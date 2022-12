Zile libere legale în ianuarie 2023

Luna ianuarie 2023 are 3 zile libere legale. În plus, angajații statului au o zi liberă în plus.

Zile libere ianuarie 2023:

1 ianuarie – duminică – Anul Nou

2 ianuarie – luni – A doua zi după Anul Nou

24 ianuarie – marți – Ziua Unirii Principatelor României

Minivacanță pentru bugetari

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, ca ziua de 23 ianuarie să fie zi liberă pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că acestea se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii.

Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului, pentru personalul din sistemul bugetar, a fost luată potrivit Codului Muncii, astfel încât angajatorii și angajații să își poată stabili și previziona zilele libere pentru întregul an.

Prevederile actului normativ nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producţie sau specificului activităţii și nici magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în ziua de 23 ianuarie 2023 sau participanţilor în aceste procese.

Pentru recuperarea zilelor libere, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie, potrivit planificărilor stabilite.

Calendar zile libere ianuarie 2023

Când se termină vacanța de iarnă

În luna ianuarie 2023 și elevii se bucură de vacanță. Astfel, până pe 8 ianuarie inclusiv, elevii sunt în vacanță, urmând ca din 9 ianuarie să se înceapă școlile.

Zile libere legale în 2023

În România există 15 sărbători legale, conform legislației în vigoare. Alte zile libere, dacă vor exista, vor fi anunțate în primele două săptămâni din an, astfel încât companiile și angajații să poată planifica programul din timp.

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 să fie zile libere pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că acestea se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

Așadar, bugetarii vor avea parte de trei minivacanțe a câte 4 zile libere fiecare, în perioada 21 – 24 ianuarie 2023, 1 – 4 iunie 2023, respectiv 12 – 15 august 2023.

Zile libere 2023:

1 – 2 ianuarie: Anul Nou (duminică, luni) –

23 – 24 ianuarie: Ziua Unirii Principatelor Române (luni, marţi) –

14 aprilie: Vinerea Mare (vineri) – 16 – 17 aprilie:

Paște ortodox (duminică, luni) –

1 mai: Ziua Muncii (luni) –

1 iunie, 2 iunie:

Ziua Copilului (joi, vineri) –

4 iunie: Rusalii (duminică) – 5 iunie: A doua zi de Rusalii (luni)

14 – 15 august: Adormirea Maicii Domnului (luni, marţi)

30 noiembrie: Sfântul Andrei (joi)

1 decembrie: Ziua Națională a României (vineri)

25 – 26 decembrie – Crăciunul (luni, marţi)

