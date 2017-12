Andra a impresionat cu apariția ei, miercuri seară, la Gala Elle Style Awards 2017, unde dress code-ul a fost ARTSY. Artista a mărturisit că tematica sugerată de cea mai stylish gală a anului în România nu a speriat-o.

Andra a fost ajutată de o echipă de stiliști să își conceapă ținuta pentru Gala Elle Style Awards de miercuri seară, cel mai stilat eveniment al anului în România.

„E greu să sperii un artist. Nu m-a speriat deloc tematica acestui eveniment, pentru că n-a trebuit să gândesc eu ținuta. Am oameni cu care lucrez, care s-au ocupat de ținuta mea, au făcut schița. Mă simt extraordinar de bine”, a mărturisit Andra, pentru Libertatea.

Artista a venit la eveniment îmbrăcată într-o ținută albă, „pătată” cu buline colorate, care au fost de asemenea pictate de echipa ei de stiliști.

Întrebată dacă vreodată i-ar lăsa pe copiii ei, David și Eva, să îi picteze geanta, pantofii ori hainele, Andra a răspuns: „Aș putea să fac asta, da”.

Revista Elle, cea mai citită revistă glossy din România, a pregătit un show de zile mari, la care cele mai populare vedete au fost premiate pe baza voturilor primite de la cititori. Practic, la împlinirea a 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia au fost premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.