Grant s-a căsătorit cu producătoarea suedeză de televiziune Anna Eberstein, în vârstă de 39 de ani, într-o ceremonie civilă discretă din districtul londonez Chelsea. Cei doi au împreună trei copii, ultimul născut anul acesta.

În fotografiile publicate de paparazzi britanici Hugh și Anna sunt văzuți fi văzut părăsind oficiul de stare civilă din Chelsea alături de un mic grup de membri ai familiei. Hugh Grant era îmbrăcat într-un costum albastru închis la culoare, în timp ce Anna Eberstein a purtat o bluză albastră şi o fustă scurtă albă.

Hugh Grant finally ties knot at 57 as he marries Swedish girlfriend Anna Eberstein https://t.co/yWY9G06Ycv

— The Telegraph (@Telegraph) May 25, 2018