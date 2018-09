„Pot să spun că îi datorez şi lui (Dan Negru – n.r.) mutatul meu la Bucureşti. Eram amândoi colegi la TVR Timişoara. El venea din radio. Eu lucram la ştiri şi fuseseră inundaţii în Banat şi am făcut materiale despre inundaţii în fiecare zi şi seara intram în direct cu materialele făcute de mine pe jurnalul principal al TVR-ului de seară. În prima zi eram în cabina de machiaj şi a venit Dan Negru, stătea sprijinit de tocul uşii, iar eu mă machiam şi a început să comenteze că ceva la machiaj nu îi plăcea. În fine, m-a iritat. Eu l-am dat afară, el nu a vrut să iasă, am ajuns să ne certăm… Cert este că eram plină de adrenalină din cauza faptului că avusesem această ceartă cu un coleg care era Dan şi am intrat pe post în direct plină de adrenalină şi am fost o foarte bună prezentatoare. Ştiam exact despre ce vorbeam, dar eram şi într-o stare de aia de agitaţie, eram foarte hotărâtă. Şi, pentru ca eram atât de furioasă, cei de la Bucureşti m-au sunat după aceea şi m-au chemat să prezint jurnalul naţional. Aşa că îi mulţumesc lui Dan, i-am mai mulţumit după aceea, ne-am împăcat, evident!', povesteşte Dana Războiu, potrivit Spynews. Tot în cadrul aceluiași interviu, aceasta a vorbit și despre afecțiunea la inimă, a fiului ei.

