Suma enormă venită pe plata vaccinurilor inutile are mai mulți vinovați, de prin toate partidele. Premierul Cîțu n-a fost deranjat de nimeni, Ciucă la fel, vinovat după useriști e Rafila de la PSD, iar, după pesediști, useriștii sunt răii.

Un singur gând mi-a venit când am aflat suma pierdută: bă, nu puteați s-o furați, măcar o redistribuiați cumva în economie pe aici? Noua generație de politicieni nu mai bagă mâna direct, ei zic sărumâna, atât.

Să știți că nu s-a întâmplat altfel la alții. Pierderi au fost peste tot și poate mai trebuie să discutăm și modul complet netransparent în care von der Leyen a făcut acest contract în numele UE. Problema e că dacă ai unul fără scrupule în vârful UE, în România îi găsești pe cei mai pămpălăi și oportuniști să se gudure pe lângă el.

Istoria cu Pfizer e una singură. O megacorporație profită de o criză și face profituri uriașe, iar mecanismele de apărare și control în fața lobby-ului sunt aproape zero în România.

Antipesedismul de ziua a 7-a

Însă ceva în plus se întâmplă. Încercarea PSD de a rămâne la guvernare eliminându-l pe Bolojan a dat un nou avânt antipesedismului de ziua a 7-a, fanatic și irațional. Până și în scandalul Pfizer, deși e evident că ai un grup de fraieri vinovați, parcă PSD-ul e cel mai vinovat.

Nicușor Dan s-a dus la o biserică pesedistă de prin Prahova și, pac, isterie. După ce a făcut numiri convenabile PSD la parchete, e clar că și ăsta a devenit pesedist. Mii de postări de dezamăgire și acuzații nebunești, mii de lacrimi fără sens într-un proces de negociere firesc.

Dacă ne uităm totuși atent, vedem că PSD-ului îi e frică și de propria umbră, dar, mă rog, ar fi o reușită să dea jos un Bolojan fără idei, însă dotat cu un sadism social de nivel Băsescu-Boc.

Voci din presă și din politică, susținute puternic de servicii secrete și fonduri guvernamentale ne explică pompos, de dimineața până seara, că PSD-ul e rău. Ba chiar că Nicușor Dan nu mai e bun, e rău, e pesedist. Poate unora de pe la putere a început să le placă George Simion.

Trupele bolojeniste se concentrează să rămână la putere cu orice preț: PSD-ul e cel mai mare inamic al țării. S-a uitat de AUR, de legionari, rușii sunt pe acolo prin fundal. E PSD-ul.

PSD e un partid prea băgat în aparatul administrativ ca să se scuture brusc de guvernare, dar e clar că jocul pe două voci pe care-l face este și o formă de apărare nu doar de atac. Deși n-au ideologi serioși în partid, ceva simt ei: și anume că AUR e strâns legat de o falangă isterică a dreptei, aia cu „10 august, cine a tras în noi”, e mai legat de PNL-iști sau USR-iști decât vor aceștia să creadă.

Nu cumva dreapta se pregătește de AUR?

Reflexul e să spui AUR e ultraconservator, PSD e conservator cu unele nuanțe social-democrate, deci se potrivesc. Se mai spune că electoratul PSD ar migra ușor către AUR. Dar nu e deloc evident. AUR și Georgescu au luat foarte mult fix din zona business, afaceriști locali, angajați din zone bogate, nu sărace. Dacă vreți, ei sunt profilul Rareș Bogdan din PNL, naționalism și afacerism.

La alegerile din 2024, o bună parte din electoratul PSD, ăla îmbătrânit, rural sau de urban mic, de care a tot râs dreapta, ăla a salvat europenismul, tocmai publicul PSD-ist a strâns rândurile în jurul partidului și l-a votat la o săptămână după ce Ciolacu obținea un scor dezastruos.

Voci de extremă dreapta sunt și în PNL, de trumpiști nu mai zic. La „europenism” deja AUR lucrează, nu visează cai verzi georgiști pe pereți. George Simion e bun organizator la firul ierbii, dar în vârf e stângaci și ușor manipulabil.

Însă întrebarea trebuie pusă pentru toate spiritele fine care au salvat țara acum un an și jumătate: nu cumva semănați mai mult cu AUR decât credeți? Nu cumva Bolojan mai are o șansă de supraviețuire fix prin AUR? Formule sunt: guvern minoritar susținut de AUR, poate chiar o invitație la guvernare.

AUR urăște PSD pentru că pentru ei PSD e statul. Iar AUR vrea un stat care să bage bani în antreprenorii mijlocii, chiar mai mulți și fără nicio grijă pentru baza socială. PSD extrage bani publici pentru o pătură de afaceriști, ca toată lumea, dar își cumpără încă indulgența electoratului cu unele măsuri sociale.

În criza guvernamentală care se anunță nu e deloc exclusă deci și varianta unei unificări a dreptei. O vedem și în alte părți. Vedem cum toată falanga de miliardari așa-zis progresiști americani s-au mutat fără nicio problemă în biroul lui Donald Trump.

Aș zice că suntem în plină reconfigurare și pe la noi, un naționalism afacerist care să se strângă în jurul unei figuri liberale – că o fi Bolojan, că o fi altul, nu știu -, nu e deloc un scenariu aiuristic. E un scenariu mai plauzibil decât o coabitare PSD cu AUR.

Această nouă ură anti-PSD de care sunt pline canalele obișnuite de învățători ai neamului, consilieri, sereiști, ziariști, este un simptom clar al pregătirilor pentru o „dreaptă unită”.

PSD-ul este într-o criză reală pentru că are un lider slab, are lideri locali care și ăia sunt ultraconservatori, iarăși nu cultivă destule voci capabile să îi bată retoric pe cei din tabăra dreptei, singura cale de succes până acum a fost să facă Olguța la Craiova un târg de Crăciun mai mare ca ăla din Sibiu, și cam atât.

În același timp, Bolojan și Simion n-au avut decât un discurs: să se taie, să destabilizeze tot aparatul de stat, că știm noi niște afaceriști buni care vor banii ăia. Aceasta e adevărata tensiune politică și ideologică în acest moment. Aș zice să fim pregătiți pentru mari surprize.

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

eMAG introduce o nouă taxă de până la 3,99 lei care va fi adăugată automat la totalul fiecărei comenzi
Nicușor Dan a fost luat la întrebări direct în stradă, de Marian Ceaușescu: „Vă dau un avertisment verbal”
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul om pe care l-aş lua la o echipă”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Cât costă o noapte de cazare în hotelul unde Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu Jason Statham: „A fost o plăcere”
Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Greșeala care l-a costat viața pe Alex Manninger. Fostul portar de la Juventus s-a stins, ieri, la vârsta de 48 de ani

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce sumă i se cere în instanță
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi