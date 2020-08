Concluzia după cercetarea a 80 de CV-uri de deputați: Stat capturat! Parlamentul impostorilor

CV-urile tinerilor PNL și PSD sunt sinistre. Celelalte sunt, în zdrobitoarea lor majoritate, niște mizerii. Care sunt argumentele mele?



Tinerii se nasc directori, rămân șefi în timpul facultății

În multe dintre CV-urile “speranțelor politicii”, încă de pe băncile liceului, deputații și deputatele noastre par a fi fost directori sau manageri.



În fapt, sunt firmele părinților sau ale rudelor, în general oameni implicați în “afaceri” care mai de care mai dubioase.



Următorul pas este o bombă de facultate pe bani la Drept și apoi un master plătit la o facultate cât de cât acceptabilă.



În timpul facultății au funcții pompoase de directori, directori generali și așa mai departe la firme care fie nu au nici un angajat, fie au un singur angajat și devin lideri politici la tineretul partidului și o poziție de consilier.



O facultate nu echivalează cu un curs de vară la acea facultate!

Mulți își trec în CV-uri universități bune ca și cum le-ar fi absolvit, în fapt au fost doar înscriși la ele sau au făcut niște cursuri de vară.



O bună parte dintre ei își trec în CV faptul că au fost la cursuri de masterat sau doctorat.



Asta înseamnă nu că au un masterat sau un doctorat, ci că doar s-au înscris la aceste cursuri fără a trece vreodată pe acolo, pe același model ca al Elenei Udrea, care era masterandă la Teologie.



Perioada de tranziție până ajung în Parlament este o vânătoare ilară de diplome, cursuri, funcții și titluri care de care mai pompoase, tâmpite sau dubioase.

Sunt destule cazurile în care tinerele speranțe în timp ce sunt directori generali la firme private, consilieri locali, șefi de organizație locală de tineret, directori de ONG-uri și membri în diferite AGA mai fac și o facultate, cursuri de leadership și cel puțin un master. Toate în același timp.



Liderul PSD Simonis: de la director de bar la director al Aeroportului Timișoara

Alfred Simonis. Foto: HEPTA

Șeful din Parlament al PSD, domnul Simonis, a trecut de la poziția de director la un bar, funcție pe care o deține din primul an de facultate, firmă cu zero angajați, la poziția de director la Aeroportul Timișoara. La nici 27 de ani. Singura lui calificare a fost liceul de sport și o bombă de universitate la Drept.



Varga, PNL, ajunge în șapte consilii de administrație

Înainte de a ajunge în Parlament la 30 de ani, domnul Varga de la PNL înființează nouă ONG-uri toate finanțate de stat și este în șapte consilii de administrație. A absolvit o batjocură de universitate.

Vasile Varga. Foto: Agerpres

Sunt o mulțime de CV-uri îngrozitoare, mai ales la PSD. Oameni cu funcții importante în Parlament care termină liceul în șase ani sau la seral, în jurul vârstei de 30 de ani, care fac facultăți super dubioase la peste 40 de ani și a căror întreagă carieră este legată de firme-fantomă cu datorii la stat și sinecuri publice sunt lideri social democrați.

Ca să nu mai vorbim de legături directe cu fosta Securitate sau mafioți cunoscuți. Și, nu, nu sunt excepțiile CV-urile de felul ăsta, sunt regula.



Opoziție pentru DNA-ul pădurilor de la senatorii cu afaceri cu lemne

Familiile multora dintre deputații noștri sunt în funcții executive în tot felul de companii de stat cu legături cât se poate de evidente cu domeniul în care ei sau alte rude apropiate au afaceri de succes.



Afaceri ale căror încasări au explodat exact la momentul când oamenii aceștia dețin funcții politice importante.



Toți, dar toți cei pe care i-am descoperit a avea legături cu afacerile cu lemn s-au opus DNA-ului pădurilor.



Legături cu interlopi și cu fosta Securitate

Am trecut prin mai puțin de 20% din CV-urile din Parlament și am găsit deja doi deputați de la PSD care, după ce au lucrat la firme de pază cu legături foarte dubioase cu interlopi și fosta Securitate, au reușit să-și ia bacalaureatul cu mult după vârsta de 20 de ani.

Apoi au trecut din sinecură în sinecură și au ajuns nu numai să ocupe funcții incredibile pentru care nu au nici o calificare, dar sunt și șefii unor federații de sport din România.

Președintele Federației Române de Box, și secretarul PSD, domnul Cîtea, și viceliderul PSD Bontea sunt în această situație.



Cum de ajung să-și facă masterate la SNSPA niște semidocți?

Din toate CV-urile examinate până acum în detaliu, doar unul nu are cursuri dubioase. Majoritatea au terminat colegiul de diplome al lui Oprea.

La PSD, masteratele sunt, în general, la fundația creată de Preacinstitul Adrian Severin. Ceea ce duhnește rău este că după tot felul de bombe de universități, unii dintre deputați fac masterate la SNSPA sau la alte universități care aparent sunt bune, deși deputații în cauză, în majoritatea lor, sunt, evident, niște semidocți.



Niță, PSD, a terminat facultatea la 51 de ani

La PNL, domnul Bălan, după ce a reușit să își ia bacalaureatul la 28 de ani, în acest moment are 12 diplome universitare și postuniversitare și este doctor în Management.

Toate diplomele sunt de la universități foarte dubioase implicate în scandalul diplomelor false. Domnul Niță, de la PSD, termină și el o bombă de facultate la 51 de ani.

Mai avem un fost ministru PSD care a făcut într-un an opt certificări organizate de ministere în toate domeniile imaginabile. Ministru care, deși nu are mai mult de 5.000 de euro în conturi și cu datorii mari la bancă, are 325.000 de euro la un prieten viceprimar.

Firma tatălui domniei sale depinde de contractele de la primărie.

Viceprimarul PSD a împrumutat și el vreo 600.000 de euro după ce a primit împrumutul de la domnul acum deputat la ProRomânia și candidat la Primăria Constanța, domnul Titus Dobre.

De ce tac SRI și președintele Iohannis



Sunt foarte multe întrebări groaznic de incomode legate de cum am ajuns aici.



Cum SRI, probabil cel mai bine plătită instituție a statului, tace? Cât de tâmpite sau corupte sunt serviciile noastre de informații și cum e posibil să continuăm să acceptăm nivelul ăsta de impostură?



Cum poate SRI să susțină că apără Constituția și siguranța națională, când elitele noastre politice sunt nu doar lipsite de competență, ci șantajabile prin tot trecutul lor “academic” și profesional? Și ce nesiguranță națională mai mare există decât aceea ca oamenii din frunte să fie escroci, avansând prin sisteme corupte, care se autogenerează?



Cum e posibil ca președintele României, cel cu România Educată și normală, să nu zică nimic în condițiile în care mai toate CV-urile PSD-iste sunt sinistre și o mare parte a celor de la PNL sunt fraude evidente?

Cum e posibil ca niște agramați, prostovani să termine masterate la SNSPA sau la Facultatea de Sociologie? Cum e posibil ca niște oameni care au o slujbă de minimum opt ore pe zi în Parlament și mai fac lucruri care în mod normal le ocupă tot restul timpului rămas reușesc să-și ia doctorate?



Cum e posibil ca Parlamentul să investigheze toate cretinitățile posibile, dar nu impostura asta clară care este în văzul tuturor?

De ce presa nu scrie nimic despre unii dintre ei?

Posibile răspunsuri într-un articol viitor.



În fiecare zi pe website-ul “Nu tot ei” nutotei.ro public câte un CV.



PARTENERI - GSP.RO Ilie Dumitrescu s-a întâlnit cu Halep în aeroport și a rămas uimit. Ce făcea Simona: "Mi s-a părut..."

PARTENERI - PLAYTECH Cea mai TOXICĂ legumă din lume! Românii o folosesc extrem de mult. Atenție maximă!

HOROSCOP Horoscop 17 august 2020. Săgetătorii se opun, inutil, unor schimbări de care au ei nevoie, în primul rând