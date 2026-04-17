Deși nava este dotată cu facilități de lux pentru peste 1.300 de oaspeți, aceasta a călătorit fără pasageri la bord, după ce compania-mamă a anulat toate voiajele pentru luna aprilie din cauza conflictului.

Interesant este faptul că ambarcațiunea a evitat ruta desemnată de autoritățile iraniene în apropierea coastei lor, alegând o traiectorie diferită prin strâmtoare, unde monitorizările prin satelit arată în continuare un trafic maritim extrem de scăzut.

Președintele american Donald Trump a susținut vineri că Iranul a acceptat „să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz”, după ce ministrul de Externe de la Teheran Abbas Araghchi a anunțat mai devreme redeschiderea completă a acestui coridor navigabil, dar numai până la expirarea armistițiului, adică până marțea viitoare.

În pofida optimismului exprimat de Donald Trump și anunțului făcut de regimul de la Teheran, situația rămâne tensionată în Strâmtoarea Ormuz, o rută importantă pentru transporturile globale de gaze, petrol și îngrășăminte.

Agențiile iraniene de știri Fars și Tasnim, ambele apropiate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), relatează că Teheranul va închide din nou strâmtoarea, dacă Statele Unite își vor menține blocada navală asupra porturilor iraniene.

Potrivit lui Trump, blocada impusă de către Statele Unite împotriva porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord de pace cu regimul de la Teheran.

Presa iraniană, citată de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres, scrie că redeschiderea strâmtorii este supusă îndeplinirii a trei condiții: navele trebuie să își coordoneze trecerea cu forțele iraniene, să parcurgă rutele de intrare sau ieșire desemnate de Teheran și să nu aibă legături cu țările inamice, adică Statele Unite și Israel.

