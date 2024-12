Cornel Varvara, fondatorul Uni-Recycling, care inspiră generațiile viitoare să protejeze mediul

Domnul Varvara, un susținător activ al sustenabilității, atât prin domeniul de activitate al companiei pe care a fondat-o, cât și prin activitățile sociale pe care le întreprinde în comunități, continuă să fie motorul din spatele acțiunilor cu scop de conștientizare, educare și responsabilizare a tinerelor generații, cu privire la importanța protejării naturii, a mediului înconjurator, a întregii planete.

Inițiative care fac diferența

Pe lângă proiectele caritabile dedicate copiilor din familii nevoiașe sau cu probleme medicale, Uni-Recycling, prin sucursala sa din România, a sponsorizat un proiect educativ de amploare la o școală din București. Inițiativa, realizată cu implicarea directă a lui Cornel Varvara, a reunit peste 200 de copii entuziaști, interesați să învețe despre importanța reciclării și protejării mediului. Proiectul a avut ca scop principal creșterea conștientizării asupra obiceiurilor sustenabile, oferind o abordare interactivă și practică. Un moment memorabil a fost transformarea unui deșeu din lemn de stejar într-un suport de telefon, simbolizând într-un mod concret valoarea reciclării și puterea unui gest simplu, dar semnificativ. Această acțiune a demonstrat nu doar creativitatea în reutilizarea resurselor, dar a inspirat copiii să adopte un comportament eco-responsabil, inspirându-i pe cei mici cu acest cadou practic.

Recomandări Fanta românească e mai scumpă și mai proastă decât cea din Italia: mai puțin suc de portocale, dar mai multe arome și coloranți | Experiment Libertatea

Imagine proiect CSR Uni-Recycling

Viziunea unui lider: Educație pentru un viitor durabil

Cornel Varvara consideră educația copiilor cu privire la protejarea mediului primordială pentru asigurarea unui viitor sustenabil. Sub îndrumarea sa, Uni-Recycling organizează ateliere de reciclare și activități interactive care încurajează copiii să înțeleagă impactul acțiunilor lor asupra naturii. “Prin intermediul acestor inițiative, intenționăm să transmitem tinerelor generații importanța unui comportament responsabil față de mediul înconjurător” afirmă Cornel Varvara, fondator și unic asociat Uni-Recycling, subliniind astfel, importanța educației ecologice în modelarea liderilor de mâine.

Implicare activă în comunitate și evenimente interactive

Uni-Recycling, sub coordonarea directă a lui Cornel Varvara, a participat cu succes și la Kids Fest, având scopul de a învăța copiii despre lumea care îi înconjoară și importanța conservării naturii. Acest eveniment a oferit o platformă pentru ca tinerii să învețe, să se implice și să facă pași proactivi în protejarea mediului, pentru o planetă mai verde și mai sănătoasă. Participarea a fost marcată de activități interactive și captivante, concepute pentru a atrage atenția copiilor și a cultiva respectul față de natură. De la jocuri educative și quiz-uri, până la ateliere practice de reciclare, copiii au fost cufundați într-o lume a învățării ecologice. Prin transformarea procesului educativ într-o experiență distractivă și interactivă, Uni-Recycling a reușit să capteze atenția participanților, inspirându-i să devină protectori ai mediului

Recomandări Despre mitul „conflictului milenar” dintre români și maghiari, cu istoricul Sorin Mitu: „Comparați ce au făcut unii cu ceilalți englezii și irlandezii sau evreii și arabii”

În colaborare cu o școală din județul Prahova, Uni Recycling a organizat o campanie de informare și conștientizare pentru elevi, privind gestionarea corectă a deșeurilor și reciclarea, pentru un viitor mai verde și mai sigur. În cadrul acțiunii elevilor li s-au prezentat echipamentele cu care compania își desfășoară activitatea, ei înțelegând în felul acesta procesele de tocare, sortare și valorificare a materialelor reciclate, punându-se de asemenea accent, pe colectarea selectivă, importanța reciclării pentru economisirea resurselor naturale și a energiei, precum și pe durata degradării deșeurilor și impactul acestora asupra naturii. Evenimentul a avut scopul de a oferi elevilor perspective valoroase asupra protejării mediului, ajutându-i să înțeleagă importanța acțiunilor lor pentru un viitor sustenabil

Imagini actiune CSR Uni-Recycling

Tehnologie de vârf pentru o planetă mai curată

În calitate de fondator și unic asociat, Cornel Varvara continuă să consolideze poziția Uni-Recycling ca lider și companie de referință în domeniul protecției mediului, oferind consultanță internațională, soluții integrate, prestari de servicii și furnizarea de tehnologie de ultimă generație, având ca scop reducerea riscurilor și a impactului negativ asupra mediului. Uni-Recycling a finalizat cu succes toate proiectele în care a fost implicată, atât pe plan national, cât și international, unde derulează peste 90% din cifra de afaceri. În calitate de reprezentant exclusiv al Doppstadt și Allreco în România și în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, Uni-Recycling dezvoltă proiecte integrate „la cheie”, utilizând tehnologii avansate, adaptate specific fiecarui proiect.

Recomandări Ultimul mesaj al pilotului avionului prăbușit în Kazahstan indică un posibil atac. Principalii suspecți

Angajamentul personal al omului de afaceri, Cornel Varvara

Cornel Varvara, fondator si unic asociat Uni-Recycling

„Prin inițiativele noastre de educație și conștientizare, ne propunem să insuflăm generațiilor viitoare valorile unui comportament responsabil față de mediul înconjurător. Go Green, Think Blue, Act Now. Every Act Counts. Will You Join? Acesta nu este doar sloganul nostru, ci un angajament pe care îl respectăm cu fiecare acțiune. Fiecare gest contează în construirea unui viitor mai curat și sustenabil, iar noi suntem aici pentru a sprijini acest drum. Totodată, prin astfel de evenimente și acțiuni, dorim să încurajăm și alte companii să se implice activ în educarea și conștientizarea noilor generații, contribuind împreună la protejarea resurselor planetei noastre.” declară Cornel Varvara, fondator și unic asociat Uni-Recycling.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News