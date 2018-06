De ani buni, Lili Sandu nu doar că trăiește sănătos, consumănd doar mâncare naturală și făcând mult sport, dar și promovează acest mod de viață prin diverse articole pe care le postează pe site-ul ei. Lili nu s-a trezit peste noapte că este vegană, ci a studiat în State tot ce ține de nutriție și mod de viață sănătos.

„În momentul în care m-am aflat în Los Angeles am vrut să studiez actorie. Am cunoscut actoria, mi-a intrat pe sub piele, am simțit-o ca pe o terapie, dar între timp, din cauza unei probleme de sănătate pe care eu am avut-o, o dereglare hormonală produsă în mai mulți ani, a trebuit să iau contact cu anumiți doctori naturopați, să particip la tot felul de workshopuri legate de nutriție și mi-am dat seama că mi-am descoperit o pasiune. Că drumul meu în L.A. nu a fost legat doar de showbiz, că se leagă și de faptul că aș vrea să ajut cumva oamenii care într-adevăr rezonează cu experiența mea. Nu sunt un doctor avizat, nu sunt medic, nu am pretins niciodată că sunt, doar că împărtășesc din experiența mea, din tratamentele pe care le-am făcut și tot timpul, în momentul în care discut despre nutriție, despre modul nostru de viață sănătos, pe lângă chinoa și smoothie-urile și fasole neagră și să fim vegani, trimit oamenii să-și facă analize de sânge. Niciodată nu aș putea să le recomad o dietă pentru că ceea ce mă slăbește pe mine, cu siguranță nu are același efect asupra oricărui alt organism”, ne-a povestit Sandu, mărturisindu-ne în același timp că a învățat mult mai multe din propriile greșeli.

„Ai în fața ta un exponent al unei femei care a ținut diete foarte multe. Și când spun multe, m-am înfometat de mi-a venit rău. Până am aflat exact ce se produce în organismul meu, care sunt intoleranțele alimentare, ce trebuie să mănânc, care sunt nutrienții care mă hrănesc pe mine, nimic nu dădea roade. Îmi slăbeam organismul și starea mea de sănătate nu era cea dorită”.

Lili Sandu a ajuns să trăiască sănătos, iar acum promovează acest mod de viață

Astfel că, miercuri, Lili Sandu ne-a făcut o vizită la sediul Ringier, pentru a ne arăta live cât de repede și de ușor se poate prepara un smoothie pentru micul dejun.

„Azi am venit cu un earth bar, cu un bar de băuturi naturale, din ingrediente naturale, fresh și ca un element surpriză, o băutură din plante care nu conține zahăr alb, pe care-l vedem peste tot, care este inamicul numărul 1 în lupta antiaging. Aceste băuturi sunt pe bază de orez, pe bază de soia, cocos și migdale și fac o bază extraordinar de bună pentru băuturile astea pe care eu le numesc smoothie. Ca un smoothie să fie perfect trebuie să aibă 40% fructe prospete care se combină cu 40% spanac sau pătrunjel sau kale, sau dovlecel, orice altfel de frunză verde ca sa-i spun așa sau legumă cum ar fi sflecla roșie. Cel mai important lucru sunt superalimentele. Eu azi am folosit spirulină și pudra de makka. Pentru cei care au dereglări hormonale aceste superalimente care provin din medicina tradițională indiană, sunt niște plante care ne vindecă pe interior”, ne-a mai spus Lili în timp ce ne arăta spre smoothie-urile delicioase pe care le-a pregătit.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dumitru Angelescu

