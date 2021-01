Zodia Rac – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Nativii din zodia Rac

De la începuturile astrologiei, zodia Rac a fost asociată cu apa adâncă și misterioasă şi cu Luna, când luminoasă, când întunecoasă. Sunt două simboluri primordiale, strâns legate de tradiţie, de suflet, de trăirile interne și emoțiile puternice.

Nativii din zodia Racului sunt, fără tăgadă, tradiţionalişti. Ei respectă valorile morale autentice şi în casa lor vei găsi întotdeauna armonie şi linişte. Cu toate acestea, dispoziţia de moment a Racilor este schimbătoare, ceea ce se datorează în bună parte astrului selenar, care trece prin numeroase faze luminoase.

Semnul Racului, cunoscut şi drept semnul Profetului, are polaritate negativă. De aceea, cei născuţi sub influenţa sa sunt secretoşi, introvertiţi, reflexivi, atenţi mai degrabă la sentimente decât la fapte. Totodată, Racul este semn de Apă, cardinal și feminin, guvernând pe harta zodiacului Casa Familiei şi a Căminului.

Ce semnifică perioada zodiei Rac

Zodia Rac vine imediat după zodia Gemeni și începe odată cu solstițiul de vară, pe data de 22 iunie, și se încheie pe data de 22 iulie. Este prima zodie de vară, perioadă în care lumina Soarelui crește tot mai mult, nopțile devin tot mai călduroase, fructele cresc și se coc, iar întreaga natură este în plină expansiune.

Personalitatea Racului și caracteristici speciale

Puterea Soarelui este în creștere în timpul zodiei Rac, așa cum sunt în creștere emoțiile și sentimentele nativilor acestui semn. Racul este cel mai sensibil, cel mai grijuliu, atent și plin de compasiune, generos cu dragostea lui, dar foarte ușor de rănit.

Tocmai de aceea, Racii se ascund în spatele unei carapace dure, îşi protejează cu mare atenţie secretele, sentimentele şi gândurile. În realitate, sunt persoane foarte sensibile şi destul de puţin rezistente la durerile sufleteşti. Nativul din Rac are nevoie de protecţie şi de dragoste mai mult decât orice alt semn al zodiacului.

Are nevoie de un stil de viaţă echilibrat, de confort psihic şi financiar, fără de care devine irascibil şi capricios. Deoarece nu îşi arată adevăratele sentimente prea uşor, atitudinea nativului Rac este, de obicei, greu de înţeles sau chiar interpretată în mod greşit.

Femeia Rac

Nativa din zodia Racului este cel mai adesea acuzată de capricii și schimbări imprevizibile de dispoziție. Cu toate acestea, este una dintre cele mai iubite femei din zodiac. Este o femeie emotivă, grijulie, mămoasă, familistă convinsă, cu un caracter care pare slab, dar care este mult mai puternic decât ai crede. Pe nesimțite, femeia Rac ajunge întotdeauna acolo unde vrea, pe când alții fac eforturi mult mai mari decât ea, deoarece ea știe întotdeauna exact unde vrea să ajungă.

Nativa Rac este delicată şi foarte feminină. Pune mare accent pe confortul ei şi caută mereu sprijin în persoanele dragi din jurul ei. Femeia-Rac se va mândri întotdeauna cu familia ei, cu realizările copiilor sau cu frumuseţea casei în care locuieşte. Îi place să trăiască într-un univers armonios, în care predomină liniştea şi amintirile deosebite din trecut.

Bărbatul Rac

Dintre toți nativii zodiacului, bărbatul Rac este considerat cel mai puțin stabil, cel mai introvertit și emotiv, de aceea puțini oameni au încredere în acești nativi. Dar are multe calități pentru care poate fi apreciat. Și este un tip cu multă imaginație și creativitate.

Bărbaţii din zodia Racului sunt plini de viaţă, cuceresc atenţia celor din jur, mai ales a femeilor, şi le place foarte mult viaţa de noapte. În tinereţe fac excese. Mai târziu, se mândresc cu viaţa lor de familie şi chiar te plictisesc cu poveştile despre copiii lor. Nu au o înclinaţie deosebită spre afaceri şi trebuie să muncească foarte mult pentru a-şi asigura un viitor fără griji.

Copiii născuți în zodia Rac

Micuții născuți în zodia Racului au o personalitate deosebită, sunt copii mai emotivi și foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în jur. Ei dezvoltă o relație de atașament puternică față de mame și caută protecția familiei până la vârste înaintate, pe când alții copiii abia așteaptă să se desprindă din cuib.

Copiii din zodia Rac sunt însă creativi, au o imaginație bogată, le plac foarte mult poveștile și pot ajunge, la rândul lor, povestitori de succes. Ei sunt mai timizi și preferă să se joace mai degrabă singuri sau cu animalele de companie, decât cu grupuri mari de copii. În adolescență își fac cu greu prieteni, dar îi aleg pe cei mai buni. La școală, sunt fie foarte buni, fie leneși, iar cei din urmă au mereu nevoie de îndrumare.

Compatibilitatea Racului cu alte zodii

Compatibilitate Rac – Berbec

Sunt firi opuse care ar putea fi atrase una de cealaltă pentru o perioadă scurtă. Dar relaţia lor se va destăma cu certuri şi reproşuri.

Compatibilitate Rac – Taur

Cei doi sunt foarte devotaţi familiei, dar vor totul unul de la celălalt. Este posibil ca Taurul să se simtă urmărit, înlănţuit de pasiunea Racului, ceea ce nu îl face fericit.

Compatibilitate Rac – Gemeni

Geamănul poate fi atras de firea iubitoare şi calmă a Racului, dar se vor ivi între ei probleme grave de comunicare peste care nu pot trece fără să sufere amândoi.

Compatibilitate Rac – Rac

Îşi cunosc prea bine defectele pentru a se suporta. Rareori vor fi de acord asupra lucrurilor importante, asupra educaţiei copiilor sau a modului în care cheltuie banii.

Compatibilitate Rac – Leu

Este o relaţie care are şanse mari de izbândă. Leul are nevoie de iubire şi de admiraţie, iar Racul caută stabilitatea şi confortul financiar pe care nativul Leu i-l poate oferi.

Compatibilitate Rac – Fecioară

Iubirea lor poate fi puternică şi poate să reziste de-a lungul anilor. Singurele probleme care vor afecta relaţia lor vor fi cele de natură financiară.

Compatibilitate Rac – Balanţă

Fiecare va găsi la celălalt ceea ce îi lipseşte. Cele două semne se pot înţelege de minune, vor fi prieteni foarte buni, dar mai puţin amanţi sau soţi.

Compatibilitate Rac – Scorpion

O frumoasă relație de iubire ar putea avea nativul Rac cu Scorpionul, un alt semn de Apă introvertit și sensibil. Atracţia dintre ei este uimitoare şi, cu trecerea timpului, va deveni tot mai puternică.

Compatibilitate Rac – Săgetător

Au nevoie de multă răbdare, dacă vor să facă relaţia de iubire să reziste. De obicei, legătura dintre ei nu este însoţită de pasiunea la care tânjeşte Racul.

Compatibilitate Rac – Capricorn

Aceste două semne sunt opuse pe harta zodiacului şi se pot completa foarte bine. Doar că Racul are nevoie de mult răsfăţ, ceea ce un partener din Capricorn nu prea ştie să ofere.

Compatibilitate Rac – Vărsător

Au şanse foarte mici să îşi întemeieze o familie, deoarece Vărsătorului îi place să fie liber, să petreacă şi să se ocupe de cu totul alte subiecte decât nevoile unei familii.

Compatibilitate Rac – Pești

Nativii din Rac vor găsi linişte şi multă iubire alături de parteneri din Peşti. Cei doi se vor îndrăgosti la prima vedere şi vor avea o relaţie care va dura toată viaţa. Partenerul Rac îşi va adora soţul sau soţia Peşti, care îl încântă cu firea iubitoare, uşor ascunsă şi meditativă.

Vezi ce compatibilități între zodii sunt pentru semnul tău!

Dragostea și zodia Rac

Nativii din zodia Rac se feresc cu mare grijă să nu sufere din dragoste. Ei sunt în stare să aştepte ani în şir dovezi de iubire puternice pentru a avea încredere în partenerii lor şi pentru a se căsători cu ei. Ei caută suflete la fel de romantice ca ei, iar, când se îndrăgostesc, o fac pentru toată viaţa, devenind foarte posesivi.

Alături de un Rac, dragostea va fi deplină, dar relația nu va fi una plină de pasiune, pentru că partenerul Rac preferă liniștea și echilibrul. Dacă este înșelat, un nativ din Rac va fi rănit profund și nu va putea ierta niciodată infidelitatea. Va pleca din relația respectivă, chiar dacă va suferi ani.

Racul are nevoie de o relație stabilă, convențională, în care să se simtă protejat. Are nevoie de un partener care să îl susțină și să îl împingă de la spate, pentru că el nu este o fire prea ambițioasă. Și are nevoie de siguranță materială în căsnicie, altfel nu va fi pe deplin fericit.

Meserii potrivite pentru nativii Rac

Atras de cultură şi studiu, nativul din zodia Rac îşi va căuta mereu o slujbă legată de carte şi de educaţie. Femeia Rac poate deveni o excelentă profesoară sau scriitoare, poate munci cu drag într-o librărie, într-o editură sau într-un muzeu de istorie. Este foarte important pentru ea să aibă o carieră stabilă, lipsită de surprize neplăcute, de aceea acceptă mai degrabă slujbe administrative, decât de conducere.

Bărbatul Rac lucrează cu mare plăcere în domenii legate de cultură, în avocatură şi în sănătate. Racii pot deveni doctori excelenţi, deoarece au un simţ umanitar foarte bine dezvoltat. Sau pot fi buni bucătari, patroni de hoteluri ori baruri, pentru că le plac afacerile în care lucrează cu mulți oameni.

Sănătatea și zodia Rac

Din punct de vedere anatomic, zodia Rac guvernează pieptul, sânii, stomacul și uterul, tot sistemul reproducător. Adesea, Racii sunt predispuși la afecțiuni legate de aceste zone ale corpului, bărbații – în special afecțiuni ale stomacului, iar femeile, afecțiuni ginecologice.

Pe de altă parte, nativii zodiei sunt predispuși să se îngrașe, pentru că sunt gurmanzi. Le place să gătească și sunt buni bucătari, le place să mănânce, multora dintre ei le place să și bea alcool și trebuie să fie prudenți și cumpătați din acest punct de vedere.

Vezi tot ce spune Horoscop Rac despre această zodie – zi de zi!

Citește horoscop zilnic pe Libertatea și horoscop săptămânal Urania.

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf a intrat în direct la miezul nopții, după atacurile lui Becali la Anamaria: „Hai să o lămurim, dacă nu vorbim ca între bărbați”

HOROSCOP Zodia Rac – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Știrileprotv.ro Clanul „Toporaru” din Capitală a fost distrus. Liderul și fiii săi au fost arestați. Imagini de la percheziții

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Fă cunoștință cu Scotch, Sandu Scotch... sau mai bine fă-ți o asigurare (PUBLICITATE)