Tora Vasilescu și Corina Dănilă interpretează singurele personaje feminine din „Circul Matteo”, o comedie neagră realizată de Casa de Producție a TVR și filmată într-un timp record: 14 zile! Deși s-a retras încă de aproape 5 ani din lumea filmului, Tora s-a lăsat convinsă …de scenariu și, după 15 ani, cele două se întâlnesc, din nou, într-un film. Iar asta se întâmplă – ce cadou minunat! – chiar de ziua marii actrițe.

„Tora Vasilescu este o foarte mare actriță și am fost onorată să am șansa să mă aflu din nou pe platou alături de ea. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar noi am colaborat și la serialul „Numai iubirea”, (n.r – realizat în urmă cu 15 ani și difuzat la PRO TV) iar acum ne-am reîntâlnit cu bucurie.” a declarat Corina Dănilă pentru Libertatea. Corina Dănilă spune că a regăsit-o pe Tora neschimbată, cu aceeași vervă, cu același profesionalism. ”Este foarte riguroasă cu textul și atentă la toate indicațiile regizorale. În acelaşi timp, este generoasă cu colegii din distribuţie şi un artist cu maximă experiență de film.” a povestit Corina.

Ea a mai dezvăluit că o va avea pe Tora Vasilescu invitată la emisiunea de vineri, 23 martie, „Ieri-Azi-Mâine” ”Vă mai spun însă un secret. Pe 22 martie ea îşi va sărbători ziua de naștere și îi urez și cu această ocazie la mulți ani!, a spus Corina Dănilă.

O femeie puternică, o luptătoare

Îndrăgita actriță Tora Vasilescu s-a retras din viața artistică în urmă aproape cinci ani, dar povestea scrisă de Adrian Lustig a convins-o să revină pentru rolul principal, Aspasia Matteo. „De la primele pagini lecturate am descoperit replici care mi-au stârnit hohote de râs. Personajul interpretat de mine este o femeie puternică, luptătoare, care caută soluții extreme ca să supraviețuiască într-o perioadă de degringoladă. Circul Matteo este o comedie neagră care transformă expresia pâine și circ în sânge și circ”, a spus și Tora Vasilescu. Actrița a povestit și că nu a fost ușor la filmări, mai ales că cea mai lungă zi de filmare a numărat 14 ore.

A fost doborât recordul lui Sergiu Nicolaescu

„Circul Matteo” continuă tradiţia lungmetrajelor şi pieselor de teatru realizate de Casa de Producţie TVR. Filmările, cu puţine excepţii, au fost făcute la sediul Televiziunii Române, fie în curte, unde practic a fost ridicat un circ adevărat, fie în strada Moliere. ”Momentele dificile nu au lipsit, mai ales că s-a lucrat într-un ritm alert și s-au folosit efecte speciale. Cu tot efortul, am realizat un lungmetraj captivant și în care recunoaștem o Românie contemporană”, a spus Demeter Andras, producător coordonator.”Circul Matteo” s-a filmat în 14 zile lucrătoare, înregistrând un mic record. Se știe că regizorul Sergiu Nicolaescu lucra cel mai repede, în jur de 6-7 pagini de scenariu pe zi. ”Noi am avut o zi în care am filmat 14 pagini. Acest record n-ar fi fost posibil fără sprijinul echipei TVR. Oamenii au fost extraordinari și total implicați. Au muncit cu o plăcere nebună”, a povestit Adrian Lustig, scenarist și producător executiv.

Cea mai complicată secvență a fost mersul pe sârmă al actorului Adrian Ciobanu, la 4 metri înalțime. „Mă temeam că nu o sa ne iasă. Actorul a stat în echilibru la 4 metri înalțime în arena circului . Am avut un antrenor cu noi, dar riscul era mare. A ieșit însă totul bine”, ne-a mai spus Adrian Lustig.

„Circul Matteo”, povestea de succes născută în 7 zile

La baza piesei de teatru „Circul Matteo” se află romanul „Legea timidității universale”, o narațiune captivantă scrisă de Adrian Lustig în perioada comunistă și care a văzut lumina tiparului în condiții atipice.

„În 1986 am scris un roman care nu a fost publicat din cauza cenzurii. Pe vremea lui Ceaușescu, un autor avea voie să publice o dată la doi ani. Dacă opera sa era în planul editorial dar nu trecea de cenzură, autorul pierdea patru ani. Romanul ar fi trebuit să apar în luna octombrie, iar editura m-a chemat să-mi spună că romanul a fost oprit de la publicare. M-au întrebat dacă mai am ceva scris acasă și, ca să nu-mi pierd locul în plan editorial. Am mințit și am spus că am un roman, dar că nu este dactilografiat. În șapte zile am scris „Legea timidității universale”, care ulterior a devenit Circul Matteo”, a povestit autorul.

CITEȘTE ȘI

Testamentul lui Andrei Gheorghe: „Vă blestem să muriţi stând la coadă, să trăiți din salariu și să vă petreceți bătrânețea cu o pensie obișnuită!”