cheltuieli mult mai mici.

Gemeni: fiind o zodie de Aer, zodia ta este mai puțin influențată de Luna plină din Pești, dar vei avea prilejul să te ocupi de câteva proiecte personale care se vor încheia cu bine. Nu trebuie să te temi că vei pierde ceva, din contră, vei câștiga!

Rac: emoțiile pot atinge cote înalte și există riscul să apară tensiuni majore în familie în zilele de 17 și 18 septembrie. Culegi ceea ce semeni, dacă pui paie pe foc și insiști să mergi pe un drum pe care nimeni nu te urmează.

Leu: lumina Lunii pline din Pești este vindecătoare pentru zodia ta, mai ales dacă ai adunat tot felul de resentimente și emoții negative în urma unor relații destrămate de curând.

Fecioară: ultima decadă a lunii septembrie va fi de bun augur pentru zodia ta, dacă te concentrezi asupra unor proiecte personale creative. Vei reuși să le duci la bun sfârșit, vei fi satisfăcut și vei culege roade mai bune.

Balanță: este timpul să îți limpezești inima, să te întrebi cât de mult contează dragostea ta și dacă este cu adevărat apreciată. Poate că vei primi un semn că trebuie să renunți la o relație care nu mai are niciun viitor.

Scorpion: Luna plină din Pești îți arată cine ține cu adevărat la tine, ce suflet este cu adevărat aproape de al tău. Poate fi un moment benefic să găsești iubirea, dacă ești singur și ai nevoie de cineva.

Săgetător: eclipsa de Lună plină arată că este timpul să culegi ceea ce ai semănat, pentru a știi ce ai de făcut pe viitor. Dacă fructele pe care le culegi acum nu sunt dulci, trebuie să te gândești unde ai greșit.

Capricorn: nimeni nu știe mai bine decât tine ce ai cu adevărat nevoie. Tu ești cel mai bun sfătuitor al tău, iar nopțile dominate de Luna plină amplifică introspecția și te ajută să vezi mai clar în sufletul tău tot ce ai nevoie.

Vărsător: bucură-te de lumina Lunii pline care este revelatoare și îți arată o altă cale pentru a ajunge la ceea ce îți dorești. Nu continua pe un drum care pare dificil și presărat cu obstacole. Există și drumuri mai simple!

Pești: zodia ta este profund influențată de eclipsa de Lună plină din data de 17 – 18 septembrie. Este un moment important pentru viitor, deoarece vei lua noi decizii alături de familie sau alături de persoana iubită.

