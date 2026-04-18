„Ne apucăm de construit noua casă, aici, pe terenul nostru, în România. Decizia am luat-o recent. Am ezitat, cu dorința noastră de a ne muta în altă țară, dar asta nu înseamnă că nu vom avea legături cu Italia în continuare. Dimpotrivă, chiar poate mai profunde și vom sta și prin Italia destul de mult, însă aici ne vom face casa noastră nouă.

Proiectul este gata, trebuie doar să ne apucăm. Mai sunt niște pași de făcut, că știți că tot timpul este ceva de făcut. Sunt entuziasmată, știu că va ieși bine. Asta nu este o decizie așa, ca și cum să-ți cumperi un sacou sau să-ți cumperi o geantă, ci e o decizie pe care trebuie să o cântărești foarte mult, nu din impuls de moment”, a declarat Cristina într-un video postat pe contul de socializare.

Lucrările la noua casă vor începe în curând

Cristina Șișcanu a mărturisit că își dorește ca lucrările să înceapă cât mai repede și asta pentru că în curând, materialele se vor scumpi.

„Trebuie să analizezi toată viața familiei. Absolut tot. Dar o să, poate, vă spun eu, vă dau un pont așa, de ce am ales anume în acest moment să ne apucăm de construcția casei. Mă rog, nu prea se mai construiește. E o perioadă de pauză, dar trebuie să ne și grăbim, pentru că va începe reconstrucția Ucrainei și se vor mări prețurile la materiale de construcție”, și-a anunțat vedeta fanii.

În cursul zilei de vineri, 17 aprilie, Cristina Șișcanu a revenit cu informații legate de construcția casei.

„Am avut întâlnire cu echipa care se va ocupa de casă, cu arhitectul și cu constructorul și am stat vreo oră și ceva aici. Am mai pus la punct câteva detalii. Nu va fi un proces scurt și ușor, dar vreau să mă bucur de el. Chiar vreau să mă bucur de el și să iau partea frumoasă a acestui proces. Știu, îmi dau seama că mă așteaptă momente provocatoare, neașteptate, dar, așa cum spuneam, vreau să iau partea frumoasă.

Și am găsit să vă dezvălui totuși ceva vouă, dacă tot împărtășesc aici, să vă dezvălui și vouă. Vom face o casă fără etaj, pe parter. Asta pentru că, uite, avem terenul foarte generos și avem unde să ne desfășurăm. Și atunci am zis că hai să facem casă pe parter. Bine, asta este o dorință mai veche a lui Moldavin. Deși, inițial, schițasem noi un proiect de casă cu etaj, până la urmă am hotărât să facem o casă pe parter. Din mai multe considerente”, a mai spus soția lui Mădălin.

„Bine, asta nu înseamnă neapărat că este mai ieftină casa pe parter. Poate fi la fel sau chiar un pic mai scumpă, din cauza faptului că fundația este mai multă și acoperișul este mai mult. Și acestea sunt două elemente costisitoare dintr-o casă (…)”, a mai spus vedeta.

