Uleiul CBD, numit si ulei de cannabis, nu contine THC (tetrahidrocannabinol), asa ca nu are proprietati psihoactive. Acesta este extras din planta intreaga, prin metode de laborator, si contine canabidiol, un compus care ne poate proteja de multe boli cronice. In uleiul CBD, vom gasi substante similare cu cele produse de organismul uman, prin urmare acestea vor fi asimilate mult mai usor de corpul nostru decat produsele sintetice.



Fiecare doamna sau domnisoara isi doreste ca tenul ei sa arate perfect, iar produsele gasite in comert, de multe ori, fac mai mult rau decat bine, asa ca uleiurile si cremele pe baza de ulei CBD au inceput sa fie din ce in ce mai folosite pentru acest scop. Iata ce beneficii are uleiul CBD pentru ten:



Efect anti-imbatranire



Studiile au aratat ca uleiul CBD are proprietati antioxidante, asa ca este foarte eficient pentru reducerea ridurilor sau a petelor provocate de razele solare. Daca vrei sa te mentii tanara, foloseste creme pe baza de ulei CBD si, cu siguranta, vei fi incantata de rezultate.



Un aliat impotriva acneei



Cercetarile recente au scos la iveala faptul ca uleiul CBD are un rol antiinflamator, fiind un adevarat ”inamic” pentru acnee, avand in vedere ca aceasta afectiune este produsa prin inflamarea tesutului epitelial. Persoanele care se confrunta cu acnee pot aplica creme sau tincturi pe baza de ulei CBD, pentru a reduce productia de sebum.



Calmeaza pielea sensibila



Uleiul CBD reprezinta un mare ajutor pentru pielea sensibila, reusind chiar sa inhibe si alte afectiuni, precum psoriazisul sau eczemele. Studiile cu privire la produsele pe baza de ulei CBD continua, iar rezultatele obtinute pana acum sunt excelente.



Cum aplici mai usor crema sau lotiunea pe baza de ulei CBD?



Primul pas este sa stabilesti care este zona pe care aplici crema. Daca ai acnee, foloseste crema cu ulei CBD direct pe fata, dar daca vrei sa scapi de durere, este necesar sa stii care este metoda potrivita. De exemplu, atunci cand ai o migrena, aplica uleiul pe gat pentru a ameliora simptomele cat mai rapid.



Dupa ce ai stabilit pentru ce tip de afectiune vrei sa folosesti uleiul CBD, spala-te pe maini si sterge zona cu un burete umed, iar apoi poti sa masezi bine zona cu crema pana intra de tot in piele. Poti sa aplici crema cu ulei CBD de mai multe ori, iar dupa ce ai terminat, asigura-te ca te-ai spalat bine pe maini.



Cu toate ca este benefic pentru organismul uman, ai grija de unde achizitionezi ulei CBD! Atat concentratia lui, cat si calitatea pot sa difere de la un producator la altul, asa ca recomandarea noastra este sa cumperi ulei CBD de cea mai buna calitate, care are certificate de laborator si de crestere a plantelor prin agricultura BIO. Legalizeit.ro este un magazin online care iti pune la dispozitie numai produse de top, la preturi avantajoase.



Citeşte şi: