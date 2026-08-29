De unde a plecat scandalul în care Nicușor Dan l-a apărat pe Lucian Pahonțu

Pe 26 august, Recorder a scris că Pahonțu, șeful SPP de 21 de ani, și-a cosmetizat CV-ul și a ascuns o parte sensibilă a carierei sale. Publicația a susținut că Pahonțu este nepotul lui Vasile Milea, ultimul ministru al Apărării din perioada comunistă, a cărui moarte în interiorul Comitetului Central al PCR, actualul sediu al MAI, continuă să fie subiect de dezbatere.

Mai mult, Recorder a susținut și că Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate între 1987 și 1990 și că la Revoluția din 1989, în urma căreia Nicolae Ceaușescu a fost înlăturat de la putere, ar fi făcut parte din forțele de represiune trimise de fostul dictator contra manifestanților. Potrivit publicației, Pahonțu s-ar fi aflat în zona baricadei de la Hotelul Intercontinental în noaptea de 21 decembrie 1989, în care au fost uciși oameni. De asemenea, Recorder a susținut că Pahonțu a fost „în prima linie și la Mineriada din 13-15 iunie 1990”.

Pe 28 august, președintele Nicușor Dan a reacționat, spunând că „reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României” și că „este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente”. „Orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație”, a subliniat șeful statului.

Cristian Tudor Popescu: „O frază l-a trecut pe Nicușor Dan în spatele armelor care au ucis oameni în decembrie 1989”

În acest context, astăzi, 29 august, Libertatea l-a contactat pe Cristian Tudor Popescu, 69 de ani, pentru a comenta declarațiile președintelui și implicațiile acestora.

„Nicușor Dan nu mai are autoritate morală. Autoritatea morală a lui Nicușor Dan, dacă a existat vreodată, s-a topit progresiv în aceste 15-16 luni de mandat. Și, după părerea mea, a depășit o linie roșie. Nu mai poate reveni de acolo. Această frază rostită de Nicușor Dan, „Domnul Pahonțu nu e în această situație”, pentru mine îl trece pe Nicușor Dan în spatele armelor care au ucis oameni în decembrie 1989”, și-a început Cristian Tudor Popescu analiza făcută pentru Libertatea.

Gazetarul a remarcat apoi un detaliu din conferința de presă a președintelui de acum trei zile. „Nicușor Dan a afirmat acest lucru, că „domnul Pahonțu nu e în această situație”. Dar, înainte de asta, a spus că nu s-au încheiat cercetările Parchetelor, că nu au fost finalizate nici până în ziua de azi și nici nu prea speră să fie finalizate vreodată. Păi, dacă nu au fost finalizate cercetările, tu cum poți să îți asumi și să spui că individul Pahonțu nu este în această situație? Pe ce bază?”, a observat CTP în analiza sa, pentru Libertatea.

CTP: „Exprimările lui Nicușor Dan sunt ale unui om prost, cu belciug în nas și cu lanțul, dinainte de 1989. Să facă Guvern cu Pahonțu”

CTP și-a amintit apoi și alte declarații ale președintelui: „Mulți cred că uit, dar eu nu am uitat că a spus că nu pune șef la SRI pentru că el conduce SRI-ul cu ajutorul unui grup de oameni de bine din interior. Toate acestea, plus atitudinea lui față de indivizii de la Curtea Constituțională, față de justiție, toate acestea, așezate la un loc, arată clar un om cu belciug în nas și cu lanțul, dinainte de 1989”.

Și a continuat, în termeni la fel de duri: „Pentru mine, este principalul agent al frânării înaintării României spre Europa. Și o face în mod premeditat, nu numai din prostie. Îmi mențin acest cuvânt. Pentru că exprimările pe care le are, chiar și în încercările acestea de propagandă și manipulare pe care le face, sunt ale unui om prost”.

Întrebat ce părere are despre formarea noului Guvern, ținând cont că premierul Ilie Bolojan este demis prin moțiune de cenzură din 5 mai, iar potrivit informațiilor Libertatea este așteptat ca în următoarele 10 zile să avem un nou Executiv, Cristian Tudor Popescu a afirmat: „Oricine ar veni, orice Guvern ar reuși să bricoleze, să înjghebe domnul Nicușor Dan, nu va putea să scoată România din groapa în care a intrat odată cu nevotarea Legii Salarizării”.

Și a adăugat: „Noi suntem o țară care trăiește la limita supraviețuirii prin împrumuturi. De pe piața internațională, că de pe intern nu poate să obțină mai nimic. Pe plan internațional, semnalul e mult mai dur, nu vom mai primi niciun șfanț împrumut și investitorii nu vor mai fi îndemnati să vină aici”.

Deci, nu are mare importanță cine o să fie prim-ministru și cum va fi Guvernul, dacă va fi în stare să-l facă Nicușor Dan. Cu ajutorul, bineînțeles, neprecupețit, al domnului Pahonțu să facă Guvernul. Cristian Tudor Popescu pentru Libertatea:

Vlase este la SIE din 2018, Pahonțu este la SPP din 2005, iar postul de director al SRI e liber de 3 ani. Nicușor Dan: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Reamintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase. Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt atunci despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Acea evaluare nu a mai avut loc, iar Pahonțu conduce în continuare SPP.

Pe 7 iulie 2026, Nicuşor Dan a declarat că numirea șefilor serviciilor secrete este la fel de dificilă ca formarea noului guvern, deoarece necesită o majoritate parlamentară și a precizat: „Nu cred că a avea un şef civil e o chestiune aşa de importantă”.

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