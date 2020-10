Planeta Mercur a fost denumită după zeul mesager Mercur și înainte de secolul 5 î. Hr, astronomii greci considerau că planeta este formată din două obiecte separate: una vizibilă doar la răsărit și cealaltă vizibilă doar la apus.

Informații generale despre planeta Mercur

Mercur este planeta care înconjoară Soarele o dată la fiecare 88 de zile pământene. Planeta a fost studiată în perioada 1974-1975 cu ajutorul sondei Mariner 10, care a putut cartografia doar în proporție de 40-45 % din suprafața planetei, iar în 2011 sonda spațială Messenger a orbitat în jurul planetei pentru a-i putea studia compoziția chimică, geologia și câmpul magnetic.

Planeta are un nucleu mare de fier care poate genera un câmp magnetic de aproximativ 100 de ori mai slab decât cel al planetei Pământ, în timp ce temperatura suprafeței variază de la aproximativ 90 K, până la 700 K, punctul subsolar este cel mai fierbinte și fundul craterelor de lângă poli sunt cele mai reci.

Mercur și-a lăsat numele și în denumirea zilei de săptămânii, respetiv miercuri, din sintagma latină: “Miercurii dies”/ “Mercuris dies”.

Structura internă a planetei

Mercur este una dintre cele patru planete telurice, are un corp pietros, ca și Pământul. Este cea mai mică dintre cele patru planete, are un diametru de 4,879 km la ecuator și aproximativ 70% metale în compoziție și 30% silicați.

Din punct de vedere al densității, Mercur este pe locul doi în sistemul solar și are o densitate cu puțin mai mică decât cea a Pământului. Se crede că planeta are o crustă în jur de 100-200 km de grosime. O trăsătură distinctivă a planetei este faptul că are mai multe rifturi, unele dintre ele extinzându-se pe sute de kilometri. Planeta Mercur are un conținut de fier mai mare decât oricare altă planetă din sistemul solar.

Suprafața planetei Mercur

În apartenență, suprafața planetei Mercur este asemănătoare cu cea a Lunii, deoarece pe ea există câmpii întinse denumite “mare”, de către observatorii din antichitate care credeau că petele negre de pe suprafața Lunii sunt Mări și Oceane, iar părțile luminoase sunt continente.

În timpul și la scurt timp după formarea planetei Mercur, aceasta a fost bombardată de comete și asteroizi pentru o perioadă mai lungă de timp, dar care s-a încheiat acum 3,8 miliarde de ani. În timpul formării, planeta a primit mai multe impacturi pe întreaga suprafață și au fost facilitate de lipsa unei atmosfere care să încetinească acele corpuri.

Suprafața planetei a suferit efectele proceselor de eroziune cosmică, la fel ca și suprafața Lunii. Temperatura medie aici este de 452 K (179 grade Celsius), dar variază între 90 L (-183 grade Celsius) și 700 K (428 de grade Celsius) din cauza lipsei atmosferei.

Lumina solară de pe suprafața planetei este de aproximativ 6,5 ori mai intensă decât pe Pământ. Prima sondă spațială care a ajuns pe planeta Mercur este Mariner 10 produsă de NASA în 1974 – 1975. Sonda a folosit gravitația lui Venus pentru a-și ajusta viteza orbitală cu scopul unei manevre reușite în jurul lui Mercur.

Din cauza duratei sale orbitale, Mariner 10 nu a putut observa decât o singură față a planetei care era luminată la trecerea sa, iar explorarea ambelor părți a fost imposibilă și ca urmare Mariner a cartografiat mai puțin de 45% din suprafața mercuriană.

Sonda spațială a efectuat 3 manevre de apropiere, iar cea mai apropiată a fost la 327 km de suprafața planetei. În timpul primei manevre, instrumentele au detectat câmp magnetic, pentru că rotația lui Mercur este prea înceată ca să poată genera un însemnat efect de dinam.

Curiozități despre planeta Mercur

Chiar dacă planeta Mercur se rotește o dată la 59 de zile, o zi pe Mercur durează 176 de zile.

Înainte de prima misiune pe planetă, se credea că suprafața lui Mercur este netedă.

Planeta Mercur execută o rotație completă în jurul Soarelui în 88 de zile, deplasându-se pe orbită cu o viteză de aproximativ 50 km/s, iar asta o face cea mai rapidă planetă din sistemul solar.

Diametrul planetei este de aproape 2,5 ori mai mic decât cel al Pământului.

Planeta este inactivă geologic de miliarde de ani, iar asta o face să fie cea mai puțin înțeleasă dintre planetele telurice.

De 13 ori într-un secol, planeta Mercur poate fi observată de pe Pământ, cum trece prin fața Soarelui. Acest fenomen astronomic este denumit tranzit.

Dacă pe Pământ, un om cântărește 60 de kg, pe Mercur, același om ar cântări în jur de 22 de kg.

Chiar dacă este aproape de Soare, Mercur este a doua cea mai caldă, deoarece prima planetă este Venus.

Denumirea planetei s-a făcut după zeul roman Mercurius. Acesta era un mesager, sol al zeilor în mitologia greacă.

Mercur este vizibilă pe Pământ doar imediat după răsărit și în timpul apusului, datorită proximității sale față de Soare.

Sursă foto: Shutterstock.com

