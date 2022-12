Jurnalism de propagandă la relansarea TVR Cultural. Cum a arătat interviul-pictorial cu ministrul culturii, Lucian Romașcanu

Cultura înseamnă trăiri frumoase, schimburi între suflete. Lucian Romașcanu:

Lansarea TVR Cultural a avut loc în mare grabă, fără o campanie de promovare, cu un comunicat de presă redactat într-o limbă de lemn cu accente triumfaliste. Și cu un slogan gigantic, scris pe colțul mesei: „Să știm. Să fim”.

Totul a fost făcut de parcă șefii televiziunii s-ar fi aflat sub presiunea raportării că planul de producție a fost îndeplinit, chiar depășit. Asta în timp ce, la porțile TVR, publicul iubitor de cultură aștepta disperat, după 10 ani de când această televiziune a fost închisă la ordinul „odiosului” președinte de atunci, Claudiu Săftoiu. Cultura ne-a lipsit, în sfârșit, avem Cultură!

Daniela Zeca Buzura, o moderatoare mai deșteaptă decât invitații

În prima oră de emisie, am văzut o emisiune plicticoasă, moderată live de Daniela Zeca Buzura cu doi invitați, Virgil Ștefan Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român, și academiciana Georgeta Filitti. S-a vorbit despre însemnătatea Marii Uniri.

Moderatoarea Daniela Zeca Buzura

Probabil că Daniela Zeca Buzura a fost foarte emoționantă în debutul emisiunii (a suferit mult în cei 10 ani de când n-a mai condus Culturalul), încât a uitat să-i pronunțe numele lui Virgil Ștefan Nițulescu, salutându-l doar cu: „domnule director, bună ziua!”

Defectul major al moderatoarei a fost că a vorbit mai mult decât invitații săi, de parcă ar fi vrut să le arate cât este de „cultă”. Scorțoșenia și triumfalismul sunt atitudini perdante în televiziune.

Daniela Zeca Buzura n-a învățat nimic în cei 10 ani cât i-a lipsit „jucăria” TVR Cultural, având doar emisiunea „Mic dejun cu un campion” (altă plictiseală).

Cum să lansezi ceva în România fără un politician?

După această oră anostă, a apărut un alt „artist al plictisului”, Lucian Romașcanu, ministrul culturii. Nu singur, ci împreună cu Marius Constantinescu, omul bun la toate în PR-ul cultural din TVR.

Lucian Romașcanu, imagine din timpul interviului

De ce a fost necesar un interviu cu ministrul culturii, difuzat (în regim de „conservă”) în primele ore de la relansarea televiziunii? Pentru că această televiziune publică se numește TVR Cultural și Lucian Romașcanu este ministrul care conduce Cultura în România – o explicație logică. Ar fi fost de-a dreptul aiurea să fie invitat premierul Nicolae Ciucă sau Adrian Cîciu, ministrul finanțelor! Cultura nu-i treaba lor. În schimb, cultura lui Romașcanu trage la cultură. Din această perspectivă, demersul TVR Cultural de a-l intervieva pe ministrul culturii este perfect justificat.

Cum să lansezi ceva în România fără să inviți un politician, un ministru, mai mare sau mai mic? De neimaginat!

„Lustruirea” lui Lucian Romașcanu

Interviul cu Lucian Romașcanu a durat vreo 15 minute și a fost, în fapt, un prilej de expunere a ministrului, o lustruire a imaginii personale și o mostră de servilism din partea TVR. Ceva de genul: să ne punem bine cu „stăpânirea”, s-o băgăm în seamă, că doar de la stăpânire ne vin banii! O strategie care funcționează perfect în slugărnicia televiziunii publice față de clasa politică aflată la conducere.

Marius Constantinescu i-a ridicat mingea la fileu din prima întrebare:

„Domnule ministru, iată că, după 10 ani, TVR Cultural revine în peisajul media din România! Cum ar trebui să arate astăzi, după părerea dumneavoastră, o televiziune culturală?”

Asta a fost prima curiozitate a omului de la TVR Cultural: părerea ministrului despre cum ar trebui să arate o televiziune culturală! Ce treabă are ministrul culturii cu o televiziune culturală? Se află aceasta sub jurisdicția ministerului? Marius Constantinescu a fost trimis la ministru ca să primească niște sugestii: „Să trăiți, domnule ministru, ne dați și nouă niște păreri despre ce trebuie să facem la televiziunea asta?”. Are Romașcanu competența să-și dea cu părerea? Sigur că are, că doar a fost, cu ani în urmă, directorul executiv al televiziunii Kanal D. Și-a făcut cultura (de masă) cu serialele turcești și a condus presă tabloidă.

Și indicațiile ministrului despre cum „trebuie” să fie TVR Cultural

Lucian Romașcanu a răspuns ca un veritabil activist PCR cu propaganda și cultura, repetând cu fermitate verbul „trebuie”.

Lucian Romașcanu: „Trebuie să arate ca orice televiziune culturală. Trebuie să fie, în primul rând, o voce a culturii prezente, trebuie să fie un canal de restituire a culturii trecute și trebuie să fie și un păstrător al memoriei culturale românești și nu numai (…) Ar trebui să arate exact așa cum știu că va arăta: cu știri, cu evenimente culturale, cu programe din cultura trecutului, cu încurajare pentru tinerii artiști, cu implicare în parteneriate cu absolut toată lumea care are ceva de spus în zona culturală…”

Ați înțeles, tovarăși de la TVR, indicațiile tovarășului ministru? Trebuie să urmați linia partidului! Iată altă indicație:

Din fericire, știm, cultura nu produce știri, cultura nu produce audiență și atunci trebuie să împingem acest lucru, iar TVR Cultural trebuie să fie peste tot unde ceva important se întâmplă în cultură… Lucian Romașcanu:

În tot acest timp, Marius Constantinescu a dat din cap: am înțeles, să trăiți! Apropo de știri culturale!

Morții sunt elogiați, cei vii, uitați

Moartea unui artist român este o știre. Tristă. Dar sunt oficioase și ipocrite comunicatele de presă pe care Ministerul Culturii le difuzează ori de câte ori moare vreun actor, scriitor sau artist plastic, în care se plânge cu lacrimi de crocodil pe seama celui dispărut. Ar merita nu numai morții să fie omagiați, ci și artiștii vii să fie băgați în seamă. Altfel, cu atâtea omagii pe seama morților, Ministerul Culturii ar putea să-și înființeze un departament de îngropăciuni și parastase, șef să fie numit, de exemplu, secretarul de stat Mădălin Voicu.

În cursul interviului, politicianul Lucian Romașcanu a pomenit de inițiativa sa de a creștere numărul de minute de publicitate pentru TVR, ceva de genul: vedeți ce-am făcut pentru voi?

Ar trebui să aveți bani să promovați conținutul televiziunii… Lucian Romașcanu:

Reporterul putea să-l iscodească și despre implicarea ministrului în afacerea campaniei „Poartă mască!”, de la începutul pandemiei, în calitate de parlamentar, când milioane de euro au fost alocate presei ca să „supraviețuiască” restricțiilor, în timp ce editorii și librarii au fost lăsați de izbeliște, să se descurce singuri. Romașcanu are mulți prieteni printre managerii de presă care îi asigură vizibilitate, avantaj serviciu!

„Parteneriatul cu Guvernul”

Marius Constantinescu i-a mai solicitat o părere:

„Cum vedeți dezvoltarea unui parteneriat profitabil (a pronunțat apăsat – nota P.B.), atât pentru ambele părți, cât și pentru publicul larg, între autoritatea pe care o reprezentați, Ministerul Culturii, și televiziunea publică?”

Indicații prețioase au continuat în același registru:

Este un parteneriat care vine natural. Noi nu trebuie să facem eforturi pentru asta. Este un lucru pe care TVR l-a înțeles dintotdeauna și Ministerul Culturii a venit către TVR pentru a asigura parteneriatele media. Ar trebui să existe un calendar comun, ar trebui să existe o discuție permanentă între cei responsabili cu evenimentele… Lucian Romașcanu (oftează adânc):

Mai interesant ar fi fost de discutat „parteneriatul” dintre PSD și televiziunile de știri pe contractele de publicitate, dar acesta nu-i un subiect cultural. Altă întrebare din partea PR-istului Marius Constantinescu:

„Cum ar putea o televiziune culturală să încerce să-și aducă aproape un public tânăr?”

Dar asta nu-i treaba ministrului! Este treaba managementului TVR Cultural! Pentru astfel de chestiuni a fost deranjat ministrul?

Politicianul putea fi întrebat despre cât va mai dura interimatul la Teatrul Național București? Când se va organiza un nou concurs pentru funcția de director general? În numele „parteneriatului profitabil”, TVR Cultural ar fi interesat de acest eșec al ministrului Romașcanu, furnizând publicului o știre.

TVR Cultural ar trebui, pentru cei care îl conduc, să nu fie doar un canal de emisie TV. Dacă faceți acest lucru, ați pierdut din start! Lucian Romașcanu (ferm și apăsat):

Iată o indicație bună! Din păcate, prima zi de emisie a noului TVR Cultural a confirmat avertismentul invocat de Romașcanu: să nu fie un canal de emisie. În privința publicului tânăr care ar putea fi câștigat de TVR Cultural, ministrul l-a dezumflat pe reporter:

„Să n-aveți niciun fel de așteptare că îi puteți prinde pe micul ecran pe tineri. Va trebui ca TVR Cultural să fie un vehicul multimedia de transmisie în direct a evenimentelor culturale. Va trebui să fiți acolo unde sunt tinerii!”.

„Cultura înseamnă trăiri frumoase, schimburi între suflete”

Altfel, dacă rămâneți doar o televiziune care dă emisiuni culturale la televizor prin cablu (dă din cap negativ) n-o să facem nimic pentru tineri. Lucian Romașcanu:

Tovarăși, puneți mâna pe lopeți și faceți platforme multimedia! Ce-am mai aflat din răspunsurile ministrului la întrebările angajatului TVR:

„Cultura este pentru toți. Cultura înseamnă un ansamblu de evenimente frumoase, de trăiri frumoase, de schimburi între suflete! Trebuie să te duci acolo și pur și simplu să aștepți să ți se întâmple ceva frumos în urma experienței respective.”

„Trebuie să facem foarte mult pentru a readuce publicul înapoi, către fenomenul cultural care nu este pentru elite. Verdi n-a compus pentru elite. Stătea lumea în picioare și se uita la operă! Pictorii nu pictează pentru elite!”

„S-a mărit prețul hârtiei pentru carte de cel puțin trei ori. În acest moment, cartea tinde să devină un produs al elitelor financiare. Trebuie să fim pregătiți și editurile trebuie să fie pregătite să-și întâlnească cititorii în eBooks și audiobooks.”

Ultima întrebare a fost lingușitoare și de-a dreptul grețoasă.

Acasă, când vă lăsați haina de ministru în cui, ce v-ar plăcea să vedeți la TVR Cultural? Marius Constantinescu:

Lucian Romașcanu a jucat rolul omului modest și a declarat că este un partener disponibil oricând, pentru că el este un administrator.

Eu sunt rocker. Mi-ar plăcea să văd concerte din anii 70-80, cel cu care am crescut. Mi-ar plăcea să văd piese de teatru. Ar fi frumos să vezi «Take, Ianke şi Cadîr» la Teatrul Național și apoi să vezi montările din 76 sau 84. Deci, aveți o grămadă de treabă de făcut! Lucian Romașcanu:

Ce ciudățenie! În acest interviu realizat cu câteva zile înainte de relansarea TVR Cultural, ministrul culturii face o referire la spectacolul „Take, Ianke şi Cadîr”. Culmea, chiar în prima seară de emisie, TVR Cultural a programat „Take, Ianke şi Cadîr”, producție 1979, cu Alexandru Giugaru şi Ion Finteşteanu. O fi o coincidență sau oamenii de la TVR Cultural au urmat preferința/indicația ministrului Lucian Romașcanu? Tovarășii știu de ce!

Partidul a dat Cultură poporului. Trăiască partidul! La mulți ani, TVR Cultural!

Post-Scriptum

În prima zi de emisie, într-un miniinterviu de promovare a televiziunii, jurnalista Nadine Vlădescu o întreabă pe actrița Dorina Lazăr: „De ce credeți că a fost închis TVR Cultural în urmă cu 10 ani?” Întrebarea adresată actriței e de-a dreptul absurdă. Dorina Lazăr n-a avut nicio treabă cu acea închidere. Acesta e nivelul jurnalismului cultural în TVR! Nu-i jurnalism, ci propagandă.

