Adrian Nartea apelează la soacră să-l scoată din încurcături

Actorul Adrian Nartea a găsit rețeta unei vieți fericite și a echilibrului dintre planul profesional și cel personal. Profesional, acceptă numai proiectele care-i plac, iar personal… petrece mult timp cu familia. Adrian și Alina, soția lui, au decis s-o crească fără ajutor pe Mara, fetița lor, chiar dacă asta le încurcă un pic programul. Singura la care apelează, din când în când, pentru a sta puțin cu copila este mama Alinei, soacra actorului. Cel mai probabil, tot soacra îi va scoate din încurcătură și în noaptea dintre ani, pentru că, deși, de obicei, preferă să dea petrecere la ei acasă, ca s-o aibă alături pe Mara, acum, că fata a mai crescut, se gândesc s-o lase cu bunica ei și să plece la petrecerea unor prieteni.

„De Sărbători, când petrecem în familie, e normal să fim cu Mara, dar când sunt petreceri din acestea, cum este Revelionul, când cei mici trebuie să doarmă, găsim noi pe cineva să stea acasă să doarmă cu cea mică. O aducem și pe soacră de la Suceava. Nu cred că s-ar supăra dacă o chemăm de Revelion, ba cred că s-ar bucura să ciocnească un pahar de șampanie fără alcool și fără zahăr”, ne-a declarat actorul.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu