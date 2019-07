Pielea intoarsa si culorile puternice, dar si cele care dau o nota glam unei tinute, precum argintiul si auriul, continua sa fie in tendinte toamna aceasta. De asemenea, se poarta tot ceea ce te face sa te simti bine, confortul picioarelor fiind pus pe primul plan in acest sezon.



Iata cateva dintre tipurile de incaltaminte de femei de la Fashion Days cu care vei face furori in toamna lui 2019:

Pantofi sport



Dupa cum spuneam, in sezonul care vine “se poarta” comoditatea. Pantofii trebuie sa fie confortabili, sa nu iti simti picioarele grele dupa o zi intreaga de alergat de colo-colo. Pentru asta, pantofii sport vor face in continuare furori. Cei tip slip on sunt mai degraba potriviti pentru tinute casual de weekend, in vreme ce pantofii sport din piele intoarsa si cu insertii de material textil, precum modelele de la New Balance, Nike sau Adidas vor face casa buna cu vestimentatia de birou.

Cizme pana la genunchi



La categoria cizme dama tine cont ca se poarta foarte mult cele pana la genunchi si chiar peste. Sunt elegante si merg de minune atat cu o fusta midi, care sa lase doar putin la vedere piciorul, dar si cu una lunga, cu un slit lateral adanc.



Daca optezi pentru un model de cizme statement, da-le ocazia sa straluceasca printr-o vestimentatie foarte subtila, in nuante nude.

Sneakers cu talpa inalta



Pantofii sport flatform cu varf rotund raman in tendinte si in acest sezon si merg de minune cu o tinuta casual office, mai ales daca optezi pentru un sacou oversize. Opteaza pentru incaltamintea din piele intoarsa si cu siret pentru o nota sic.

Ghete cu catarame



Unul dintre cele mai indragite modele de ghete de-a lungul timpului este cel cu barete si catarame mari. Vestea buna este ca in toamna lui 2019 si cel putin inca un sezon de acum in colo aceste ghete vor fi in tendinte. Culoarea cu care vei reusi sa le asortezi la o multime de tinute este maro cognac. Le poti purta la fuste lungi si vaporoase, spre exemplu, facand usoara tranzitia catre incaltamintea masiva de iarna.

Tenisi din material textil



Sa nu uitam totusi ca nu vom trece direct in sezonul rece, pentru ca toamna incepe… din vara, astfel ca vom purta saptamani bune tenisi, mai ales daca nu avem parte de vreme ploioasa. Uni, cu varf intarit sau fara, cu logo vizibil sau nu, tenisii sunt incaltamintea usoara, care iti vor face plimbarile lejere.



Cizme de ploaie



Si pentru ca toamna inseamna implicit si multe ploi, e bine sa avem in garderoba cel putin o pereche de cizme de ploaie. Dincolo de utilitatea lor, cizmele de ploaie din acest sezon sunt si foarte interesante ca aspect. Sunt impermeabile si pot fi chiar foarte elegante, astfel ca le vei purta cu succes inclusiv la o tinuta office.

Pentru incaltaminte in tendinte toamna aceasta intra acum pe Fashion Days si profita de reducerile consistente de pret!

