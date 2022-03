Cele mai cunoscute proverbe și expresii în limba latină

Cele mai cunoscute proverbe din limba latină

In vino veritas (Alceu) – În vin este adevărul

Festina lente – Grăbește-te încet

Silentium est aureum – Tăcerea e de aur

Amor vincit omnia – Iubirea cucerește totul

Alea iacta est! – Zarurile au fost aruncate!

De mortuis nil nisi bonum – Despre cei morți numai de bine

Barba non facit philosophum – Barba nu face pe nimeni filosof

Ingrato homine terra pejus nihil creat – Pământul n-a văzut ceva mai rău ca omul nerecunoscător

Fiat lux! – Să se facă lumină!

Gaudeamus igitur – Să ne bucurăm, așadar

Nulla tenaci invia est via – Pentru cei stăruitori, nici un drum nu este de nestrăbătut

Beati bellicosi – Binecuvântați sunt luptătorii

Luceat lux vestra – Lasă lumina ta să lumineze

Etiam sanato vulnere cicatrix manet – Deși rana s-a vindecat, rămâne cicatricea

Non desistas, non exieris – Nu renunța niciodată, nu ceda niciodată

Asinus asinum fricat – Măgarul pe măgar scapină

Cele mai cunoscute expresii din limba latină

Veni, vidi, vici (Iulius Cezar) – Am venit, am văzut, am câștigat

Nosce te ipsum – Cunoaște-te pe tine însuți

Vitanda is improba siren: lene (Horacio) – Trebuie să rămâi atent la ispita rea: lene

Veritas vos liberabit – Adevărul te va elibera

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore (Cicero) – Sper ca amintirea prieteniei noastre să fie veșnică

Vestros servate, meos mihi linquite mores (Petrarca) – Urmărește-ți propria cale și lasă-mă să o urmez pe a mea

Masculin parta, mascul dilabuntur (Cicero) – Ceea ce a fost câștigat prost este pierdut greșit

Risu inepto res ineptior nulla est (Catulus) – Nu este nimic mai nechibzuit decât un râs nechibzuit

Salus populi suprema lex (Cicero) – Siguranța oamenilor este legea supremă

Serva-ma, servabo te (Petronio) – Salvează-mă și te voi salva

Dum inter homines sumus, colamus humanitatem (Seneca) – În timp ce suntem printre oameni, să fim oameni

Vestis virum reddit (Quintilian) – Haina face pe om

Vires acquirit eundo (Virgil) – Forța este dobândită prin avansare

Vitiis nemo sine nascitur (Horacio) – Nimeni nu se naște fără vinovăție

Cogito, ergo sum (Descartes) – Gândesc, deci exist

Manus manum lavat (Euripide) – O mână se spală pe alta

De gustibus non est disputandum (Plinius cel Tânăr) – Gusturile nu se discută

Mai multe expresii și proverbe în limba latină găsiți pe limbalatina.ro

GSP.RO Serviciile secrete SUA, dezvăluire despre invazia Rusiei în Ucraina. Ce ar fi cerut China

Playtech.ro Rusia, amenințări DURE către România. Ce le interzice Vladimir Putin oficialilor români. MAE, în alertă

Observatornews.ro Prima victimă "importantă" a soldaţilor ucraineni: un lunetist ar fi ucis un general din armata rusă, presupus comandant al trupelor speciale Spetsnaz

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2022. Peștii s-ar putea să lase deoparte anumite rețineri și să se pună pe treabă pentru a vedea rezultate

Știrileprotv.ro Rusia cere explicații României. Motivul anunțat oficial

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă