Credința în Dumnezeu este una dintre cele mai importante legături dintre oameni, la fel și dragostea pentru cei dragi. Atunci când aceștia își sărbătoresc ziua de naștere, este un moment minunat să se simtă iubiți și să primească mesaje de la mulți ani creștine:

La mulţi ani! Ce pot să-ţi doresc mai mult decât ce a pregătit deja Dumnezeu pentru viaţa ta, dar ştiu că tot ce a pregătit pentru tine, în spatele oricărui lucru se află dragostea Sa! Fii binecuvântat. El să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi împlinească dorinţele…

Bucuria lumii toată, Zi de zi-n ușă să-ți bată, Bunul Dumnezeu să-ți dea, Tot ce iți dorești și ai vrea!

Cel care te iubește iți dorește ca Dumnezeu să te aibă în pază și să iți deschidă toate drumurile spre inima ta

Viaţa e ca un vis, uneori frumos alteori umbrit de norii tristeţii, ca o scânteie, an de an stingem şi totuşi fărâmă de viaţa nu e sfârşit pentru că aşa ne-a promis Domnul Isus, „Cine crede în Mine are viaţă veşnică”… fii binecuvântat… şi „La mulţi ani!”

Cele mai calde gânduri și urări de sănătate, fericire, bucurii și împliniri. Să fii iubită și fericită în fiecare moment al vieții tale. La Mulți Ani!

De-a lungul anilor, cu credință, să întăriți vieți și să aduceți multe roade. Adu-i mare mirare lui Dumnezeu de ziua ta de naștere și știi că ești iubit!

La multi ani draga. Fie ca afecțiunea, efortul și pacea lui Dumnezeu să fie cu tine până la sfârșitul timpului!

Cele mai frumoase mesaje de la mulți ani creștine

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, ne alăturam celor ce iți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, multa sănătate și Dumnezeu să te călăuzească și să iți orânduiască totul cum este mai bine pentru tine. Fie că anii ce se scurg, să treacă precum razele soarelui mângâie o floare ce sta să înflorească. La mulți ani binecuvântați!

Când Dumnezeu te-a creat, El a făcut-o cu un scop și un plan. El ți-a văzut toate zilele chiar înainte ca tu să fi trăit una dintre ele, așa că amintește-ți că ești cu adevărat special în ochii lui Dumnezeu. La multi ani!

Fie ca toate binecuvântările unei alte zile de naștere să vă ridice spiritul și să vă umple inima. La multi ani!

La mulți ani! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a ghidat până în ziua de azi. Prin urmare, harul Său să te urmeze mereu!

La multi ani! Este timpul să-ți sărbătorim ziua de naștere și viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu.

Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări! Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă. La mulți ani!

Mesaje de la mulți ani creștine pentru familie

În această zi specială a voastră, Domnul Dumnezeu să continue să-și revărseze dragostea asupra voastră oriunde ați merge și în toate domeniile vieții voastre! La multi ani!

Dumnezeu să vă răspundă la fiecare cerere și să vă umple viața cu fericire și zâmbete. Vă doresc la multi ani! Să aveți o zi extraordinară!

Dumnezeu să fie cu voi astăzi și mereu. La multi ani!

Lumina Domnului vă va ghida mereu către succes și măreție. Meritaț toate lucrurile bune din viață. La multi ani!

Dumnezeu să vă dea… Pentru fiecare furtună, un curcubeu, pentru fiecare lacrimă, un zâmbet, pentru fiecare grijă, o garanție și o binecuvântare. La multi ani!

Mesaje și urări religioase de Crăciun

Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! Crăciun Fericit!

Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire! Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbatori și în anul care vine!

Dragostea înseamnă spiritul Crăciunului! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

Lumina sfântă din Ajun să vă aducă în suflet un Crăciun veșnic! Sărbători fericite! Cete de îngeri să coboare în casa voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa!

Ȋn seara asta, ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ți de Iisus, pruncul iubit nespus.

Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-și facӑ. Sӑrbӑtori Fericite și numai bucurii!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!

Mesaje și urări religioase de Paște

Urări religioase de la mulți ani

Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil!

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!

De Paşti, când zorile s-aprind şi la biserici clopotele bat, din inimă îţi zic Hristos a Înviat! Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea față de frumos vine din trăirile noastre. Trăiește cu adevărat Învierea Domnului!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură în suflete! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului. Paște Fericit!

Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire!

Fie ca Paştele să-ţi întârească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat! Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

A venit timpul ca speranța, credinţa şi iubirea să învie în sufletele noastre, aduse de Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa! Hristos a înviat!

