Au participat ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Băciuna, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, și guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, și președintele Consiliului Raional Cernăuți, Mykola Guitor.

„Asistăm la un moment istoric, pentru că, pentru prima dată în istoria noastră, România, Republica Moldova și Ucraina sărbătoresc Ziua Limbii Române în aceeași zi. Și mă bucur să văd reacția pe care decretul președintelui Zelenski din martie a generat-o în rândul autorităților din Ucraina”, a declarat ambasadorul Victor Micula.

Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe al României în două mandate, acum judecător al Curții Internaționale de Justiție, a scris tot astăzi, 30 august, pe rețeaua X: „Mâine va fi prima Zi a Limbii Române🇷🇴 în Ucraina. Celebrăm astfel încetarea divizării comunității românești prin eliminarea așa-zisei „limbi moldovenești”. E recunoscut oficial: românii din Ucraina vorbesc o singură limbă – româna. Ca ministru de externe am lucrat la asta”.

Bogdan Aurescu a fost ministru de Externe între 2014-2015 și 2019-2023. Foto: Profimedia

Apoi, Aurescu a explicat pentru Libertatea cum s-a ajuns la „eliminarea așa-zisei limbi moldovenești”. „Încă de la începutul celui de-al doilea mandat de ministru al afacerilor externe, am pus drepturile comunității române printre temele prioritare ale dialogului cu Ucraina. La 25 martie 2020, în prima mea convorbire cu Dmytro Kuleba după preluarea mandatului de ministru de externe al Ucrainei, am cerut găsirea unei soluții privind dreptul la educație în limba română. Pentru mine, acest obiectiv a fost esențial pentru că în spatele acestuia se aflau oameni, familii, copii care trebuiau să învețe în limba lor maternă. Dar și identitatea unei comunități românești istorice, pe care o invenție lingvistică a perioadei sovietice o împărțea artificial în «români» și «moldoveni»”, a transmis fostul ministru de Externe pentru Libertatea.

„Pentru mine, diplomația a fost felul în care am simțit că pot fi de folos României. Iar după mulți ani în serviciul public am ajuns să cred și mai mult că, dincolo de funcții și de zgomotul inevitabil al vieții publice, singurul lucru care contează cu adevărat este ceea ce faci și lași durabil în urma ta”, a adăugat actualul judecător al Curții Internaționale de Justiție.

Zelenski a semnat la București în martie decretul de instituire a Zilei Limbii Române în Ucraina

Reamintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat pe 12 martie decretul prin care se va celebra Ziua Limbii Române în Ucraina anual, pe data de 31 august.

„În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august” scria în decretul semnat de președintele ucrainean acum 5 luni.

Zelenski a venit la București pe 12 martie și a semnat decretul pentru instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina pe 31 august. Foto: presidency.ro

În acest moment, în Ucraina nu există nicio sărbătoare în cinstea unei alte limbi a ţărilor vecine. Totuși, pe 24 mai se sărbătoreşte Ziua scrierii şi culturii slave, introdusă în 2004 de către preşedintele de atunci, Leonid Kucima. Iar pe 10 septembrie 2025, în Ucraina au fost organizate pentru prima dată evenimente dedicate Zilei limbii şi literaturii tătare din Crimeea, dar deocamdată nu a fost acceptată propunerea ca 10 septembrie să fie Ziua limbii tătare.

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