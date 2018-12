VIDEO EXCLUSIV/ Carmen Negoiță resimte din plin plecarea fiicei sale în Anglia la liceu: „Este puțin cam liniște în casă!”

Carmen Negoiță a fost în septembrie să o ajute pe Ingrid să se instaleze, o dată cu mutarea ei la o școală din apropiere de Londra.

„Nu prea fac naveta, am făcut la începutul anului școlar, după care a venit puștoaica pentru că a avut vacanță 2 săptămâni, urmează să vină acasă de sărbători. Este în clasa a XII-a, mai are 2 ani de liceu, a XII-a și a XIII-a. Îmi este greu fără ea, eram doar noi 3 (n.r. Carmen Negoiță și cei 2 copii) acum este puțin cam liniște în casă. Dar vorbim de 2 ori pe săptămână, facem FaceTime, în rest vorbim foarte mult pe whatsapp. Înainte vorbeam mai des, acum mai puțin, pentru că ea are destul de multe activități extrașcolare și ne ignoră câteodată. Așa e cu copiii: în prima parte sunt mai reticenți cu plecatul, după care se obișnuiesc și încep să uite, dar e normal”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Negoiță.

Vrea să își mute și fiul în Anglia la studii

Fashion bloggerița este încântată de faptul că fiica ei s-a adaptat la sistemul britanic de învățământ și intenționează ca în 2019 să își mute și fiul în Anglia la studii.

„Ne-am dorit chestia asta, am încercat din clasa a IX-a să meargă la o școală pe programul britanic ca să îi fie mai ușor transferul , au fost niște probleme, nu s-a realizat, a făcut 2 ani la o școală de stat, după care am reușit să facem acest pas și să ajungă unde ar fi trebuit de la început. Am fost acolo, am mers cu ea când s-a instalat, prima dată am cunoscut campusul împreună, am fost împreună dimineața la școală în prima zi, după care eu nu am mai avut voie nici în campus, nici la școală. E un regulament, trebuie să te duci acolo doar cu programare, în Boarding House nu se intră oricând și oricum. Harry o să plece și el probabil anul viitor”, ne-a spus Carmen Negoiță.

