Ellie White a testat diverse rețete de-a lungul timpului și a ajuns la o concluzie: „Nu au funcționat dietele pe termen scurt, a trebuit să fie un stil de viață sănătos. Sport, mâncare sănătoasă, foarte multe legume, încerc să evit carnea pe cât posibil, iar copiii mă țin în priză. Dacă mănânc prea mult, mă simt prea greoaie, nu mai am chef să fac sport și atunci e o leneveală generală. Am fost vegetariană între sarcini și m-am simțit foarte bine, acum nu mai pot să scap de gustul cărnii, cum s-ar zice, dar încerc să o răresc”, ne-a mărturisit ea.

Și-a făcut program personalizat de exerciții fizice

Cântăreața a devenit propriul antrenor personal, după ce luni bune a mers la sală și a lucrat sub îndrumarea unei persoane specializate.

„Am avut perioade în care am avut și antrenor personal. Am avut un program de trei luni și trebuia să merg la sală de 2-3 ori pe săptămână și, într-adevăr, a dat foarte bune rezultate, dar știi cum e, m-am simțit bine și nu m-am mai dus. Prin urmare, ca să mă motivez, în cazul în care nu ajung la sală, fac singură acasă. Mă schimb în echipament, îmi iau ganterele, îmi iau jucăriile și mă apuc de treabă. Înainte, când am început acest program personal, așa făceam: intram pe YouTube și mă inspiram, dar acum deja am învățat și fac singură programele. Lucrez ce zonă vreau”, a declarat, pentru Libertatea, Ellie White.

Artista recunoaște că e un domeniu care nu îi displace, doar că nu reușește să fie constantă. „Mă apucă așa o perioadă de vreo lună, două, mă țin de treabă și se întâmplă ceva și nu mai fac o săptămână, două, iar după aceea, îmi reintru foarte greu în ritm. Deci nu aș fi o antrenoare personală OK”, a adăugat Ellie White.

Pe plan muzical, artista pregătește o lansare. „Avem gata o nouă piesă și un lyric video, de data aceasta nu am făcut un videoclip, este o piesă altfel decât am făcut până acum, este mai de ascultat, nu neapărat de dansat, te duce cu gândul la plajă și la mare și la zile însorite”, a specificat cântăreața.

Video: George Capoianu

