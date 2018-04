Anca Sigartău și Ecaterina Ladin, în musicalul „MAMMA MIA!”.Cel mai așteptat spectacol din România, musicalul „MAMMA MIA!”, va avea premiera în România pe 24 mai, la Sala Palatului din București, cu o distribuție de excepție.

Bazat pe muzica uneia dintre cele mai iubite trupe din toate timpurile, ABBA, „MAMMA MIA!” a fost pus în scenă până acum în peste 50 de țări, pe 6 continente și a fost tradus în 22 de limbi. În România este primul musical de Broadway produs aici 100% independent.

Cei care nu vor rata acest spectacol o vor descoperi cu multă încântare pe Rosie, în interpretarea artistelor Anca Sigartău și Ecaterina Ladin. Prietena Donnei este o scriitoare nemăritată, tocilară și puțin supraponderală. Este veșnic la cură de slăbire, iar cadoul ideal pentru ea ar fi un stripper – pentru că știe că e doar o glumă. Este comică, muncitoare, pozitivă. Foarte încântată de rol și de musicalul „MAMMA MIA!”, Anca Sigartău povestește că, pe vremea când era elevă la liceul de muzică, interpretarea melodiilor ABBA era o pauză binemeritată de studiu, „furată” între orele de muzică clasică de la școală.

„Când eram elevă la Liceul de muzica George Enescu, în pauzele dintre ore, în cele de 5 minute, nu știam cum să ajungem mai repede la pian și să cântăm ABBA. Dacă eram prinși, eram pedepsiți, pentru că la Enescu nu aveam voie să folosim pianul decât pentru Bach, Mozart, Beethoven, etc. ABBA era porția noastră de libertate, evadam într-o lume în care energia muzicii se acorda cu bătăile inimilor noastre. Era, cu siguranță, fructul oprit!”, își amintește Anca, cu nostalgie, adăugând că, deși a crescut, muzica celebrei trupe păstrează și acum toate amintirile și gândurile copilăriei. „Atunci când știam că totul e posibil și că suntem de neoprit. Extraordinară senzație, pe care, din păcate, adulții o uită. Întâlnirea cu Rosie, personajul meu din MAMMA MIA! este întâlnirea cu aceea Ancuța mică din Liceul de muzică, cu toată bucuria muzicii celor de la ABBA și cu energia fantastică pe care ți-o dă acest musical. Și, nu în ultimul rând, este șansa unei actrițe de a se întâlni cu o echipă de profesioniști coordonată de cei mai buni specialiști de musical din lume… Oare ce aș putea să-mi doresc mai mult?”, încheie Anca.

Cu multe emoții, Ecaterina Ladin, interpreta Dalidei din serialul „Las Fierbinți” povestește, la rândul său, că acest rol este o noutate pentru ea din mai multe puncte de vedere. „Mă simt foarte responsabilă pentru că este un proiect atât de mare și, în acest moment, repet și o descopăr pe Rosie cu multă emoție, teamă, bucurie, încântare! Am văzut tot ce înseamnă acest personaj, în musicalurile „MAMMA MIA!” jucate peste tot, am văzut filmul, tot ce am putut găsi cu și despre Rosie. Pentru că, indiferent cum este interpretat, în toate variantele există un punct comun: simțul umorului. În ceea ce mă privește, de-a lungul anilor, am avut personaje foarte colorate și mă bucur că am luat castingul și pentru acesta. E un pas mare pentru mine să îl interpretez, pentru că este altfel decât tot ce am jucat până acum”, declară Ecaterina. Mirela Boureanu Vaida va interpreta rolul „Donnei” în musicalul „Mamma Mia”.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/ Joseph Hadad vrea să își facă minihotel și restaurant în Capitală: “Este visul meu, am cumpărat deja un etaj!”