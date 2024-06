Asigurați-vă Afacerea cu Serviciile Profesionale de Dezinsecție și Deratizare acreditate la nivel European. Soluții Inovatoare pentru un Mediu Sigur și Igienic

De ce sunt esențiale Serviciile DDD?

Într-o perioadă în care insectele zburătoare și târâtoare, dar și rozătoarele, reprezintă o amenințare constantă, menținerea unui mediu curat și igienic este vitală. Fie că dețineți un depozit, un complex comercial sau o unitate industrială, infestările pot cauza pierderi semnificative și pot compromite calitatea produselor și serviciilor oferite. Compania condusă de Gabriel MUNTEANU și echipa sa din toată țara, oferă soluții personalizate de dezinsecție și deratizare, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client.

Dăunătorii nu doar distrug bunurile materiale, dar reprezintă și un risc major pentru sănătatea publică. Infestările pot duce la pierderi financiare considerabile și pot afecta negativ imaginea și reputația unei afaceri. Prin urmare, intervențiile profesionale și preventive sunt esențiale pentru a asigura un mediu sigur și productiv.

Soluții Personalizate de Dezinsecție

Insectele zburătoare și târâtoare pot prezenta un risc semnificativ, în special în spațiile mari și complexe. Compania DDD® utilizează tehnologii avansate și echipamente de ultimă generație pentru a asigura eliminarea eficientă a insectelor. Metodele noastre includ pulverizarea, nebulizarea, aplicarea de geluri specifice și utilizarea capcanelor adezive. Fiecare soluție este adaptată la specificul spațiului și la tipul de dăunători, asigurând astfel eficiența maximă a intervenției.

Intervențiile noastre sunt rapide și eficiente, contribuind la protejarea sănătății și siguranței angajaților și clienților dumneavoastră. În funcție de necesitățile specifice, putem implementa soluții de dezinsecție pentru spații comerciale, industriale sau rezidențiale, asigurând o dispersie uniformă a substanțelor insecticide și acoperind chiar și cele mai inaccesibile colțuri.

Beneficiile Serviciilor DDD pentru orice locație, indiferent de marimea acesteia, oferite de singura firma DDD 100% românească recunoscută la nivel European

Certificări Europene și Calitate Garantată

Compania DDD® este mândră să fie prima și singura firmă 100% românească certificată la nivel european conform standardului CEPA Certified® – CEN EN 16.636. Această certificare garantează că serviciile noastre de dezinsecție și deratizare sunt la cele mai înalte standarde europene, asigurând clienților noștri un nivel de calitate și siguranță recunoscut pe plan internațional.

Pentru clienții cu suprafețe mari sau rețele extinse de locații la nivel național, acest lucru înseamnă că beneficiază de:

Coerență și uniformitate : Serviciile noastre sunt prestate la același nivel de excelență, indiferent de locație.

: Serviciile noastre sunt prestate la același nivel de excelență, indiferent de locație. Satisfacerea cerințelor riguroase : Ne adaptăm intervențiile pentru a respecta cerințele stricte ale auditărilor externe și pentru a asigura conformitatea cu reglementările internaționale.

: Ne adaptăm intervențiile pentru a respecta cerințele stricte ale auditărilor externe și pentru a asigura conformitatea cu reglementările internaționale. Relații de încredere: Avem o experiență vastă în colaborarea cu companii cu multiple locații, asigurându-ne că toate operațiunile sunt gestionate profesional și eficient.

Certificări și Autorizări

Compania DDD® este mândră să fie certificată la cele mai înalte standarde de calitate:

CEPA Certified® – CEN EN 16.636 : Această certificare garantează că serviciile noastre sunt conforme cu cele mai stricte standarde europene.

: Această certificare garantează că serviciile noastre sunt conforme cu cele mai stricte standarde europene. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001 : Certificări care asigură managementul calității, protecția mediului, siguranța alimentară, securitatea informațiilor și sănătatea și siguranța ocupațională.

: Certificări care asigură managementul calității, protecția mediului, siguranța alimentară, securitatea informațiilor și sănătatea și siguranța ocupațională. Certificare OSIM – COMPANIA DDD : Protejează marca noastră în România.

: Protejează marca noastră în România. Certificare COFACE România : Certifică solvabilitatea și bonitatea financiară.

: Certifică solvabilitatea și bonitatea financiară. Best Pest Control & Disinfectant Manufacturing Company – Romania: Premiu obținut în cadrul European Enterprise Awards 2019.

Autorizări și Reglementări

Suntem autorizați de diverse instituții guvernamentale, inclusiv:

DSP (Direcția de Sănătate Publică)

(Direcția de Sănătate Publică) DSV (Direcția Sanitară Veterinară)

(Direcția Sanitară Veterinară) Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Poliției Române

Ministerul Mediului

MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru tratamente fitosanitare)

Soluții Inovatoare pentru Cerințe Specifice

Fiecare afacere are nevoi unice, iar Compania DDD® își personalizează serviciile pentru a răspunde acestor cerințe. Utilizăm echipamente de ultimă generație și tehnologii inovatoare pentru a oferi soluții eficiente și durabile. De exemplu, pentru clienții care exportă produse către țările Uniunii Europene, garantăm servicii de pestcontrol la nivelul cerințelor din țările respective, oferind dovezi clare ale conformității.

Intervenții Rapide și Eficiente

Timpul este esențial, mai ales pentru afacerile cu operațiuni complexe. Compania DDD® răspunde prompt solicitărilor și intervine rapid pentru a minimiza orice disconfort. Avem puncte de lucru autorizate în toată țara, asigurând astfel acoperire națională și intervenții rapide, indiferent de locație.

Deratizare Eficientă pentru Protecția Afacerii Dumneavoastră

Rozătoarele pot provoca daune semnificative și pot răspândi boli periculoase. Serviciile noastre de deratizare sunt concepute pentru a oferi soluții durabile și eficiente. Echipa Compania DDD® este specializată în identificarea și eliminarea punctelor de acces ale rozătoarelor, implementând măsuri preventive pentru a asigura protecția continuă a afacerii dumneavoastră.

Pentru a determina costul serviciilor de deratizare, evaluăm mărimea și complexitatea spațiului tratat. Pentru zonele interioare, cum ar fi subsolurile sau clădirile comerciale, costul este calculat pe metru pătrat. În cazul spațiilor exterioare, cum ar fi parcurile sau terenurile agricole, costul este calculat pe hectar. Prin această evaluare specifică, oferim estimări precise și transparente.

Compania DDD® utilizează metode și echipamente de ultimă generație pentru a asigura eficiența maximă a intervențiilor de deratizare. Folosim capcane și momeli specializate, care sunt plasate strategic pentru a maximiza capturile și a minimiza impactul asupra mediului. De asemenea, oferim servicii de monitorizare continuă pentru a asigura controlul pe termen lung al populațiilor de rozătoare.

Interviu cu Gabriel Munteanu, CEO al Companiei DDD®

Reporter: Ce avantaje oferă Compania DDD® în comparație cu alte firme din industrie?

Gabriel Munteanu: Compania DDD® se diferențiază prin abordarea sa personalizată și prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație. Ne concentrăm pe oferirea de soluții adaptate fiecărui client, asigurând astfel eficiența și calitatea serviciilor noastre. În plus, suntem singura firmă 100% românească acreditată la nivel European conform CEPA Certified®, ceea ce garantează respectarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Reporter: Cum asigurați respectarea normelor europene în serviciile oferite?

Gabriel Munteanu: Respectarea normelor europene este o prioritate pentru noi. Toate intervențiile noastre sunt realizate conform standardelor CEPA Certified – CEN EN 16.636 și ISO. Acest lucru ne permite să oferim servicii la un nivel similar cu cerințele din țările Uniunii Europene, asigurând astfel clienților noștri dovezi clare ale calității și eficienței serviciilor prestate.

Reporter: Cum contribuiți la protejarea mediului înconjurător?

Gabriel Munteanu: Utilizăm substanțe și metode prietenoase cu mediul, minimizând impactul asupra ecosistemelor locale. De asemenea, educăm clienții și angajații noștri cu privire la măsurile preventive și la importanța menținerii unui mediu curat și sigur. Angajamentul nostru față de sustenabilitate se reflectă în toate aspectele activității noastre, de la selecția produselor până la implementarea soluțiilor de control al dăunătorilor.

Reporter: Ce măsuri preventive recomandați clienților după efectuarea tratamentelor?

Gabriel Munteanu: Recomandăm menținerea unui nivel ridicat de curățenie și igienă, verificarea periodică a zonelor predispuse la infestări și utilizarea de capcane și momeli pentru a preveni re-infestarea. De asemenea, este important ca personalul să fie educat cu privire la măsurile preventive și să se asigure că toate procedurile sunt respectate.

Avantajele Colaborării cu Compania DDD®

Colaborând cu Compania DDD®, beneficiați de:

Expertiză și experiență în domeniu : Cu peste 13 ani de activitate, suntem lideri în industria DDD și prima firmă 100% românească acreditată la nivel european conform CEPA Certified®.

: Cu peste 13 ani de activitate, suntem lideri în industria DDD și prima firmă 100% românească acreditată la nivel european conform CEPA Certified®. Soluții personalizate : Adaptăm intervențiile noastre la specificul fiecărui client, asigurând eficiență maximă.

: Adaptăm intervențiile noastre la specificul fiecărui client, asigurând eficiență maximă. Echipamente și tehnologii de ultimă generație : Utilizăm echipamente moderne pentru a garanta rezultate optime.

: Utilizăm echipamente moderne pentru a garanta rezultate optime. Intervenții rapide și eficiente : Răspundem prompt solicitărilor și intervenim rapid pentru a minimiza disconfortul. Deținem puncte de lucru autorizate în țară pentru a avea acoperire națională.

: Răspundem prompt solicitărilor și intervenim rapid pentru a minimiza disconfortul. Deținem puncte de lucru autorizate în țară pentru a avea acoperire națională. Certificări și standarde europene de calitate: Suntem certificați CEPA Certified – CEN EN 16.636, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, și ISO 27001, asigurând respectarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Testimoniale ale Clienților Noștri

„ RECOMANDARE

SC FAN COURIER EXPRESS SRL, cu sediul în București, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/4014/2001, CUI R013838336, tel. 021 9336, avand contul bancar RO50RZBR0000060005285217, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Pipera, in calitate de BENEFICIAR, are încheiat cu S.C. DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN S.R.L., Contract de prestări servicii de Dezinsectie și Deratizare Nr. 10UP/15.05.2015.

Firma a respectat clauzele contractuale cu privire la calitate și termenele de execuție a operațiunilor.

Avand in vedere calitatea serviciilor oferite, recomandam firma S.C. DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN S.R.L., și altor unități de a intra în relații contractuale cu aceasta.

Prezentul document a fost întocmit în baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.”

Colaborare de succes de peste 9 ani de zile cu rețeaua locatiilor FAN COURIER.

Contactați-ne pentru Oferte Personalizate

Pentru a afla mai multe despre serviciile noastre de dezinsecție și deratizare, vă invităm să ne contactați. Echipa Compania DDD® este pregătită să vă ofere soluții adaptate nevoilor afacerii dumneavoastră.

Concluzie

Protejați-vă afacerea cu serviciile profesionale oferite de Compania DDD®. Suntem dedicați să asigurăm un mediu curat și sigur pentru toate tipurile de spații comerciale și industriale. Contactați-ne astăzi pentru o ofertă personalizată!

