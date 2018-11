VIDEO / Îi lipsește televiziunea, dar se bucură de libertate. Dana Războiu: „E un lux să nu ai șef!”

Dana Războiu a renunțat la cariera în televiziune pentru familie. Este împăcată cu alegerea făcută, întrucât este o prezență constantă în viața copiilor săi.

”Acum am timp pe care mi-l organizez cum vreau eu, deci nu mai am șef și într-adevăr e un lux să nu ai șef, să fii propriul tău stăpân, asta este ceva fantastic. Am o asociație «Nație prin educație», prin care organizez cea mai mare competiție de robotică din România și am 2000 de copii, sunt în anul al treilea de concurs, adică suntem la început și cu toate acestea am 2000 de copii, 145 de echipe din liceele de stat din România', a declarat, pentru Libertatea, Dana Războiu.

Dana Războiu: „ E greu să te întorci într-un mediu în care ai un program fix”

Prezentă marți seara la un eveniment dedicat frumuseții, Dana Războiu și-a amintit și de perioada în care lucra în televiziune. O încearcă o nostalgie, însă momentan nu ia în calcul revenirea pe micul ecran. Oferte au fost, însă a pus în balanță copiii și cariera și a ales din nou familia, fără să stea pe gânduri.

„Îmi lipsește televiziunea când văd camere de filmat în jur, când văd reporterii și când pun întrebări. Îmi aduc aminte de mine, mă documentam și eu, mă gândeam ce să întreb, ce să fie mai interesant, ce să scot în evidență când iau un interviu. Asta îmi lipsește într-adevăr. Am avut propuneri, e greu când te obișnuiești cu libertatea să te întorci într-un mediu în care ai un program fix. Așa pot să mă ocup de copii, pot să îmi organizez timpul în așa fel încât să mă ocup de ei, după aceea asociația «Nație prin educație», soțul undeva și el pe acolo și eu la coada acestei liste”, ne-a spus fosta știristă.

Și cum prima dragoste nu se uită niciodată, Dana Războiu nu exclude la un moment dat să se întoarcă în lumina reflectoarelor. „Deocamdată nu e pe listă televiziunea, mai aștept să mai crească băieții. Nu spun niciodată «nu», nu se știe. Deocamdată Marc este suficient de mic să stea cu mine acasă, cel mare este adolescent și îmi dă mai mult timp liber. Cel mic are 9 ani și încă fac teme cu el, îl duc la înot, fotbal, pian, suntem foarte ocupați”, a precizat fosta vedetă TV.

Citeste si:

Dana Războiu a vorbit despre cearta cu Dan Negru. „L-am dat afară”