Chiar dacă și-ar permite să stea într-un complex de lux, Jojo preferă să fie cât mai aproape de mare, chiar pe plajă, dacă se poate. De aceea a ales rulota în detrimentul hotelului. Iar faptul că are un băiețel de 7 ani și o fetiță de un an și jumătate nu o împiedică să se cazeze într-o rulotă, într-un spațiu special amenajat pentru așa ceva, pe plajă, la 2 Mai. “Am fugit un weekend la 2 Mai și deși toate site-urile de specialitate spuneau că o să plouă și o să fie și fulgere, nu a fost așa, ci dimpotrivă, a fost extraordinar de frumos! Am stat în rulotă weekendul acesta. Am fost o gașcă mai mare și într-un loc preferat de-al nostru din 2 Mai. Este un complex cu rulote, foarte fain și foarte boem. Am stat acolo cu copiii, ei s-au distrat foarte tare”, ne-a povestit Jojo în urmă cu câteva zile.

Jojo își petrece vacanța în rulotă. “Eu sunt o persoană foarte ușor adaptabilă”



Chiar dacă mulți fug de această idee de vacanță, gândidu-se că nu există confort pentru persoanele adulte într-o rulotă, cu atât mai mult pentru niște copii mici, Jojo ne asigură că lucrurile nu sunt chiar atât de gri, ba chiar se declară extrem de mulțumită de condițiile de care a beneficiat. “Aici, fiecare rulotă are baie proprie. Bine, nu e în rulotă, că rulota e un spațiu foarte mic, însă eu sunt o persoană foarte ușor adaptabilă, am mers și cu cortul! Suntem foarte OK. Am urcat toți munții, așa că ne adaptăm ușor”, a completat Cătălina Grama.

VIDEO: Cosmin Nistor