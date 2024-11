Cele două manifestaţii anterioare, de joi seara şi vineri seara, au fost dispersate cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene de către poliţie, care a efectuat şi peste o sută de arestări. Mai mulți protestatari au fost bătuți de forțele antirevoltă, scenele amintind de reprimarea manifestațiilor din Rusia lui Putin.

Georgian riot police use tear gas and water cannons to disperse a peaceful protest, following Georgian Dreams decision to halt EU accession talks. pic.twitter.com/dAftO6nMUq