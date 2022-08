Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice intervenție sau tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre alergii

Când sistemul imunitar reacționează la ceva care nu deranjează neapărat și pe alții din jurul tău, te confrunți cu o reacție alergică. Unii dintre cei mai mari vinovați pentru provocarea reacțiilor alergice sunt:

polen

acarienii

păr de animale de companie

sporii de mucegai

înțepături de insecte

alimente

medicamentele

Alergiile pot provoca o serie de simptome, cum ar fi:

strănut

curgerea nasului

mâncărime

erupții cutanate

umflături

astm

Medicii tratează de obicei alergiile cu o varietate de abordări, care includ adesea medicamente și injecții pentru alergii. Există, totuși, remedii naturale și leacuri bătrânești pentru alergii pe care le-ați putea lua în considerare.

Leacuri bătrânești pentru alergii

Oricât de bizar ar părea, cel mai bun remediu natural pentru alergii este, atunci când este posibil, evitarea factorilor alergeni. Atât medicii, cât și vindecătorii naturisti vă vor sugera să limitați sau să evitați alergenii, care sunt cei care provoacă reacția dumneavoastră alergică.

Pe scurt, ar trebui să evitați expunerea la alergeni. De exemplu, dacă ați avut o reacție alergică la un medicament, spuneți medicului dumneavoastră despre alergie. Cel mai probabil, specialiștii vă vor prescrie un antibiotic alternativ dacă veți avea vreodată nevoie de unul.

Totuși, unii alergeni sunt greu de evitat. În acest caz, după ce ați discutat despre simptomele dumneavoastră cu medicul dumneavoastră, ați putea lua în considerare leacuri bătrânești pentru alergii pentru a face față.

Irigațiile cu soluții saline

Mai multe studii au arătat că irigarea nazală cu soluție salină – ser- a avut efecte benefice atât pentru copii, cât și pentru adulți cu rinită alergică, care este adesea denumită febra fânului.

Mierea

Deși nu există dovezi științifice care să demonstreze acest lucru, o teorie populară sugerează consumul de miere produsă local. Conform teoriei, îți vei reduce reacția alergică în timp la polenul pe care albinele îl colectează pentru a-și face mierea.

Spirulina

Un studiu din 2015 a indicat că spirulina alimentară – o algă albastru-verde – a demonstrat efecte de protecție antialergică față de rinita alergică.

Vitamina C și E

Adepții medicamentelor naturale sugerează că dacă luați zilnic 2.000 de miligrame de vitamina C, se poate reduce nivelul de histamină, alungând astfel alergiile și efectul lor. În plus, lămâia și alte fructe și legume bogate în vitamina c sunt considerate benefice.

De asemenea potrivit studiilor o doza de 400 mg de vitamina E administrată zilnic, timp de 4-6 săptămani ajuta la ameliorarea simptomelor alergice deoarece aceasta poseda proprietati anti-alergice.

Uleiul de mentă

Un studiu din 1998 a arătat că tratamentul cu ulei de mentă a avut efecte antiinflamatorii care au redus simptomele astmului bronșic și ale rinitei alergice. Uleiurile esențiale pot fi difuzate în aer, dar trebuie diluate într-un ulei purtător dacă sunt aplicate local.

Ulei esențial de eucalipt

Susținătorii vindecării naturale sugerează utilizarea uleiului de eucalipt ca agent antimicrobian, adăugându-l la spălarea hainelor în timpul sezonului în care se resimt cel mai puternic alergiile.

Precauții în cazul leacurilor bătrânești pentru alergii

Nu utilizați remedii naturiste la domiciliu pentru a trata reacțiile alergice severe sau anafilaxia, care pot să vă pună viața în pericol și pot fi identificate prin simptome precum:

probleme de respirație

dureri în piept

modificări ale tensiunii arteriale

ameţeală

leșin

eczemă

vărsături

Dacă aveți aceste simptome, solicitați imediat asistență medicală. Anafilaxia poate pune viața în pericol.

