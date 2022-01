Descoperă curiozități și lucruri impresionante despre oceanul Indian:

Despre Oceanul Indian

Oceanul Indian este numit după India. Numit Sindhu Mahasagara sau Marea mare a Sindhu de către indienii vechi, acest ocean a fost numit în mod diferit Oceanul Hindus, Oceanul Indic, în diferite limbi. Oceanul Indian a fost, de asemenea, cunoscut mai devreme ca Oceanul de Est. Termenul era încă folosit în mijlocul secolului al XVIII-lea.

Oceanul Indian este mărginit la nord de Iran, Pakistan, India și Bangladesh; Peninsula Malay, Insulele Sunda din Indonezia și Australia la est; Oceanul de Sud la sud; iar Africa și Peninsula Arabică la vest. În sud-vest se unește cu Oceanul Atlantic la sud de vârful sudic al Africii, iar la est și sud-est apele sale se amestecă cu cele ale Oceanului Pacific.

Al treilea cel mai mare Ocean

Oceanul Indian este o întindere de apă sărată care acoperă aproximativ o cincime din suprafața oceanică totală a lumii. Este cel mai mic, cel mai tânăr din punct de vedere geologic și cel mai complex din punct de vedere fizic dintre cele trei mari oceane ale lumii Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic și Indian.

Se întinde pe mai mult de 6.200 mile (10.000 km) între vârfurile sudice ale Africii și Australia și, fără mările sale marginale, are o suprafață de aproximativ 70.560.000 km pătrați. Adâncimea medie a Oceanului Indian este de 3.741 de metri, iar punctul său cel mai adânc, în Sunda Deep de pe coasta de sud a insulei Java – Indonezia, este de 7.450 de metri. Groapa Diamantelor, cu o adâncime maximă de 8047 m, este adâncimea maximă a Oceanului Indian.

Temperatura

Este cel mai cald dintre toate oceanele lumii. Datorită poziționării sale tropicale, rata de încălzire a Oceanului Indian este foarte rapidă, ceea ce s-a exacerbat și mai mult de schimbările climatice și de încălzirea cu efect de seră. Ca urmare a ratei mari de evaporare, apa oceanului are cel mai scăzut conținut de oxigen din lume.

Mările Oceanului Indian

Mările și golfurile ce aparțin de acestui ocean sunt: Marea Andaman, Marea Arabiei, Golful Bengal, Marele Golf Australian, Golful Aden, Golful Oman, Strâmtoarea Mozambicului, Golful Persic, Marea Roșie și Strâmtoarea Malakka.

Insule

Insule

Amindive,

Andaman

Ashmore și Cartier

Chagos

Insula Christmas

Cocos

Comore

Heard și McDonald

Indonezia

Kerguelen

Laccadive

Madagascar

Maldive

Mauritius

Mayotte

Minicoy

Nicobar

Pemba

Phuket

Rodriguez

Réunion

Seychelles

Insula Socotra

Sri Lanka

Zanzibar

Flora și fauna

Fauna Oceanului Indian este redusă

O informație destul de interesantă despre Oceanul Indian este viața limitată a animalelor marine, care se datorează temperaturii mai ridicate a apei din acest ocean. Acest ocean este cel mai cald ocean din lume și oferă puțin spațiu pentru creștere planctonului și altor specii.

Cu toate acestea, în ciuda mediului său advers, oceanul este cel mai mare teren de reproducere pentru maiestuoasele balene cu cocoașă. Interesant este că în partea de vest a Oceanului Indian, o concentrație uriașă de fitoplancton poate fi găsită datorită vântului musonic anual, care vine mai ales în preajma verii.

Curiozități despre Oceanul Indian

Din cauza topirii calotelor polare, Oceanul Indian se lărgește cu 20 cm în fiecare an. Imensitatea oceanului contribuie enorm la încărcarea de apă totală a Pământului . Volumul său aproximativ este de 292.131.000 de kilometri cubi.

Podișul Kerguelen este o mare provincie magmatică situată în partea de sud a Oceanului Indian. Este considerat cel mai mare platou de acest fel din lume

Oamenii de știință au descoperit că originea Oceanului Indian este cea mai complicată în comparație cu cele trei mari oceane ale lumii. Oceanul Indian s-a format în timpul dezintegrarii și coliziunii ulterioare a vechilor supercontinente sudice Gondwanaland și Eurasia. De asemenea, ei cred că oceanul s-a format în urmă cu aproximativ 36 de milioane de ani.

Geografii și oamenii de știință dezbat asupra limitei sudice a oceanului. Unii sunt de părere că Oceanul Indian se întinde spre sud, până la coasta Antarcticii, în timp ce alții, majoritatea australieni, sunt de părere că apa din apropierea Antarcticii face parte din Oceanul Antarctic.

Oceanul Indian conectează patru continente, și anume Asia, Africa, Australia și Antarctica. Mai mult, se alătură 18 țări din Asia, 16 din Africa și peste 57 de grupuri de insule.



Proprietățile chimice ale apei

Apa din Oceanul Indian are o concentrație mare de hidrocarburi, atât sub formă dizolvată, cât și în formă plutitoare. De asemenea, are un bilanț maxim negativ al apei, iar cele mai ridicate și cele mai scăzute niveluri de salinitate a apei din lume au fost găsite în Oceanul Indian.

Lanțul muntos subacvatic

Există un lanț muntos subacvatic numit Ninety East Ridge în Oceanul Indian, care împarte regiunile de est și vest ale Oceanului Indian. Denumirea lanțului muntos este dată astfel pentru că este situat în centrul emisferei estice, alături de meridianul 90.

Continentul pierdut

În ultimii ani, oamenii de știință au localizat rămășițele unui continent pierdut în Oceanul Indian. Ei au numit masa de uscat nedescoperită „Mauritia”.

Râuri care se varsă în Oceanul Indian

Oceanul primește scurgeri uriașe de râuri, de aproximativ 6000 km, de la râuri mari precum Gange și Brahmaputra.

Nivel ridicat de poluare

Nivelul ridicat al activităților economice, inclusiv explorarea petrolului, provoacă o poluare semnificativă a Oceanului Indian în fiecare an. În plus, deversările de petrol și mișcările navelor se adaugă la nivelul de poluare. Zona cea mai predispusă la poluare a Oceanului Indian este Marea Roșie, Golful Persic și Marea Arabiei.

Peticul de gunoi

Peticul de gunoi din acest ocean a fost descoperit în 2010. Este cunoscut sub numele de Peticul de gunoi din Oceanul Indian și este un vârtej de gunoi din plastic care circulă din Australia în Africa prin Canalul Mozambic și apoi se întoarce în Australia. Vortexul călătorește pe Gyre din Oceanul Indian. Unele fragmente rămân blocate în centrul Gyre și nu călătoresc niciodată.

Tsunami devastatoare

În 2004, Oceanul Indian a asistat la un tsunami devastator, care a fost rezultatul deplasării plăcii tectonice indiene sub placa birmană și creând o fisură verticală de aproximativ 20 de metri. Acest lucru a dus la un cutremur masiv cu magnitudinea 9,3 și la deplasarea unei cantități enorme de apă de mare care a inundat insulele din Asia de Sud. Evenimentul a luat 200.000 de vieți și a lăsat 1 milion fără adăpost.





Citeşte şi:

25 de curiozități despre Israel. Lucruri mai puțin știute despre ”Țara Sfântă”

Obiective turistice din Europa. Cele mai populare locuri de vizitat în Europa

PARTENERI - GSP.RO Un bărbat s-a urcat pe stâlpul din fața casei lui Becali: „Nea Gigi, ieși afară!”. Incredibil ce i-a răspuns finanțatorul FCSB, nemulțumit de reacție omului

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro Un bărbat din Brăila a făcut infarct când a primit factura de la gaze. Soţia lui a chemat salvarea

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2022. Berbecii ar fi bine să își facă o aprovizionare serioasă cu rezerve strategice de calm și bunăvoință

Știrileprotv.ro Dublă tragedie în Suceava. Doi frați au fost găsiți morți în baie de părinții lor

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic