Tenorul Ştefan von Korch, coordonator artistic Musical Extravaganza spune: «Concertul “Vivo per lei” este o adevărată sărbătoare a vieţii, muzicii şi iubirii, un spectacol cu un repertoriu bogat ce trece de la opera la pop-opera şi poartă publicul printr-o vâltoare de sonorităţi şi sentimente.”»

Publicul se va bucura de un program fermecător în care piese iconice ca „Vivo per lei” sau „Con te partiro,”  dar şi repere clasice vor contura un parcurs muzical vibrant, plin de căldură şi pasiune ce dezvăluie  intensele trăiri ale căutării iubirii şi împlinirii prin dragoste şi evocă eternul feminin.

Programul „Vivo per lei” a fost deja  îndelung aplaudat la Bucureşti, Filarmonica Târgu Mureş, Filarmonica Sibiu, Filarmonica Piteşti şi în festivitate de deschidere a Campionatului Mondial de Anduranţă Ecvestră 2025.

Gala Elitelor Arădene – ediția a V-a va avea loc pe 21 martie 2026, la Palatul Cultural din Arad, reunind personalități din mediul academic, cultural, economic și social pentru a celebra performanța și contribuția la dezvoltarea comunității locale.

### Despre protagonişti:

** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în  America Centrală, în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmoniciile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsula şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre Elina Velica– soprană

Cu o voce cristalină, un timbru de catifea şi o prezenţă plină de graţie şi eleganţă, soprana Elina Velica este apreciată şi cunoscută pentru rolurile din operele clasice precum şi pentru activitatea culturală şi muzicală diversă. Reprezintă un simbol al excelenței artistice românești purtată și dincolo de hotare, combinând cu succes vocația muzicală și angajamentul spiritual față de marile personalități istorice ale României.

Este solistă a Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, dirijate de colonel Aurel Gheorghiță dar şi ambasador în educaţie şi transformare în cadrul proiectului ,,Transform Nation”, în cadrul căruia a  susținut recitaluri atât pe scena Ateneului Român din București, cât și pe scena Palatului Republicii din Chișinău.

Anul trecut a făcut parte din prestigiosul proiect ,,ArmonieRomene–ReginaMaria–Regina di tuttii romeni”,desfășurat la Palatul Kursaal, din SanMarino.

A susţinut recitaluri la Paris, la  Livorno, la Palatul Schonbrunn din Viena, precum şi la Castelul Reginei Maria, de pe țărmul Mării Negre din Balcic, în Bulgaria, în producția ,,Mozart și Salieri”, dirijată de Iurie Florea. A debutat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti cu rolul Fiordiligi din premiera operei „Cosìfantutte” de Mozart, coproducţie cu Opera din Garsington Marea Britanie şi a fost o încântătoare Pamina în „Flautul fermecat” de Mozart pe scena Operei Comice pentru Copii. 

A colaborat cu orchestrele și filarmonicile importante din România – București, Botoșani, Arad, Târgu Mureș, Sibiu, Brăila, Râmnicu Vâlcea, iar repertoriul său vocal simfonic include, printre altele „Carmina Burana” de Carl Orff, „Johannes Passion” şi „Matthaus Passion” de Bach, „Oratoriul de Crăciun” de Camille Saint-Saens; „Requiem”-ul de W.A.Mozart; „Simfonia a IX-a” de Beethoven şi „Requiem”-ul de G.Verdi.

