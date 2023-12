Publicitate Designeri de mobilier din România expun la Paris cele mai noi colecții de mobilier și accesorii, în cadrul târgului Maison & Objet de PUBLICITATE

România participă în perioada 7-11 septembrie 2023 la Maison & Objet Paris, un eveniment de referință din sectorul mobilier și al decorațiunilor interioare. 15 companii românești își expun cele mai noi colecții de mobilă și accesorii pentru design interior, pe o suprafață de 408 mp: ALSENA COM IMPEX SRL, ASKIA FURNITURE SRL, CATRINEL STUDIO SRL, DIS PROD SRL, ECOMATRIX SRL, LEMN PROD EX COM SRL, M-OLIVER DESIGN SRL, NEWEL TURNING SRL, PIZETA DUE SRL, RIVETHEL GUILD SRL, SOLENZARA SALON SRL, SOLID OAK EXPERT SRL, TELETIM SRL, TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL, VISA SA.