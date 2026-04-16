Dacă însă cineva s-ar gândi să culeagă de pe Truth Social, într-un ceaslov, scripturile pacifist-explozive ale lui Trump, Ionesco poate fi concediat.

Mai sunt șase zile până când – așa fragil cum este – expiră acordul de încetare a focului în războiul americano-israelian contra Iranului.

Trump ne-a dat de pe acum Evanghelia („Vestea Bună”): războiul „este foarte aproape de sfârșit”.

Cum urmează să fie domolită Furia epică? Prin Calm liric. Cu alte cuvinte, prin Pax Trumpiana.

Cum va arăta Pax Trumpiana? Magnific! Va începe cu un bombardament lejer asupra Vaticanului. Stăpânul lumii nu-și dorește să schimbe conducerea acolo (de-asta nici n-o să-l cheme în ajutor pe „fratele mai mic”, Bibi), ci doar să o atenționeze să nu se mai se mai amestece vreodată în probleme teologice.

Va urma dezarmarea globală, toți vor depune în rasteluri de la bombe nucleare, obiecte ascuțite tăietor-vătămătoare, până la praștiile Intifadelor. Nu va fi uitat nici discombobulatorul (arma secretă a liderului din Biroul Oval). Acestea vor fi atent topite. După ce va fi invadată pașnic Brazilia, în Rio de Janeiro, pe muntele Corcovado va fi ridicată – înlocuind micuța statuie „Cristo Redentor” – măreața statuie „Trump Mântuitorul”, ținând cu ambele mâini o crosă „Andrew Dickson Long Nosed Putter” (cea mai scumpă din lume). Prilej fantastic să închinăm cu toții o cupă de uraniu îmbogățit moderat, cât să ne simțim bine și să nu ni se urce la cap.

Ce va dispărea pentru totdeauna în Epoca Pax Trumpiana? Nobelul pentru Pace, evident. Nu mai are rost. Va fi înlocuit cu Premiul Nobel pentru Război.

Ca să dispară echivocul din lume, nu va mai exista alt adevăr decât Truth Social.

În comunicațiile piloților, numele acelui ins Roger („Am primit și am înțeles ultimul mesaj”) va fi înlocuit cu Donald, ca să fie foarte clar pentru toată lumea.

Nu vor mai exista nici negocieri, nici drone, nici suspin. Numele hitului tuturor timpurilor, „Strike”, interpretat magistral de carismatica Paula White-Cain, va fi urgent modificat în „Trumplike”.

Cât îi privește pe Putin și Xi, numiții nu își vor mai reveni niciodată din uluiala strategică provocată de Trump. Vladimir Vladimirovici Putin se va împăia singur și se va întinde lângă Vladimir Ilici Lenin. Xi Jinping își va scrie demisia pe un bob de orez, repetând în zadar, ca pe niște mantre, în următoarea sută de ani, cele cinci învățăminte extrase de Armata chineză, după prima lună a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului: „Cea mai mortală amenințare: inamicul din interior. Cea mai costisitoare eroare de calcul: credința oarbă în pace. Cea mai rece realitate: logica puterii de foc superioare. Cel mai crud paradox: iluzia victoriei. Încrederea supremă: încrederea în sine”.

Keir Starmer? (A nu se confunda cu Churchill). Se va retrage, ca Ofelia, la mănăstire.

Nicușor? Care Nicușor?!

