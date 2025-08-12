În plus, zona din jurul Bârladului ascunde o mulțime de comori care merită vizitate, fie că vorbim despre rezervații naturale, monumente istorice sau obiective unice în România. În continuare, îți prezentăm câteva atracții deosebite din proximitate și cum poți ajunge la ele cu mașina.

Rezervația paleontologică de la Crețești

Distanță: 20 km de Bârlad

La doar 20 de kilometri de Bârlad, în comuna Crețești, se află una dintre cele mai interesante rezervații științifice din Moldova. Aici vei putea explora un sit cu resturi fosilifere datând din perioada Sarmatianului, un adevărat paradis pentru pasionații de geologie și paleontologie.

Drumul până la Crețești este ușor de parcurs cu o mașină închiriată, fiind în mare parte asfaltat și traversând un peisaj rural autentic. Odată ajuns, poți face o scurtă drumeție pentru a admira formațiunile geologice și a descoperi detalii despre fauna marină dispărută, ce odinioară popula această zonă.

Mănăstirea Bujoreni

Distanță: 25 km de Bârlad

Situată la aproximativ 25 de kilometri sud de Bârlad, Mănăstirea Bujoreni (cunoscută și ca Mănăstirea „Schimbarea la Față”) este un loc încărcat de spiritualitate și istorie. Așezată într-un cadru natural liniștit, între dealuri împădurite, mănăstirea datează din secolul al XVII-lea și impresionează prin arhitectura tradițională și atmosfera sa de pace.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Accesul cu mașina se face ușor, pe un drum județean în stare bună, care străbate satele pitorești ale zonei. Este locul ideal pentru o excursie de o zi, mai ales dacă îți dorești câteva momente de reculegere și relaxare în mijlocul naturii.

Lacul Pâhna

Distanță: 30 km de Bârlad

La aproximativ 30 de kilometri de Bârlad, în direcția nord-est, se află lacul Pâhna, un loc mai puțin cunoscut, dar deosebit de pitoresc. Lacul este înconjurat de dealuri domoale și păduri, fiind ideal pentru o escapadă liniștită în natură. Este un loc frecventat de pescari și de iubitorii de fotografie de peisaj.

Cu o mașină închiriată, poți ajunge ușor până aproape de malul lacului, urmând drumuri comunale care sunt accesibile pe orice tip de autoturism. Este recomandat să pregătești din timp masa pentru un mic picnic și să te bucuri de câteva ore de relaxare departe de agitație. Vezi oferta cu mașini de închiriat Bârlad și Tecuci.

Pădurea Dobrina

Distanță: 40 km de Bârlad

Situată la circa 40 de kilometri sud-est de Bârlad, pădurea Dobrina este o rezervație naturală ideală pentru iubitorii de natură și drumeții. Accesul cu mașina închiriată îți permite să ajungi ușor până la marginea pădurii, unde există zone amenajate pentru popas.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Odată ajuns aici, te vei bucura de aer curat, vegetație bogată și, cu puțin noroc, vei putea observa specii rare de păsări sau animale sălbatice. Drumul rutier este în bună stare, iar traseul te poartă prin peisaje tipice sudului Moldovei, cu dealuri domoale și terenuri agricole.

Monumentul de la Albești

Distanță: 45 km de Bârlad

La aproximativ 45 de kilometri sud de Bârlad, în comuna Albești, se află un important monument istoric ridicat în memoria eroilor căzuți în Războiul de Independență.

Este un loc cu încărcătură simbolică, ideal pentru cei pasionați de istorie și pentru cei care vor să descopere mai mult despre trecutul acestor meleaguri. Accesul cu mașina este facil, drumul fiind asfaltat până în localitate. Oprirea la Albești poate fi inclusă într-un traseu mai amplu, care să cuprindă și alte atracții din sudul județului Vaslui.

Explorarea atracțiilor din jurul Bârladului cu o mașină închiriată îți oferă flexibilitate maximă și ocazia de a descoperi locuri deosebite, aflate departe de traseele turistice aglomerate.

Fie că alegi să vizitezi mănăstiri istorice, să te relaxezi pe malul unui lac sau să faci o drumeție într-o pădure liniștită, mașina îți va permite să îți organizezi programul după bunul plac. În plus, distanțele sunt accesibile, iar drumurile din zonă sunt, în mare parte, în stare bună. Așadar, dacă îți dorești o experiență autentică în Moldova, nu ezita să închiriezi un autoturism și să pornești la drum!

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE