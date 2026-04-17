Concediat de două ori în 40 de zile, din cauza AI

Liam Rondi, în vârstă de 30 de ani, atrage atenția asupra impactului inteligenței artificiale asupra pieței muncii, după ce a rămas fără loc de muncă de două ori într-un interval de doar 40 de zile.

Tânărul a fost copywriter timp de doi ani, până când angajatorul l-a anunțat prin telefon că postul său a fost desființat. Ulterior, compania pentru care lucra a concediat mai mulți redactori, înlocuindu-i cu editori care folosesc instrumente AI.

Bărbatul spune că nu a anticipat concedierea, însă, ulterior, a realizat că existau semnale de alarmă, inclusiv introducerea unor cursuri pentru utilizarea inteligenței artificiale sau schimbarea rolului angajaților, care au început să editeze conținut generat de AI în loc să îl creeze de la zero.

După prima concediere, Liam și-a găsit rapid un nou loc de muncă part-time, tot copywriter.

La scurt timp însă, a primit un e-mail prin care era informat că firma nu va mai colabora cu redactori freelance, urmând să utilizeze exclusiv soluții de inteligență artificială.

„Este dezgustător să înlocuiești oamenii”

Liam consideră că înlocuirea oamenilor în domenii creative este „dezgustătoare” și susține că, în prezent, AI nu poate realiza un conținut de calitate.

El afirmă că verificarea și corectarea textelor generate de AI, mai ales pe teme sensibile, durează mai mult decât redactarea unui material de la zero.

Tânărul spune spune că s-a simțit „trădat și subevaluat” și că pierderea celui de-al doilea job a fost și mai dificilă, fiind ultima sa sursă de venit. „Nu m-am gândit niciodată că mi se poate întâmpla mie, dar se poate întâmpla oricui”, a mărturisit Liam.

Experiența l-a determinat să ia în calcul o reconversie profesională.

Scad ofertele pe piața muncii

Liam Rondi atrage atenția și asupra scăderii oportunităților de angajare.

Dacă în urmă cu doi ani existau numeroase oferte de muncă, acum acestea sunt mult mai rare, iar multe dintre ele implică utilizarea inteligenței artificiale.

Cu nouă ani de experiență în domeniu, Liam susține că tehnologia nu este încă suficient de performantă.

El afirmă că există numeroase erori și inexactități în conținutul generat, verificarea durează foarte mult, iar AI reutilizează conținut existent, uneori deja greșit.

Potrivit lui Liam, acest proces creează „un cerc vicios” de informații inexacte.

Avertisment pentru toți angajații

Povestea sa, distribuită pe rețelele sociale, vine ca un semnal de alarmă pentru alți angajați. El susține că niciun domeniu nu este complet sigur și că firmele vor continua să caute soluții pentru reducerea costurilor. „Toată lumea trebuie să fie atentă”, avertizează Liam.

Deși critică utilizarea excesivă a AI, Liam recunoaște că tehnologia poate avea beneficii, dacă este folosită responsabil: „Înțeleg că inteligența artificială poate avea avantaje în accelerarea procesului. Văd potențialul de a ușura viața oamenilor și trebuie dezvoltată cu atenție. Dar când fură arta și locurile de muncă, este cu siguranță dezgustător”.

În prezent, el a găsit un nou job part-time la o companie care are o abordare critică față de utilizarea inteligenței artificiale.

Recent, în Italia, o companie americană specializată în software pentru sectorul financiar, și-a concediat toți cei 37 de angajați de la filiala sa din Porto Margherita, înlocuindu-i cu inteligența artificială. Iar la începutul lunii, mii de angajați Oracle din toată lumea au fost anunțați pe e-mail la 6 dimineața că sunt concediați. Valul de concedieri vine în contextul în care compania ar intenționa să taie din costuri pentru a susține investiții majore în infrastructura de cloud și inteligență artificială.

