În ipoteza în care Lasconi ar câștiga cele mai multe din voturile românilor, ea ar deveni șefa CSAT, ar conduce diplomația românească și forțele armate, ar avea atribuții importante asupra serviciilor secrete, ar avea atribuții în numirea funcțiilor de top în procuratură, plus alte atribuții de natură politică, cum ar fi desemnarea premierului. O campanie electorală eficientă trebuie să aibă în mod evident în vedere o doză de talent în relaționarea cu oamenii, dar nu se poată să eludeze cu totul planul prezidențial. Până în acest moment, Lasconi nu a abordat nicio temă serioasă, ca să vedem cât de capabilă este și din punctul de vedere al pregătirii politice pentru această funcție. În fapt, dacă până la finalul campaniei electorale, ea va urma această strategie a omului politic fără însușiri, ar putea să ceară votul românilor și pentru un scaun în Parlament, pentru că nicio idee transmisă de ea nu o diferențiază pentru un post anume.

Din perspectiva aspectului fizic- modul în care se îmbracă, unul simplu, niciodată luxos (aspectul luxos transmite distanță între politician și votant), fără coafură impecabilă, ba chiar dezordonată, așa cum multe românce poartă, discută extrem de natural despre chestiuni domestice, de la mâncatul sarmalelor, la bucuria căsătoriei, destinde și se prezintă glumeață, Lasconi bifează cu succes un principiu important al manipulării electorale: ne plac oamenii care se aseamănă cu noi. Lasconi dorește ca românii obișnuiți să se identifice cu ea de la îmbrăcăminte, la stilul de viață, iar acest talent politic pe care îl are ar putea transcende opțiunea ideologică, reușind astfel să adune voturi inclusiv din bazinul electoral de stânga.

Din cauza dezamăgirii unei părți a electoratului față de establishment-ul politic (problemele cronice de corupție ale partidelor vechi, nepotism, incompetență, lipsa unor pârghii meritocratice pentru ascensiunea în partid), Lasconi are potențial să adune voturile antisistem. Cu atât mai mult cu cât cine dorește să voteze nu alege în absolut, ci votează strict în baza unui proces de selecție dintre ea și ceilalți candidați. Or, prin eliminare, votanții cu sentimente antisistem pot ajunge la concluzia că Lasconi nu este poate candidatul ideal, dar este cea mai bună opțiune. Cât potențial real de creștere are însă Lasconi rămâne o necunoscută, având în vedere lipsa de credibilitate a sondajelor de opinie care oferă rezultate schimbătoare de la o săptămâna la alta.

Miza în acest moment politic este intrarea în turul al doilea al prezidențialelor. Din prisma consecințelor politice care vor veni în urma eșecului unui candidat susținut de partid de a intra în turul al doilea, principalul competitor al Elenei Lasconi devine candidatul PNL, Nicolae Ciucă. Mircea Geoană, în calitate de independent, nu are cui să dea explicații politice, în cazul în care va pierde primul tur al alegerilor. Iar George Simion este mai puternic decât partidul din care face parte, un partid care nu crește alți lideri care ar tânji să îi ia locul, în consecință un eșec al lui Simion de a intra în turul al doilea nu înseamnă neapărat sfârșitul carierei sale politice. Având în acest moment un partid cu cea mai puternică mașinărie de a aduna voturi, Marcel Ciolacu are cele mai mari șanse să intre în turul al doilea.

Dacă însă Nicolae Ciucă va rata intrarea în turul al doilea, automat PNL va resimți acest eșec și unul al partidului, iar conducerea PNL cel mai probabil va fi schimbată. Acesta este și motivul pentru care Lasconi, în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, a lansat ideea că, dacă va ajunge președintă, l-ar numi premier pe Ilie Bolojan, liberalul care se conturează drept viitoarea opțiune pentru preluarea șefiei PNL, când Ciucă va fi istorie. Mesajul lui Lasconi ar putea împărți apele în interiorul PNL, crescând astfel riscul ca în realitate să nu existe unitate în partid pentru scoaterea celui mai bun scor posibil pentru Ciucă. În același timp, cel mai convenabil contracandidat al lui Marcel Ciolacu de a intra cu el în turul 2 rămâne Nicolae Ciucă, așa cum am explicat în editorialul precedent.

Ce reușește candidatura Elenei Lasconi este să spargă mitologia potrivit căreia, pentru obținerea funcției prezidențiale, dreapta din România a fost mereu unită. Nu numai că dreapta dă semne că nu va mai fi unită la aceste alegeri, dar sparge monotonia electorală care dorește a fi impusă de mentalitatea monopolistă a decidenților de la guvernare PNL-PSD.

