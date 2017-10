Irina Columbeanu, cu tatăl în Elveția. Cu ochiul înroșit înainte de plecare

Fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu a plecat în Elveția cu tatăl ei. Înainte de plecare, ea a apărut cu un ochi înroșit într-o filmare.

Irinel Columbeanu are o fiică foarte frumoasă, Irina, rezultat al mariajului pe care omul de afaceri l-a avut cu Monica Gabor. Aceasta din urmă trăiește de mai mulți ani în America, acolo unde are o relație cu magnatul chinez cunoscut sub numele de Mr. Pink.

Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a fost în febra pregătirilor pentru plecarea în Elveția.

Într-o înregistrare pe care a făcut-o alături de tatăl ei pe vlog, Irina apare cu un ochi umflat și roșu, din cauza unei răceli se pare.



„Astăzi mergem în Elveția și… mda, am ochiul roșu, dar nu contează”, povestește Irina Columbeanu în înregistrare.

„Ți-ai pus picături, păpușică?”, o întreabă tatăl său.

Răspunsul adolescentei este afirmativ, dar apoi încearcă să se eschiveze de la a comenta mai multe despre problema ei la ochi, după care mărturisește că nu și-a pus picăturile respective.