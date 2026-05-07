Pe 6 mai, autoritățile din regiunea Kamceatka au emis un avertisment cu privire la pregătirea unui test la poligonul Kura și au interzis „prezența și mișcarea” persoanelor, precum și „oricărui tip de echipament” în apropierea instalației.

A doua zi, autoritățile ruse au transmis o notificare de zbor privind ocolirea a două zone din Marea Barents, una din Marea Kara, mai multe zone din apropierea râului Kura și zona poligonului de testare Dombarovski din regiunea Orenburg.

Potrivit lui Pavel Podvig, cercetător senior la Institutul ONU pentru Studii de Dezarmare, și Etienne Marcus, cercetător la Fundația Franceză pentru Studii Strategice (FRS), aceste mișcări semnalează că autoritățile ruse se pregătesc să testeze pentru a treia oară racheta Sarmat.

Rusia a închis aceleași zone în timpul ultimei sale tentative de lansare a rachetei Sarmat, în noiembrie 2025. Racheta s-a prăbușit atunci la un minut de la lansare.

În opinia lui Marcus, fereastra de timp pentru lansarea rachetei Sarmat este între 8 și 11 mai. „Aceasta înseamnă că lansarea va avea loc în jurul zilei de 9 mai, o dată extrem de simbolică, când Rusia sărbătorește Ziua Victoriei” împotriva Germaniei naziste, spune el.

De frica dronelor ucrainene, Kremlinul a decis să organizeze o paradă în format redus, cu o durată de 40 de minute, cu defilare la pas și discursul liderului autocrat Vladimir Putin, dar fără echipamente militare, pentru prima dată din 2007 încoace.

În schimb, Kremlinul ar încerca „o demonstrație de forță prin testarea celui mai puternic ICBM al său”, consideră Etienne Marcus.

Cu toate acestea, lansările anterioare ale rachetei în dezvoltare Sarmat au eșuat. În 2025, racheta s-a prăbușit imediat după decolare, lăsând în urmă un nor violet gigantic și un crater de 70 de metri. În septembrie 2024, Sarmat a explodat în timpul pregătirii pentru testare în silozul de la poligonul Plesețk.

Rusia dezvoltă proiectul Sarmat din 2013 pentru a înlocui rachetele Voevoda (Satan, conform NATO), cele mai vechi rachete nucleare în serviciu, care au fost plasate în silozuri în anii 1980. Potrivit SIPRI, Forțele Ruse de Rachete Strategice mai au doar 34 dintre rachete de tip Voevoda, ultima dintre ele fiind fabricată în 1988.

Vladimir Putin a amenințat că rachetele Sarmat vor fi desfășurate în 2020. De atunci, a reluat amenințarea de la an la an. Racheta menită să intimideze Occidentul nu a zburat însă niciodată.

Pe 4 mai, Aleksandr Gavrilov, directorul executiv al uzinei Krasmaș, care produce rachetele Sarmat, a fost arestat sub acuzația de delapidare.

