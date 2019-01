Ce a pățit Denisa Nechifor la început de an. „O să merg la poliție și o să fac toate demersurile”

Denisa Nechifor s-a trezit că nu mai are cont pe Instagram. Contul său a fost spart de hackeri.

Hackerii nu doar că i-au spart contul, dar au și trimis mesaje prin care cereau bani. Din fericire, Denisa Nechifor a reușit să-și recupereze contul de Instagram, însă e decisă să depună plângere la poliție.

„Eu eram acasă, ieri. Am dormit mai mult, fiind părinţii mei la mine. Când m-am trezit am avut un şoc pentru că aveam telefonul plin de apeluri, de mesaje, de la tot felul de cunoştinţe şi am sunat înapoi la primul care mi-a apărut în listă şi m-a întrebat dacă sunt bine…”, a declarat Denisa Nechifor la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

„Eu am trimis ieri tot felul de mailuri la suport Instagram şi astăzi mi-au dat contul înapoi. Nici măcar nu mai speram. Voiam doar să se termine. Ziua de ieri mi s-a părut că nu se mai termină. Am primit mail de la respectiva persoană cum că prima oară voiau să negocieze, apoi mi-au cerut 5.000 de euro, au început să negocieze şi vorbeau singuri, m-au şi jignit.

Eu mâine mă duc la Crimă Organizată. Nu mi se pare normal ca în 2019 să se întâmple aşa ceva… Din fericire, eu mi-am recuperat contul, dar o să merg la poliţie şi o să fac toate demersurile”, a mai spus ea.

Denisa Nechifor este mama unei fetițe, Rania, din relația pe care a avut-o cu fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul.

