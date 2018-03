Primul iubit al Mirelei Vaida. Vedeta a avut o relație cu fondatorul unei cunoscute trupe | FOTO

În anii 2000, Mirela Boureanu Vaida s-a iubit cu fondatorul unei cunoscute formații din acea perioadă.

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida este căsătorită și are o familie fericită alături de soțul ei și de cei doi copii ai lor. Despre trecutul amoros al vedetei nu se cunosc prea multe amănunte. Însă, în urmă cu ani, Mirela Vaida a avut o relație cu Claudiu, unul dintre membrii trupei No name, care se bucura de mare succes în anii 2000.

Claudiu Popescu, care a fost și fondatorul formației No name, a fost primul iubit al Mirelei Vaida. Povestea de dragoste dintre cei doi a început în anul 2002 și a durat un an, la acea vreme Mirela Vaida fiind și ea cântăreață.

Mirela Vaida participase, în acea perioadă, la mai multe festivaluri de muzică și câștigase un casting prin care devenise membră a trupei de fete Ho-Ra. “Pentru viitorii ei fani, avem o veste bună: Mirela este singură. Din februarie s-a despărțit de iubitul ei, Claudiu de la No Name”, titra presa în anul 2003.

După separare, fiecare dintre cei doi și-a văzut de viața lui. Dacă Mirela Vaida, care a fost ajutată să ajungă la TV de o colegă de breaslă, a ajuns o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc, Claudiu Popescu s-a retras de pe scena muzicală după dispariția formației No Name.