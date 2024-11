Ioniță a spus însă că buletinele de vot sunt tipărite corect, dar că PNL „a uitat să pună femei pe listă cum cere legea, așa că a fost descalificat pe circumscripția diaspora”.

„Încă și mai tare e PNL, absent în diaspora la Camera Deputaților: a început votul și ne scrie lumea nedumerită că nu găsește marele partid al Brătienilor, zice că s-au tipărit buletinele greșit. Buletinele sunt ok, oameni buni, doar că sub înțeleapta conducere Johannis-Ciucă partidul a uitat să pună femei pe listă cum cere legea, așa că a fost descalificat pe circumscripția diaspora. Generalu’ Management, vă dați seama; voi vă așteptați ca ăștia să conducă ministere. Bine, cu Bolojan n-o să mai pună femei nicăieri, dar măcar aia o să fie deliberat, nu din prostie ca acum”, a scris Ioniță pe Facebook.

Biroul Electoral a respins cererea PNL pentru candidații din diaspora pe motiv că listele nu respectau reglementările privind egalitatea de șanse. Conform Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și legislației electorale, listele trebuie să reflecte o reprezentare echilibrată între genuri. PNL a fost sancționat pentru lipsa totală a femeilor pe lista propusă.

Curtea de Apel București a admis în luna octombrie apelul Biroului Electoral prin care acesta a respins lista PNL de candidați pentru Camera Deputaților, potrivit Digi24.

Rareș Bogdan, șeful organizației PNL Diaspora, spunea că partidul va folosi o cale extraordinară de atac, după decizia BEC, însă partidul condus atunci de Nicolae Ciucă a pierdut și acum liberalii au candidați doar pentru Senat pentru diaspora, pe Cecilia Kaplan, Adrian Dupu și Valentin-Ilie Făgărăşian.

Românii își aleg duminică, 1 Decembrie, noul Parlament, mai precis Senatul și Camera Deputaților, implicit componența politică a viitorului Guvern.

