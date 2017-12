Șerban Huidu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook în care critică televiziunile din România care au difuzat imagini cu crima care a avut loc la metrou.

După ce a prezentatorul de televiziune a postat un mesaj prin care își arată revolta pentru difuzarea imaginilor cu crima care a avut loc la Dristor 1, mai mulți internauți au comentat în mod agresiv la adresa lui.

Iată cum au răspuns unul dintre internauți la postarea lui Huidu:

Mai mulți oameni au sărit în apărarea lui Șerban, criticând lipsa de reacție a CNA cu privire la difuzarea imaginilor șocante:

M-a şocat pe mine să văd acele imagini cu ultimele clipe din viața bietei fete…imaginaţi-vă ce a fost atunci în sufletul rudelor ei!! Rusine!!, scrie o persoana.

Nici nu am cuvinte pur și simplu când am văzut imaginile video am rămas șocat nici nu vreau să îmi imaginez secundele prin care a trecut fata mă rog pentru ea și persoana care a comis fapta asta trebuie să simtă ce a simțit și săraca fată televiziunile care transmit așa ceva și persoana care a dat imaginile video către public trebuiesc sancționate este inuman să faci asta lipsă de respect față de familia acestui copil, a scris un alt internaut.