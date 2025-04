Three civilians were injured at night following a massive russian terrorist attack on the Kyiv region! Two of the victims are now hospitalized! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ix62Tz4q6Z — Clown (@DanaSLJL) April 6, 2025

Kievul s-a trezit în zgomot de explozii

În această dimineață, capitala Ucrainei s-a aflat sub unul dintre cele mai mari atacuri aeriene lansate de Rusia de la începutul războiului. Rachete balistice și de croazieră au lovit mai multe zone ale orașului. S-au auzit explozii violente și s-a văzut fum gros în cartierele Darnițki și Lukianivka. Ambulanțele au fost trimise de urgență, iar echipele de intervenție sunt în teren, scrie Kiev Independent.

This is how Kyiv looks this morning after russians stroke with North Korean ballistic missiles the city. pic.twitter.com/BKzJYIJElt — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) April 6, 2025

Se pare că Rusia a trimis 13 bombardiere strategice Tu-95, care au lansat rachete de croazieră asupra Ucrainei. Totodată, au fost lansate rachete Kalibr de pe nave din Marea Neagră, iar atacul a inclus și rachete balistice. S-a tras asupra țintelor din întreaga țară.

Trei cartiere din Kiev sunt în flăcări

Potrivit Consiliului Local din Kiev, în urma atacului, incendii au izbucnit în cartierele Obolonski, Darnițki și Solomianski. Dar realitatea este mai gravă decât pare. Și cartierul central Shevchenkivski a fost acoperit de un fum dens, iar echipele de salvare au intervenit și acolo. Jurnaliști aflați în zonă au confirmat prezența incendiilor și în această parte a orașului.

#Kyiv's Obolon District now. One of several craters around Kyiv this morning while russians continue to use every element of the "ceasefire" to further their war aims. pic.twitter.com/tzdwg6ZaEJ — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) April 6, 2025

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că în cartierul Darnițki s-au înregistrat victime și că o clădire de birouri a fost parțial distrusă. Trei persoane au fost rănite, două dintre ele au ajuns la spital. Opt mașini au fost distruse, iar în mai multe zone ale orașului s-au raportat incendii și resturi căzute din cer.

Harta atacurilor rusești asupra Ucrainei, 6 aprilie 2025, Foto: Ukraine FrontLine / X

Un jurnalist aflat la fața locului a raportat că exploziile au început în jurul orei 2:12. Alte orașe au fost, de asemenea, vizate. În Uman, regiunea Cerkasî, au avut loc explozii. Autoritățile avertizează populația din Vinița, Smila, Poltava și Cerkasî să fie atentă și să se adăpostească.

Rusia amenință Odesa, Polonia se pregătește de luptă

În acest moment, există pericol ridicat de rachete cu viteză mare care se îndreaptă spre Odesa, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Apărarea antiaeriană încearcă să intercepteze cât mai multe dintre rachetele lansate în acest val masiv de atacuri.

Polonia a anunțat că a mobilizat avioanele de luptă și sistemele de apărare aeriană ca răspuns la atacul de proporții al Rusiei asupra Ucrainei. Atacul este considerat cel mai amplu din ultimele luni și a vizat în mod clar infrastructura civilă.

Articol în curs de actualizare.



