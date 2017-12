Andra și Cătălin Măruță au ajuns primii la Gala Elle Style Awards 2017, eveniment organizat miercuri seara, 6 decembrie la Palatul Parlamentului.

Extrem de zâmbitori și într-o formă de invidiat, cei doi au ajuns la ora anunțată, eleganți și relaxați așa cum o fac de fiecare dată când apar în public. De asemenea, așa cum era de așteptat, aceștia au respectat dress code-ul și au reușit să atragă toate privirile celor din jur. Artista și prezentatorul tv formează unul dintre cele mai solide și iubite cupluri de la noi.

Andra și Cătălin Măruță au strălucit pe covorul roșu

Gala Elle, evenimentul care reunește cea mai mare adunare de vedete pe metru pătrat, are loc în această seară, începând cu ora 19.30, la sala ””Unirii” din Palatul Parlamentului.

Și, pentru că e o ediție aniversară, revista Elle, cea mai citită revistă glossy din România, a pregătit un show de zile mari, la care cele mai populare vedete vor fi premiate pe baza voturilor primite de la cititori. Practic, la 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia vor fi premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.

FOTO: Dumitru Angelescu