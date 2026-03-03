Superluni și luni pline

În 2026, pasionații de astronomie vor avea numeroase motive să privească cerul, cu luni pline strălucitoare, roiuri de meteori impresionante și eclipse parțiale și totale, relatează CNN. Anul curent a debutat cu Luna plină în Rac, denumită și Luna lupului, pe 3 ianuarie, care a fost prima dintre cele trei superluni din acest an. În aceeași perioadă, Jupiter, care este cea mai mare planetă din Sistemul Solar, s-a arătat la sud de discul argintiu al Lunii. De regulă, sunt 12 luni pline pe an, câte una în fiecare lună, însă în 2026 vor fi 13, cu două luni pline în luna mai. A doua lună plină din aceeași lună este cunoscută sub numele de „lună albastră”, de unde și expresia „o dată la o lună albastră”. Luna plină apare aproximativ la fiecare 29 de zile și, cum lunile calendaristice au 30 sau 31 de zile, fazele Lunii și lunile nu se sincronizează perfect. Astfel, o lună albastră apare aproximativ o dată la doi ani și jumătate.

După superluna din luna ianuarie, următoarele două superluni vor avea loc în noiembrie și decembrie. În medie, Luna se află la aproximativ 384.472 km de Pământ, însă Superluna din ultima lună a anului va fi cea mai apropiată de Terra, la „doar” 356.740 km, conform EarthSky.

Ploi de meteoriți

Conform lui Robert Lunsford, coordonator pentru rapoarte despre bolizi al American Meteor Society, 2026 va fi bogat în roiuri de meteori și fenomene cerești așteptate cu nerăbdare. După Quadrantidele de la începutul lui ianuarie, următorul roi important va fi cel al Liridelor, în aprilie.

Perseidele și Geminidele vor fi cele mai bune roiuri ale anului și se preconizează că Perseidele vor ajunge la maxim fără ca Luna să le interfereze. Geminidele au oferit un spectacol impresionant în 2025, cu până la 135 de meteori pe oră. „Nu există nici un motiv să nu ne așteptăm la rate similare și în 2026, după apusul Lunii”, potrivit lui Lunsford. Calendarul ploilor de meteoriți poate fi vizualizat aici.

Eclipse solare în 2026

În acest an, pasionații de astronomie vor putea urmări două eclipse solare și două eclipse de Lună, anunță NASA. O eclipsă inelară de Soare a avut loc pe 17 februarie și a fost vizibilă din Antarctica. Acest fenomen astronomic apare în momentul în care Luna este aproape de punctul cel mai îndepărtat al orbitei sale față de Pământ și nu acoperă complet Soarele, lăsând un inel luminos în jurul umbrei sale.

De asemenea, în acest an va fi vizibilă în Antarctica, Africa și America de Sud o eclipsă parțială, în formă de seceră. Pentru observarea eclipselor solare este nevoie de ochelari speciali de protecție. Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va putea fi văzută în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte din Portugalia. În plus, eclipse parțiale vor fi vizibile și din Europa, Africa și America de Nord.

Eclipse de Lună

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pe 3 martie pentru locuitorii din Asia, Australia, Insulele din Pacific, dar și din Statele Unite. O eclipsă lunară poate avea loc doar în timpul unei luni pline, atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar Luna intră în umbra Pământului. Când se întâmplă acest lucru, Terra proiectează două umbre asupra Lunii. Zona exterioară, mai puțin întunecată (zona gri), care înconjoară umbra centrală, se numește penumbră, în timp ce zona unde sursa de lumină este blocată în totalitate se numește umbră. Când Luna plină pătrunde în umbra Pământului, ea se întunecă, dar nu dispare. În schimb, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului iluminează Luna într-un mod dramatic, colorând-o în roșu, motiv pentru care fenomenul este adesea denumit „Lună sângerie”. Acest fenomen apare deoarece lumina albastră suferă o dispersie atmosferică mai puternică decât lumina roșie și, drept urmare, roșul devine culoarea dominantă când lumina soarelui trece prin atmosfera noastră și ajunge pe Lună.

O eclipsă parțială de Lună va fi vizibilă și la noi între 27 și 28 august. Fenomenul va putea fi observat și de locuitorii din America, Africa și Asia de Vest. Eclipsele parțiale apar atunci când Soarele, Pământul și Luna nu se aliniază perfect, astfel că doar o parte a Lunii intră în umbră.

Parade și apariții planetare

În februarie, cerul nopții a găzduit în ultima zi a lunii februarie un spectacol inedit, cu șase planete vizibile și aliniate perfect. Saturn a fost aproape de orizont, Venus și Mercur au putut fi vizibile la apus, în timp ce Jupiter a strălucit pe cerul estic în primele ore ale serii de 28 februarie. Deși planetele au părut aliniate pe cer, ele s-au aflat, de fapt, la distanțe uriașe, fiind vorba, de fapt, doar despre o iluzie optică.

Pe data de 19 mai, după apus, Luna în seceră va străluci între Jupiter și Venus, în timp ce, la începutul lui iunie, Jupiter și Venus vor apărea foarte apropiate una de cealaltă, creând o iluzie spectaculoasă.

În zilele de 8 și 9 iunie, cele două planete vor părea să-și schimbe locurile pe cerul nopții, creând iluzia optică a unei planete duble. La ceva mai mult de o săptămână, Venus va apărea deasupra semilunei în creștere, iar sub ea vor fi vizibile Jupiter și Mercur.

Alte alinieri și „trucuri” optice vor fi vizibile și în toamnă și iarnă, inclusiv o apropiere impresionantă între Lună și Jupiter, în octombrie, precum și un grup format din Lună, Venus, Jupiter și Marte, în decembrie.

Calendarul fenomenelor astronomice în 2026

3 martie – Eclipsă totală de Lună

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Luna trece complet prin umbra întunecată a Pământului, sau umbra. În timpul acestui tip de eclipsă, Luna va deveni treptat mai întunecată, apoi va căpăta o nuanță ruginie sau roșu-sânge. Eclipsa va fi vizibilă în mare parte din Asia de Est, Australia, Oceanul Pacific și America de Nord. (Harta NASA și informații despre eclipsă)

19 martie – Lună Nouă

Luna se va afla pe aceeași parte a Pământului ca Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Această fază are loc la 03:26 ora României. Este cel mai bun moment al lunii pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și roiuri stelare, deoarece lumina lunii nu interferează.

20 martie – Echinocțiul de primăvară

Echinoctiul de primăvară are loc la 16:45 ora României. Soarele va străluci direct pe Ecuator, iar durata zilei și a nopții va fi aproape egală în întreaga lume. Aceasta este, de asemenea, prima zi a primăverii (echinocțiul vernal) în emisfera nordică și prima zi a toamnei (echinocțiul autumnal) în emisfera sudică.

2 aprilie – Lună Plină

Luna va fi situată pe partea opusă Pământului față de Soare și va fi complet iluminată, iar faza va avea loc la 04:13 ora României. Această lună plină era cunoscută de triburile native americane timpurii sub denumirea de „Luna Roz” deoarece marca apariția florii roz de mușchi sau floarea sălbatică Phlox, una dintre primele flori de primăvară. Mai era denumită „Luna Peștelui”, deoarece peștii shad înotau atunci în amonte pentru reproducere.

3 aprilie – Mercur la Elongație Maximă Vestică

Planeta Mercur ajunge la elongația maximă vestică de 27,8° față de Soare. Acesta este cel mai bun moment pentru a observa Mercur, deoarece va fi la cel mai înalt punct deasupra orizontului în cerul de dimineață. Caută planeta joasă în cerul estic chiar înainte de răsărit.

17 aprilie – Lună Nouă

Luna se va afla pe aceeași parte a Pământului ca Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Această fază are loc la 13:54 ora României. Este cel mai bun moment al lunii pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și roiuri stelare.

22-23 aprilie – Ploaia de meteori Liride

Liridele sunt o ploaie de meteori de intensitate medie și produc circa 20 de meteori pe oră la apogeu. Ploaia are loc anual între 16-25 aprilie și va atinge vârful în noaptea de 22 și 23 aprilie. Acești meteori pot produce uneori traiectorii de praf strălucitoare care durează câteva secunde. Prima pătrime de Lună va apune puțin după miezul nopții, lăsând cer întunecat pentru un spectacol remarcabil. Cel mai bun moment de observare va fi dintr-un loc întunecat după miezul nopții. Meteoriții vor radia din constelația Lyra, dar pot apărea oriunde pe cer, transmite Seasky.org.

1 mai – Lună Plină

Luna va fi pe partea opusă Pământului față de Soare și complet iluminată. Această fază are loc la 19:24 ora României. Această lună plină a fost cunoscută de triburile native americane timpurii ca „Luna Florilor”, deoarece era perioada în care florile de primăvară apăreau din abundență. Luna a mai fost numită și „Luna Semănatului Porumbului” și „Luna Laptelui”.

6-7 mai – Ploaia de meteori Eta Aquaride

Eta Aquaridele este o ploaie de meteori peste medie, capabilă să producă până la 60 de meteori pe oră la apogeu. Majoritatea activității se vede în emisfera sudică, iar în emisfera nordică, rata poate ajunge la 30 de meteori/oră. Are loc anual între 19 aprilie și 28 mai și atinge vârful în noaptea de 6 spre 7 mai. Luna în scădere va bloca mulți dintre meteoriții mai slabi, dar cei mai strălucitori vor fi vizibili. Meteoriții radiază din constelația Vărsătorul, dar pot apărea oriunde.

16 mai – Lună Nouă

Luna se va afla pe aceeași parte a Pământului ca Soarele și nu va fi vizibilă. Faza are loc la 23:03 ora României. Moment ideal pentru observarea obiectelor slabe.

31 mai – Lună Plină, Lună Albastră

Luna va fi complet iluminată. Această fază are loc la 10:46 ora României. Fiind a doua lună plină din aceeași lună, este numită uneori „lună albastră”. Acest eveniment rar se întâmplă o dată la câțiva ani, de unde expresia „o dată la o lună albastră”.

15 iunie – Lună Nouă

Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Faza are loc la 04:56 ora României, moment ideal pentru a observa obiectele slabe, precum galaxiile.

15 iunie – Mercur la Elongație Maximă Estică

Mercur atinge elongația maximă estică de 24,5° față de Soare. Cel mai bun moment pentru a observa Mercur, care va fi la cel mai înalt punct în cerul de seară. Caută planeta joasă în vest imediat după apus.

21 iunie – Solstițiul de vară

Solstițiul de vară are loc la 11:25 ora României. Polul Nord va fi înclinat către Soare, care va fi la poziția sa cea mai nordică, direct deasupra Tropicului Racului, la 23,44° latitudine nordică. Este prima zi de vară în emisfera nordică și prima zi de iarnă în emisfera sudică.

29 iunie – Lună Plină

Luna Plină este cunoscută ca „Luna Căpșunii”, semnalând perioada de recoltare a fructelor de pădure. Are loc la 01:58 ora României (30 iunie dimineața).

14 iulie – Lună Nouă

Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului ca Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Această fază are loc la ora 12:45, ora României. Este cel mai bun moment al lunii pentru a observa obiecte slabe, precum galaxii și roiuri de stele, deoarece lumina lunii nu interferează.

28-29 iulie – Ploaia de meteori Delta Acvariade

Delta Acvariade este o ploaie medie de meteori, ce poate produce până la 20 de meteori pe oră în punctul maxim. Este produsă de resturile lăsate în urmă de cometele Marsden și Kracht. Ploaia are loc anual între 12 iulie și 23 august. În 2026, va atinge apogeul în noaptea de 28 spre 29 iulie. Luna plină va ascunde majoritatea meteorilor, însă s-ar putea vedea câțiva dintre cei mai strălucitori. Meteorii radiază din constelația Vărsător, dar pot apărea oriunde pe cer.

29 iulie – Lună Plină

Luna va fi situată pe partea opusă Pământului față de Soare și fața ei va fi complet iluminată. Această fază are loc la ora 17:37, ora României. Triburile native americane timpurii o numeau „Luna Căpriorului”, deoarece cerbii masculi începeau să-și crească noi coarne în această perioadă. De asemenea, a mai fost cunoscută ca „Luna Tunetului” și „Luna Fânului”.

2 august – Mercur la Elongație Maximă Vest

Planeta Mercur atinge elongația maximă vestică de 19,5° față de Soare. Este cel mai bun moment pentru a observa Mercur, deoarece va fi la cel mai înalt punct în cerul dimineții. Caută planeta joasă pe cerul estic chiar înainte de răsărit.

12 august – Lună Nouă

Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului ca Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Această fază are loc la ora 20:37, ora României. Este cel mai bun moment al lunii pentru observarea obiectelor slabe precum galaxii și roiuri de stele.

12 august – Eclipsă totală de Soare

O eclipsă totală de soare apare când Luna blochează complet Soarele, dezvăluind coroana solară. Traseul totalității începe în Oceanul Arctic, la nord de coasta Rusiei, traversează Groenlanda, Islanda și Oceanul Atlantic, terminându-se în Spania. Eclipsa parțială va fi vizibilă din Alaska, Canada, Africa de Vest și nordul Statelor Unite.

12-13 august – Ploaia de meteori Perseide

Perseidele sunt o ploaie de meteori spectaculoasă, producând până la 60 de meteori pe oră. Ploaia are loc anual între 17 iulie și 24 august, atingând apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. Anul acesta, fără lumina lunii, spectacolul va fi excelent. Meteorii radiază din constelația Perseu, dar pot apărea oriunde.

15 august – Venus la Elongație Maximă Est

Venus ajunge la elongația maximă estică de 45,9° față de Soare. Este cel mai bun moment de observare, planeta fiind la cel mai înalt punct în cerul serii. Caută-o pe cerul vestic după apus.

28 august – Lună plină

Luna va fi pe partea opusă Pământului față de Soare, complet iluminată. Această fază are loc la ora 07:19, ora României. Era cunoscută de triburile native americane ca „Luna Sturionului”, perioada în care sturionii mari din Marile Lacuri erau mai ușor de prins. A mai fost numită „Luna Porumbului Verde” și „Luna Cerealelor”.

28 august – Eclipsă parțială de Lună

Are loc când Luna trece prin penumbra Pământului, iar doar o parte intră în umbra totală. Eclipsa va fi vizibilă în mare parte din America de Nord, Mexic, America Centrală și de Sud, Oceanul Atlantic și majoritatea Europei și Africii.

11 septembrie – Lună Nouă

Luna nu va fi vizibilă, aflându-se pe aceeași parte a Pământului ca Soarele. Această fază are loc la ora 06:27, ora României, fiind cel mai bun moment pentru a observa obiecte slabe pe cerul nopții.

23 septembrie – Echinocțiul de toamnă

Are loc la ora 03:06, ora României. Soarele va străluci direct pe ecuator, cu zi și noapte aproape egale. Este prima zi a toamnei în emisfera nordică și prima zi a primăverii în emisfera sudică.

26 septembrie – Lună plină

Luna complet iluminată apare la ora 19:50, ora României. Triburile native americane o numeau „Luna Porumbului” sau „Luna Recoltei”, fiind luna plină cea mai apropiată de echinocțiul de septembrie.

25 septembrie – Neptun la Opoziție

Planeta va fi la cea mai apropiată distanță de Pământ, vizibilă toată noaptea și mai strălucitoare ca oricând. Va apărea ca un punct albastru, cu excepția celor mai puternice telescoape.

4 octombrie – Saturn la Opoziție

Planeta cu inele va fi la cel mai apropiat punct față de Pământ și complet iluminată. Va fi vizibilă toată noaptea. Un telescop mediu sau mare permite observarea inelelor și a lunilor sale principale.

7 octombrie – Ploaia de meteori Draconide

Produc circa 10 meteori pe oră și sunt vizibili cel mai bine seara, nu dimineața. Ploaia are loc între 6-10 octombrie, cu apogeul în noaptea de 7 octombrie. Luna în scădere nu va fi o problemă.

10 octombrie – Lună nouă

Nu va fi vizibilă, faza având loc la ora 18:50, ora României. Este cel mai bun moment pentru observarea obiectelor slabe.

12 octombrie – Mercur la Elongație Maximă Est

Mercur atinge elongația maximă estică de 19,6°. Cel mai bine poate fi observat seara, după apus, pe cerul vestic.

21-22 octombrie – Ploaia de meteori Orionide

Orionidele produc până la 20 de meteori pe oră și provin de la cometa Halley. Apogeul are loc noaptea de 21 octombrie și dimineața zilei de 22 octombrie. Luna în creștere va bloca unii meteorii mai slabi.

26 octombrie – Lună Plină

Luna complet iluminată apare la ora 07:13, ora României. Triburile native americane o numeau „Luna Vânătorului”, „Luna Călătoriei” sau „Luna Sângelui”.

4-5 noiembrie – Ploaia de meteori Tauride

O ploaie minoră cu 5-10 meteori pe oră, cu două fluxuri separate. Apogeul este în noaptea de 4 noiembrie. Cerul va fi suficient de întunecat pentru o bună observare.

9 noiembrie – Lună Nouă

Faza are loc la ora 10:03, ora României, fiind cel mai bun moment pentru observarea obiectelor slabe.

17-18 noiembrie – Ploaia de meteori Leonide

Leonidele produc până la 15 meteori pe oră, cu un vârf ciclic la fiecare 33 de ani. Apogeul are loc în noaptea de 17 noiembrie și dimineața zilei de 18 noiembrie. Luna în creștere va bloca unii meteorii mai slabi seara.

20 noiembrie – Mercur la Elongație Maximă Vest

Cel mai bine poate fi observat dimineața înainte de răsărit, aflat la cel mai înalt punct pe cerul estic.

24 noiembrie – Lună plină, Superlună

Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului față de Soare, iar fața ei complet iluminată apare la ora 17:55, ora României. Triburile native americane o numeau „Luna Castorului”, „Luna Înghețată” sau „Luna Întunecată”. Este a doua dintre cele trei superluni din 2026.

25 noiembrie – Uranus la Opoziție

Planeta va fi cel mai aproape de Pământ, iar fața sa va fi complet iluminată de Soare. Uranus va fi vizibil toată noaptea și va fi mai strălucitor ca oricând. Apare ca un punct albastru-verzui.

9 decembrie – Lună Nouă

Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe cerul nopții. Această fază va avea loc la ora 02:52, ora României.

13-14 decembrie – Ploaia de meteori Geminide

Geminidele sunt cele mai spectaculoase ploi de meteori, producând până la 120 de meteori multicolori pe oră. Ploaia are loc anual între 7 și 17 decembrie, iar în 2026 va atinge apogeul în noaptea de 13 spre 14 decembrie. Luna în creștere apune devreme, lăsând cerul întunecat. Meteorii vor radia din constelația Gemeni, dar pot apărea oriunde pe cer.

21 decembrie – Solstițiul de iarnă

Are loc la ora României 23:49. Polul Sud va fi înclinat spre Soare, care va ajunge la cea mai sudică poziție pe cer și se va afla direct deasupra Tropicului Capricornului, la 23,44 grade latitudine sudică. Este prima zi de iarnă în emisfera nordică și prima zi de vară în emisfera sudică.

21-22 decembrie – Ploaia de meteori Urside

Aceasta este o ploaie de meteori minoră, care produce între 5 și 10 meteori pe oră. Ploaia de meteori Urside are loc în fiecare an în perioada 17-25 decembrie. Anul acesta va atinge punctul culminant în noaptea de 21 spre 22 decembrie. Luna aproape plină va bloca meteorii mai slabi.

23 decembrie – Lună Plină, Superlună

Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului față de Soare și va fi aproape de punctul său cel mai apropiat de Pământ, părând puțin mai mare și mai strălucitoare ca de obicei. Această fază va avea loc la ora 04:30, ora României. Triburile native americane o numeau „Luna Rece”, „Luna Nopților Lungi” sau „Luna dinaintea Crăciunului”. De asemenea, aceasta este ultima dintre cele trei superluni din 2026.

Foto:Profimedia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE