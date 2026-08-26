Au ajuns în China cu autorulota

După mai multe călătorii prin Europa, cei doi soți, alături de cei trei copii și câinele familiei, au decis să meargă mai departe, spre Asia Centrală și China.

„Cum în trecut am mai călătorit cu autorulota prin Europa, ne-am gândit că ar fi tare interesant să o luăm spre est. Asia Centrală însemna o vară lungă în autorulotă. Apoi ne-am gândit: de ce să ne oprim? Putem continua în China”, spune Oana.

Traseul familiei trece prin Bulgaria, Turcia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kârgâstan, China, Laos, Thailanda, Cambodgia și Vietnam.

Pentru intrarea în China, familia a avut nevoie de o pregătire serioasă, inclusiv permis și plăcuțe chinezești.

„Știam că este extrem de dificil, dar cu foarte multă documentare am reușit să obținem informațiile necesare, apoi permis și plăcuțe chinezești”.

În China, familia a traversat deja zone de deșert și a avut parte de o experiență specială: a campat în apropierea Marelui Zid Chinezesc.

„Cred că China va fi cea mai spectaculoasă țară de până acum. Totul este deja foarte diferit. Am străbătut o mare parte din deşert și peisajul arată ca de pe altă planetă”, au povestit aceștia.

Autorulota cu numere românești atrage și atenția localnicilor.

„În China suntem VIP, toți se uită foarte uimiți și vor să facă poze cu noi. Până acum nu am mai văzut nicio altă mașină cu numere străine”.

La vama chineză, familia a stat cinci ore: „Mașina a scăpat cu câteva scotoceli, dar nu prea mult. Au pus-o si la xray, dar nu au găsit nimic”.

Fără pauză de la școală

Călătoria nu înseamnă și o pauză de la școală. Copiii au zilnic timp dedicat studiului, iar locurile vizitate devin, la rândul lor, parte din educație.

„Avem în fiecare zi timp dedicat studiului, dar încercăm să folosim foarte mult și ceea ce vedem şi trăim pe drum ca parte din educația lor. Practic, călătoria a devenit o extensie foarte importantă a ceea ce învață”, a precizat familia.

Familia din Cluj a străbătut deja aproape 20.000 de kilometri cu autorulota.

Cât costă o astfel de călătorie

Deși o aventură de asemenea amploare pare costisitoare, familia spune că încearcă să călătorească economic și să folosească resursele disponibile.

„În legătură cu partea financiară aş vrea să spun din start că o călătorie ca asta nu necesită foarte mulți bani. După cum am zis, în partea asta a lumii produsele sunt mai ieftine, la fel şi motorina”.

Oana și Attila spun că, în anumite privințe, cheltuielile sunt chiar mai mici decât acasă.

„Noi cheltuim mai puțin decât când stăm acasă”.

Cea mai mare cheltuială de până acum a fost legată de formalitățile pentru intrarea în China.

Pe drum au apărut însă și probleme: „Cea mai enervantă e partea logistică: alimentat cu apă, unde dormim etc. Cățelul iarăși e foarte greu de gestionat, pentru China ne-au trebuit foarte multe acte”.

Cu toate acestea, animalul de companie nu a fost lăsat în urmă.

Oana lucrează ca ilustrator de cărți pentru copii, iar Attila este fotograf.

Familia continuă acum călătoria prin China, cu destinația Beijing, urmând apoi să ajungă în Thailanda, Cambodgia și Vietnam. Aventurile lor de pe Drumul Mătăsii sunt documentate pe pagina de Facebook Haioșii.

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