Liviu Vârciu a aruncat cu bani la petrecerea de botez a fiicei lui. “Dacă lăutarii au luat așa de mult, și darul a fost…”

În weekend, Liviu Vârciu a organizat petrecerea de botez a fiicei sale, Anastasia, pe care o are din relația cu Anda Călin.

Evenimentul a fost unul foarte reușit, la care toată lumea s-a distrat pe cinste, iar invitații au fost unul și unul.

Atmosfera a fost întreținută de artiști care mai de care, iar Liviu Vârciu a fost extrem de generos cu lăutarii, oferindu-le sume mari de bani.



Oana Roman și Vica Blochina au fost s-au numărat și ele printre vedetele care au fost invitate la petrecerea de botez a fiicei lui Liviu Vârciu. Acestea au oferit detalii despre eveniment la emisiunea “Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

“I-a făcut Andei o surpriză, a cântat şi Liviu Teodorescu, ei îi place foarte mult şi nu ştia că el va veni să cânte. Şi i-a făcut multe declaraţii pe parcursul serii.

Anda e o fată super mişto, îl iubeşte mult pe Liviu şi Liviu pe ea, chiar dacă Liviu nu vrea să arate întotdeauna. Momentul tortului a fost cu adevărat spectaculos.

Nu putem spune cât am pus în plic, am pus bani deoparte să mă duc. Dacă lăutarii au luat atât de mult, cred că şi darul a fost unul pe măsură. Vali Vijelie, a spus Liviu, a venit din prietenie”, a dezvăluit Oana Roman.

“Când au început să arunce banii la manele, făceam casă cu ei. Eu i-am strâns, dar apoi mi-au luat banii înapoi. Toată seara s-a dansat… Eu n-am dansat foarte mult.

M-am distrat foarte bine, am stat până la cinci şi când am plecat, lumea încă mai era. Nea Marin a rupt ringul de dans. Câţi bani am văzut că s-au aruncat la lăutari…”, a declarat și Vica Blochina.