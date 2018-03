Cristina Șișcanu a slăbit 20 de kilograme, după ce a născut, iar acum arată mai bine ca niciodată. Dovada stă în cele mai recente imagini postate de aceasta pe contul de socializare.

Sotia lui Madalin Ionescu s-a îngrășat , pe parcursul celor 9 luni de sarcină, aproape 25 de kilograme. Cristina a devenit mamă la sfârșitul lunii aprilie 2017, când a născut o fetiță perfect sănătoasă.

“Am slabit, da. Era si firesc, deja au trecut 10 luni de la nastere, nu puteam sa stau asa, mai ales ca in timpul sarcinii am acumulat destul de multe kilograme, vreo 25. Normal e sa acumulezi pana in 15 kilograme. Eu in schimb, din trimestrul doi am infulecat mult. In primul trimestru am avut greturi si nu prea am mancat, insa in momentul in care m-am relaxat am inceput sa mananc toate prostiile, foietaje, si asa mai departe, care s-au depus. Perioada sarcinii pentru mine a fost o perioada frumoasa”, a declarat Cristina Siscanu pentru Wowbiz.ro.

